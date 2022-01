Les fans de Batman pensent que le Riddler ressemble à un tueur du zodiaque

Les fans comptent le Riddler dans le nouveau Le Batman Le film leur rappelle beaucoup un autre personnage connu pour aimer les énigmes et les énigmes, disant qu’il ressemble beaucoup au « Zodiac Killer ».

Dans le prochain redémarrage, qui devrait sortir en mars, nous voyons Robert Pattinson intervenir en tant que Caped Crusader aux côtés de Paul Dano, qui incarne le méchant Riddler du film – un tueur en série qui cible l’élite de Gotham tout en alimentant des énigmes sur ses crimes aux forces de l’ordre. .

Crédit : Warner Bros

Cependant, de nombreuses personnes ont établi des parallèles entre la nouvelle approche de Dano sur le méchant et le Zodiac Killer, le pseudonyme d’un tueur en série qui a assassiné au moins cinq – mais peut-être jusqu’à 37 – personnes en Californie du Nord dans les années 1960 et 1970, raillant la police. dans une série de lettres et de cartes contenant des chiffres mystérieux.

Parlant du nouveau look du Riddler sur Twitter, un fan a écrit: « J’aime vraiment qu’il ressemble au Zodiac Killer, ce qui convient très bien au Riddler. »

Beaucoup d’autres étaient d’accord, avec un autre dicton : « J’ai dit exactement la même chose. On dirait le tueur du zodiaque.

Un troisième a déclaré : « J’étais sur le point de poster ça ! Mais oui, j’aime vraiment la façon dont ils se ressemblent beaucoup! C’est très effrayant mais cool.

Un quatrième a écrit : « EXACTEMENT CE QUE JE PENSAIS !!!!!

Dessins du tueur du zodiaque par l’auteur Robert Graysmith. Photo de Martin Klimek/Contour de Getty Images

Et il s’avère que les similitudes sont tout à fait intentionnelles, le réalisateur Matt Reeves admettant le mois dernier dans une interview avec Empire Magazine : « Il m’a fait penser au tueur du zodiaque. insigne et une capuche de type bourreau. Dans la plus sombre des manières les plus sombres, il est l’analogie du monde réel pour l’un de ces personnages de la galerie des voyous. Il y avait quelque chose de très puissant et de provocateur dans cette idée. »

Dano a ajouté: « J’ai aimé à quel point ce film est à la fois ancré et grand. Il y a donc des forces d’ancrage comme le Zodiac Killer, n’est-ce pas? Mais c’est quand même Le Batman, et pour moi c’est tellement plus gros, il était donc important de laisser mon imagination réagir au script, plutôt que de le baser strictement sur un tueur en série. »

C’est un lien que la presse du divertissement a également repris l’année dernière lorsqu’une bande-annonce a été publiée, Screenrant rapportant que le personnage « semble être le propre tueur du zodiaque de Gotham ».

Crédit : Alamy

L’écrivain Anthony Borrelli a expliqué : « Les éléments présentés dans la bande-annonce décrivent Riddler comme un tueur sadique cherchant à semer la peur chez les citoyens de Gotham. Ces traits, associés à son apparence, indiquent que Riddler est devenu le propre tueur du zodiaque de Gotham, un tueur en série notoire dans la région de la baie de San Francisco dans les années 1970 qui n’a jamais été capturé.

« La décision de Matt Reeves de baser sa version du Riddler sur ce tueur notoire est inspirée, car elle utilise les caractéristiques les plus intéressantes du Riddler et les associe à celles d’un super méchant de la vie réelle qui a terrorisé une ville et a mis la police à genoux . »

Crédit : Warner Bros

Borrelli a déclaré que la similitude «la plus évidente» entre les deux est l’apparence physique du Riddler dans le prochain film. Il porte un « masque en forme de sac noir sur le visage avec des lunettes et une veste avec ce qui semble être un point d’interrogation encerclé », ce qui est « remarquablement similaire aux descriptions de témoins oculaires du tueur du zodiaque », qui prétendaient qu’il portait des lunettes, portait un un sac sur la tête et une tunique portant le symbole du zodiaque.

Deuxièmement, le Riddler « nargue la police avec des meurtres sadiques et divers écrits », en accord avec le modus operandi du Zodiac Killer.