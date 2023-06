Les fans de Batman décident qui gagnerait un combat entre Keaton, Bale et Affleck – avec un résultat unanime

Attention : cet article contient des spoilers pour The Flash.







Le Batman plus âgé et plus sage de Michael Keaton pourrait-il prendre Ben Affleck ou Dark Knights de Christian Bale et gagner? C’était le débat entre les fans de Batman sur Reddit. Bien que chaque itération du héros de DC ait ses fans, il semble que la décision de savoir lequel des trois Batmen en direct régnerait le mieux s’ils venaient un jour à se retrouver en tête-à-tête.

Le flash a livré de nombreux moments Batman pour les fans du personnage, à travers le retour de Ben Affleck et Michael Keaton dans leurs Batsuits respectifs, et même une apparition de dernière minute de George Clooney dans le rôle de Bruce Wayne dans les derniers instants du film. Cela a immédiatement suscité la question de savoir qui serait le vainqueur d’une confrontation entre Caped Crusade entre Keaton, Bale et Affleck, et il semble que l’expérience, les compétences et la technologie de Ben Affleck le conduiraient à devenir Batman Victorious. Vous pouvez voir certaines des opinions ci-dessous.

Bien sûr, il y a très peu de chances que cela se produise à l’écran, ce qui signifie que quelles que soient les opinions, elles ne seront jamais prouvées d’une manière ou d’une autre. Cela dit, les fans ont parlé, et c’est comme une confirmation officielle dans la hiérarchie des discussions Reddit. Quel serait le résultat si Robert Pattinson, Val Kilmer et celui qui était le plus récent Batman était impliqué sera sans aucun doute discuté à une date ultérieure.







Batman de Ben Affleck est devenu un favori des fans après un début chancelant.

Warner Bros.

L’arrivée de tout nouveau Batman est toujours quelque chose qui provoque une vague de débats et de comparaisons entre les fans. Lorsque Ben Affleck a enfilé le Batsuit pour la première fois en Batman contre Superman, l’annonce initiale a été ridiculisée et le film n’a pas complètement fait disparaître ces opinions. Cependant, au fil du temps, beaucoup en sont venus à apprécier beaucoup plus « Batfleck », au point qu’il y a eu une énorme déception face au fait que son film solo Batman n’a pas eu lieu et ne se produira jamais.

Bien sûr, le débat sur qui est le meilleur Batman n’aura jamais une issue complètement satisfaisante, et comme une nouvelle star de Batman rejoint la liste dans le cadre de la nouvelle DCU, l’ordre de la liste changera sans aucun doute une fois de plus dans quelques années. ‘ temps. Alors que Michael Keaton détient toujours une place de choix pour être le premier Batman sur grand écran, et son retour dans Le flash a prouvé sa popularité, il semble que les itérations suivantes aient des attributs qui le placent peut-être plus bas dans la hiérarchie de Batman en ce qui concerne leurs capacités réelles.

Les années à venir verront Robert Pattinson continuer à livrer sa version granuleuse et ancrée du personnage, tandis que la nouvelle itération assumera le rôle dans le cadre de la gamme DCU, qui devrait faire ses débuts dans Les Téméraires et les Braves. Avec ces nouveaux projets à venir, les fans de Batman ne seront certainement pas à court de nouveaux projets à espérer.