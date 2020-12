Les fans d’Ariana Grande pensent que sa bague de fiançailles a une histoire touchante

La chanteuse Ariana Grande a terminé 2020 sur une note positive, avec un engagement avec son petit ami Dalton Gomez. Suite à l’annonce de l’acteur «Don’t Look Up», les fans ont examiné de plus près ses nouveaux bijoux et sont arrivés à une conclusion intrigante. Voici pourquoi beaucoup pensent que la bague de fiançailles de Grande est très spéciale.

Chronologie de la relation entre Ariana Grande et Dalton Gomez

Ariana Grande arrive aux American Music Awards 2016 le 20 novembre 2016 à Los Angeles, Californie. | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Après avoir annulé ses fiançailles avec le comédien Pete Davidson, Grande a passé 2019 sur la route – et principalement célibataire (à l’exception d’une aventure avec Mikey Foster de Social House.) Mais le chanteur et Gomez se seraient rencontrés début 2020, et ils ont été aperçus en train de s’embrasser. dans un bar à l’extérieur de Los Angeles en février.

Gomez et Grande ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble en mars 2020, alors que la pandémie de coronavirus (COVID-19) entraînait des commandes d’abris sur place. Ils ont rendu publique leur relation avec le clip vidéo de Grande « Stuck with U ». Alors que l’artiste a partagé quelques photos ici et là, elle est restée principalement discrète sur son petit ami de l’époque.

Grande et Gomez se sont fiancés en décembre 2020

un fiancé entier

les plus grandes félicitations à l’un de mes meilleurs amis. Je suis si content pour toi. J’ai été GEEEKING !! Vous méritez ce sm. Je vous aime tous les deux. pic.twitter.com/3aCKTZhn5E – Alfredo Flores (@AlfredoFlores) 20 décembre 2020

Comme l’avait prédit Showbiz 45Secondes.fr en juin, les habitudes de dépenses de Grande indiquaient que sa relation était sérieuse. Elle et Gomez, un agent immobilier basé à Los Angeles, se sont rencontrés alors qu’elle cherchait une maison. Elle en a acheté non pas un, mais deux cet été. Et plusieurs mois plus tard, Gomez a posé la question.

«Tout un fiancé», a tweeté l’ami et photographe de Grande, Alfredo Flores. «Les plus grandes félicitations de tous les temps à l’un de mes meilleurs amis. Je suis si content pour toi. » Sa mère, Joan Grande, est également intervenue. «Je suis ravi d’accueillir Dalton Gomez dans notre famille», elle a tweeté. «Ariana, je t’aime tellement toi et Dalton !!!! Voici pour heureux pour toujours! »

Les fans de Grande ont remarqué quelque chose d’unique à propos de sa bague

Ariana Grande (L) et Marjorie ‘Nonna’ Grande assister aux American Music Awards 2016 le 20 novembre 2016 à Los Angeles, Californie. | Kevin Mazur / AMA2016 / WireImage

Grande a partagé quelques photos en gros plan de sa bague dans son post Instagram annonçant la nouvelle, qu’elle a sous-titrée, « pour toujours et certains. » Et ses fans les plus dévoués (connus sous le nom d’Arianators) n’ont pas tardé à remarquer quelque chose: la bague en diamant comprend également une perle, un cadeau de sa Nonna.

Nonna est la grand-mère maternelle de Grande, Marjorie Grande. En 2014, après la mort de son mari, Frank, elle a pris une perle de son épingle à cravate et en a fait une bague pour sa petite-fille. «Elle dit qu’il lui a dit dans un rêve que ça me protégerait», a tweeté Grande. Les fans pensent que c’est la même perle.

Combien vaut la bague de fiançailles d’Ariana Grande?

Même avec une perle réutilisée, la bague de Grande n’était pas bon marché. Après tout, ce diamant n’est pas une blague. «Nous estimons que la taille de la bague d’Ariana est de 4 3/4, ce qui signifierait que le diamant ovale mesure un énorme 1/2 pouce de long, ce qui équivaut à environ 3 carats», a expliqué la directrice du design Kate Earlam-Charnley de Taylor & Hart.

Sans avoir réellement la bague en leur possession, les experts du détaillant ont été incapables de déterminer exactement combien cela coûte. Mais ils avaient une estimation généreuse. « En supposant que l’ovale a des qualités de couleur et de clarté élevées, il serait raisonnable de supposer que l’anneau de Grande coûte n’importe où dans la région de 146 000 € à environ 332 000 € », a déclaré Earlam-Charnley.