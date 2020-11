Les fans de ’90 Day Fiancé ‘vivent pour l’éclat de Rose Vega

Fiancé de 90 jours La star Rose Vega a peut-être eu une période incroyablement difficile avec Big Ed au cours de sa saison, mais elle en tire le meilleur parti depuis. Une fois qu’elle en a eu assez d’Ed, elle l’a envoyé faire ses valises, et cela s’est bien passé pour le natif des Philippines. Vega a depuis exploité sa nouvelle popularité dans une maison rénovée pour sa famille et fait clairement de son mieux pour que son fils, Prince, vive une vie heureuse. Maintenant, après avoir vu Rose dans une nouvelle publicité pour une boulangerie, les fans sont stupéfaits et ravis de son éclat.

Rose Vega a abandonné Big Ed après des insultes

Big Ed de Fiancé de 90 jours | TLC / YouTube

EN RELATION: « Fiancé des 90 jours »: les fans rôtissent Big Ed pour avoir demandé à Rose Vega « Suis-je une mauvaise personne? »

Fiancé de 90 jours Les fans n’aiment pas trop Big Ed après sa saison dans la franchise avec Rose Vega. En fait, beaucoup avaient l’impression qu’Ed traitait Rose comme une enfant. Ed a également manqué de respect à sa famille et l’a souvent insultée. Pour couronner le tout, il a dit un assez puissant mensonge par omission, qui a fini par être la goutte d’eau.

La première grosse gaffe de Big Ed a été quand il a insisté pour que Rose Vega passe un test de MST, tout en refusant d’en obtenir un lui-même. Il a finalement cédé, mais le mal était fait. Plus tard, après leur première nuit ensemble, il a demandé à Vega de se raser les jambes.

«Euh, ne sois pas en colère contre moi, mais euh, j’ai remarqué que tes jambes étaient un peu comme les miennes, elles étaient velues. Voulez-vous vous raser les jambes? Il a demandé. Le visage de Vega rendit sa réponse claire.

Pour aggraver les choses, Ed était plutôt insultant lorsqu’il visita la maison de Vega. Vega vivait dans une région plus pauvre à l’époque, et Ed exprimait fréquemment son dégoût pour ses conditions de vie à portée de voix d’elle et de ses parents.

Plus tard, Ed lui a acheté une brosse à dents et un bain de bouche, et a dit à Vega que son haleine n’était «pas jolie». Vega, livide, explique à Ed qu’elle a un ulcère à l’estomac qui provoque parfois une mauvaise haleine, et qu’elle se brosse les dents régulièrement.

La goutte finale fut quand Ed a révélé qu’il cachait une vasectomie à Rose. C’était un gros problème, car Rose avait clairement indiqué qu’elle voulait au moins un autre enfant. Rose a décidé qu’elle avait fini et a mis fin.

La star de ’90 Day Fiancé ‘en vedette dans la publicité

Rose Vega de Fiancé de 90 jours | TLC / YouTube

Fiancé de 90 jours les fans étaient ravis de voir Rose Vega en vedette dans une publicité pour une nouvelle pâtisserie à Manille. La boutique est nue Bakebe, et est une sorte de boulangerie de bricolage.

La boutique propose tous les ingrédients et outils nécessaires pour faire de délicieux pâtisseries, et les fans ont pu voir Vega assembler son propre chef-d’œuvre en forme de cœur.

Les fans ont également remarqué le nouveau look de Vega, qui comprenait des faits saillants, du maquillage et, bien sûr, beaucoup de sourires. Vega a publié une galerie de plusieurs photos de l’événement sur son Instagram.

«Un grand merci à @bakebe_ph pour m’avoir accueilli joyeusement, je suis heureux d’être avec vous et surtout pour cuisiner des gâteaux délicieux et parfumés, et vous pouvez le regarder sur ma chaîne youtube !! À VENIR, et à mon maquillage cette belle dame grâce à @conmakeup », a-t-elle écrit.

Les fans vivent pour son éclat

Les fans de Rose Vega sont ravis de voir le Fiancé de 90 jours star vivant sa meilleure vie après sa mauvaise expérience avec Big Ed.

«Je trouve hilarant qu’Ed utilise cette situation pour vendre des autocollants de merde et obtenir plus de temps d’antenne avec sa« renommée ». Alors que Rose améliore réellement la qualité de sa vie grâce à une nouvelle maison et emmène son fils chez le dentiste, etc. Cela se trouve être de vraies priorités, ne me laissez pas obtenir plus de Botox, pomper mon ** ou promouvoir ma carrière musicale, a écrit un Redditor.

«Honnêtement, c’est incroyable ce qu’un peu de teinture capillaire, de coiffage et de blanchiment des dents peut faire. Elle a l’air incroyable et je suis si heureux pour elle. Big Ed a vraiment essayé de la jouer et c’est elle qui prospère dans son pays d’origine », a écrit un autre fan.

« Ceci est incroyable. L’un des rares membres de la distribution qui a pris ses gains et sa renommée temporaire et en fait une vie meilleure pour toute sa famille. Elle aura bientôt un nouvel endroit où vivre. Tellement fier de Rose », a ajouté un autre intervenant.