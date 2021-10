Les fans de Batman adorent la voix de Dark Knight de Robert Pattinson

En attendant patiemment le dévoilement de la deuxième bande-annonce de Le Batman lors de l’événement DC FanDome de ce week-end, le compte Twitter officiel du film ne nous a pas laissé de côté, offrant notre premier véritable avant-goût de la voix que Robert Pattinson utilisera sous le capot. Et les fans adorent ça.

Robert Pattinson a absolument cloué la voix de Batman. pic.twitter.com/Qr0N7uCm4W – GothamKnightReturns (@GothamAtKnight) 14 octobre 2021

Prononçant la ligne brutalement épique, « Ce n’est pas seulement un signal, c’est un avertissement », Robert Pattinson a réussi à éviter le grognement induisant un mal de gorge de Christian Bale, et il n’utilise pas non plus un modulateur de voix comme l’itération de Ben Affleck, réussissant plutôt à sonner toutes sortes d’intimider sans tomber dans la parodie. De toute évidence, Pattinson l’a fait sortir du parc, et Homme chauve-souris les fans ne peuvent pas en avoir assez.

« C’EST PAS SEULEMENT UN SIGNAL, C’EST UN AVERTISSEMENT » LA VOIX DE ROB BATMAN EST TELLEMENT REFROIDISSANT, JE SUIS OBSESSEDDDD😩😩😩 #Le Batmanpic.twitter.com/DetZ6F76Zn – Shruti Rao (@shrutiraoart) 14 octobre 2021

Malgré Le Batman n’ayant pas encore été publié, pour certains, Pattinson a déjà fait plus qu’assez pour s’imposer jusqu’à présent comme la meilleure version à l’écran de l’icône DC.

le film n’est pas encore sorti mais robert pattinson est mon batman préféré, sa voix de batman est PARFAITE pic.twitter.com/jQMx9zS9xA — bel (@redflaginwaves) 14 octobre 2021

Certains sont même allés plus loin, déclarant que le réalisateur Matt Reeves a non seulement choisi le plus grand Batman, mais que le film lui-même occupera également la première place et représentera la version définitive du super-héros bien-aimé.

La voix de Robert Pattinson pour #Le Batman est pieux. Je crois vraiment que Matt Reeves a peut-être conçu le plus grand film Batman jamais réalisé ???? pic.twitter.com/1uTzy3g8kk – BLURAYANGEL (@blurayangel) 14 octobre 2021

Alors que la première bande-annonce offrait des allusions à la voix de « Batman » de Robert Pattinson (qui pourrait l’oublier en prononçant la phrase « Je suis vengeance » après ce passage à tabac brutal), le nouveau teaser nous donne une bien meilleure idée de ce à quoi il ressemblera. en conversation.

Le Batman a été décrit comme une histoire axée sur le noir qui incorporera plus fortement les compétences de détective légendaires du Caped Crusader. L’histoire présentera au public un jeune Bruce Wayne au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime. Bruce est découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham lorsqu’une série de meurtres se produit soudainement aux mains de The Riddler. Mené sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau.

Réalisé par Guerre pour la planète des singes’ Matt Reeves et avec Robert Pattinson dans le rôle du chevalier noir, le reste de la distribution de DC Comics comprend Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle de Riddler, Colin Farrell dans le pingouin, Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennyworth, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone et Peter Sarsgaard dans le rôle de Gil Colson.

crier et pleurer de la meilleure façon à cause de la voix de robert pattinsons batman pic.twitter.com/8N6cgihjsN – Foi (@fxithdxbo) 14 octobre 2021

Pas le temps de mourir La star Jeffrey Wright fait également partie de la distribution et assistera Batman de Pattinson dans le rôle de James Gordon. Wright a récemment fait l’éloge de la performance de Pattinson en disant: « Robert va faire son truc, et nous travaillions dans une vision de Matt Reeves, alors vous savez, Robert fait ce que Robert fait et ça va être assez dur à cuire je pense. J’ai adoré travailler avec lui, j’aime son point de vue et son énergie et la façon dont il a en quelque sorte amené différents niveaux à différentes parties de l’histoire. Et nous travaillons les uns avec les autres. J’ai juste essayé de lui donner des choses à Gordon, et il a fait son truc de Batman. » Après avoir entendu davantage la voix de Pattinson, le mot « badass » est clairement très approprié.

C’est une voix FORT de Batman l’enfer sacré https://t.co/ZdoqVdZabn – Hutch (@hutchinson) 15 octobre 2021

La deuxième bande-annonce de Le Batman fera ses débuts au DC FanDome de ce week-end. Le Batman est prévue pour le 4 mars 2022 aux États-Unis.

