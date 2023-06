Les fans de Barbie sont maintenant divisés sur le look de la poupée Ken de Ryan Gosling

À mesure que la date de sortie se rapproche, le battage médiatique continue de croître pour le film le plus rose de l’été, ou très probablement de l’année, ou jamais. Barbie a réuni certains des plus grands noms d’Hollywood et de la musique, pour un hommage comique très coloré à l’emblématique poupée de mode Mattel. Naturellement, compte tenu des moyens, la première d’un film centré sur les jouets va s’accompagner de la sortie de produits de collection pertinents, et cela a déjà commencé à se produire avec Barbie. Mattel l’a déjà fait avec deux poupées uniques créées à l’effigie de Margot Robbieest Barbie et Ryan Gosling‘s Ken, et bien sûr les opinions à leur sujet sont en effervescence. Selon un rapport de Variety, les fans sont de plus en plus divisés sur le look de la poupée Ken de Gosling, avec des réponses hilarantes apparaissant sur les réseaux sociaux et la page produit Amazon de la poupée.

Ironiquement, il n’y a pas si longtemps du tout, Internet était dans un débat houleux sur le casting de Ryan Gosling en tant que seul et unique Ken dans Greta Gerwig. Barbie adaptation. Certaines personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour juger l’acteur par ailleurs populaire et talentueux choisi pour le rôle, essayant de faire comprendre qu’il était trop vieux pour jouer Ken à 42 ans. Alors que cela est devenu un autre épisode fatal du discours public éternel autour des doubles standards de la distribution d’acteurs plus âgés dans des rôles de personnages fictifs, Ryan Gosling lui-même n’a pas accepté les critiques. Il a appelé ceux qui semblaient soudainement se soucier de savoir qui jouait Ken dans le film, affirmant que personne ne pensait vraiment à Ken en tant que personnage auparavant.





Retour de bâton sur la poupée Ken de Ryan Gosling

Maintenant, dans une volte-face ridicule (jeu de mots peut-être voulu), d’autres personnes appellent Mattel, affirmant que la poupée Ken promotionnelle qu’ils ont publiée avant la première du film ne ressemble en rien à Ryan Gosling. La poupée elle-même est livrée dans un emballage rose classique, avec Ken montré à l’intérieur de vêtements de sport directement tirés du film et des cheveux blonds platine balayés. Cependant, c’est là que les similitudes semblent s’arrêter pour la plupart. Un client qui a acheté la poupée sur Amazon a fait remarquer :

« J’ai seulement acheté cette poupée Ken parce que les cheveux sont annoncés comme » snowcat white « mais c’est loin d’être le cas… Et le haut de ses cheveux est super fin. »

Le visage de la poupée n’écoute certainement pas du tout les traits de Gosling, mais il y a encore beaucoup de gens qui l’achètent pour la sentimentalité. En fait, toute la collection de neuf poupées a déjà fait exploser les sites Web de vente au détail d’Amazon et de Mattel, et certains prétendent que la poupée de Gosling est « mieux en personne ».

Quoi qu’il en soit, les poupées se sont avérées être un autre coup de pouce marketing rentable pour le Barbie film, qui devrait être présenté en première dans les salles du monde entier le 21 juillet. Vous pouvez consulter la bande-annonce pour un peu plus de bonté Ken ci-dessous.