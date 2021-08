Les fans d’Anthony Mackie ne peuvent pas accepter Emmy Snub

Lorsque les nominations aux Emmy Awards ont été révélées, les fans de Marvel ont été ravis de découvrir que WandaVision avaient été nominés pour pas moins de 23 prix, dont des clins d’œil dans les catégories d’acteur de la série limitée, mais ils étaient moins heureux de découvrir que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ne s’en était pas aussi bien tiré. Alors que la série a remporté quelques nominations sur le plan technique et le rôle de camée de 95 secondes de Don Cheadle, les fidèles de Marvel ont fait beaucoup de bruit sur Anthony Mackie ne pas avoir reçu de nomination dans la catégorie acteur principal.

Alors que Sebastian Stan et Anthony Mackie avaient tous deux des rôles principaux dans la série, c’était Mackie’s Falcon qui avait un scénario profond et sensible à la race dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver à gérer dans le cadre de l’histoire de sa famille, et semblait être sur la bonne voie pour obtenir un hochement de tête de la TV Academy, ce qui a entraîné beaucoup plus de déception de la part de ceux qui le soutenaient.

yeooooo qui a fait chier anthony mackie sur le panel emmy parce que pourquoi don cheadle est nominé pour tfatws alors qu’il n’avait que 2 scènes broooo pic.twitter.com/gzHKv6acMA – jaa règle (@rambeaurogers) 13 juillet 2021

Ummm pourquoi Anthony Mackie ou Sebastian Stan n’ont-ils pas été nominés pour Falcon and the Winter Soldier ? Ou même Wyatt Russell ? ???????? comme s’ils n’avaient pas à gagner mais ils méritent définitivement la reconnaissance ?????????????????????? pic.twitter.com/6NSeMJe1Zx – Fernanda (elle) (@mariaa_lugo) 13 juillet 2021

Beaucoup ne pouvaient pas comprendre comment Cheadle avait réussi à décrocher une nomination lorsque Mackie avait échoué, bien qu’ils aient notamment choisi d’ignorer le fait que le signe de tête de Cheadle était dans la catégorie acteur invité. Il n’y a qu’un nombre limité de nominations disponibles, après tout, et personne ne peut nier la qualité de ceux qui ont obtenu une mention dans la catégorie Acteur principal. Les réactions allaient des indignés à ceux qui pensaient qu’ils offriraient peut-être quelques conseils sur la façon dont Mackie peut réussir à gagner quelque chose pour son prochain rôle dans Captain America 4.

salut anthony mackie, un conseil : dans Captain America 4, vous devez pleurer et jouer à un robot en CGI sans aucune expression. Oh! et n’oubliez pas d’être r4ciste et d’inciter à la necr0phlia *important*. ça y est, gagnant d’un oscar et d’un emmy ! Suivez-moi pour plus de conseils comme celui-ci ???? – rouan. spoilers titans (@satwrnkie) 13 juillet 2021

Anthony Mackie nous a donné ceci et n’a pas obtenu de nomination au revoir pic.twitter.com/hCh7X95tuC — ana‎‎ CHAERYEONG AOTM (@raestvrk) 13 juillet 2021

Bien qu’il y ait eu de nombreuses théories du complot et des idées « presque » dignes de l’histoire de Marvel Comics pour expliquer pourquoi Anthony Mackie n’a pas renoncé à son nom parmi les nominations, tout le monde a eu des réactions vraiment déçues à la nouvelle. Mackie a donné une excellente performance dans le deuxième ajout à la liste Disney + de Marvel, et dans n’importe quelle autre année, qui sait, il se pourrait bien qu’il ait décroché une place sur la liste.

Il y a toujours eu un tour de nez snob contre les films de super-héros aux Oscars, et avec de nombreux studios emmenant maintenant leurs héros sur grand écran au petit écran dans un certain nombre de projets à la fois maintenant et à l’avenir, c’était peut-être une chance pour les Emmys de prouver que ce n’était pas le cas avec l’équivalent télévisé des Oscars. Si Mackie a eu du mal à figurer sur la liste ici, cela semble être un long chemin pour lui d’avoir une chance après avoir joué à Captain America dans quelques années.

Anthony Mackie ne perd pas les Emmys. les emmys le perdent. point final. – Chaîne YAW (@theyawchannel) 13 juillet 2021

anthony mackie était incroyable dans tfatws. son rôle a fait l’objet de discussions pendant des mois au-delà, et la façon dont il a décrit chaque émotion que son personnage a traversée était exceptionnelle. il est le gagnant de chaque prix dans mon livre #Emmypic.twitter.com/0aBI5FgNmY – jaïda (@wilsonscap) 13 juillet 2021

ANTHONY MACKIE A ​​ÉTÉ VOLÉ emmys et merveille comptez vos jours mf pic.twitter.com/VuXuqdrjkO – Rebecca (@vqlkyre_rambeau) 13 juillet 2021

Cependant, l’énorme nombre de nominations par WandaVision, qui a vu les deux protagonistes, Elizabeth Olsen et Paul Bettany, obtenir des hochements de tête, ainsi que Kathryn Hahn décrocher une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle, semble suggérer que Mackie manquant pourrait simplement être dû à un cas de malchance et qu’il y ait tout simplement trop de performances tout aussi bonnes dans la catégorie. Cela aurait été intéressant si Loki avaient été éligibles pour les prix de cette année, Tom Hiddleston et Owen Wilson ayant reçu des éloges pour leurs performances.

Ce que nous voyons maintenant plus que jamais, c’est une liste presque oscarisée de noms émergeant chaque année alors que les plus grands acteurs du monde se retrouvent plus souvent sur le petit écran que dans les grands blockbusters de cinéma auxquels nous sommes habitués à les voir. in. Le streaming a changé beaucoup de choses, avec de l’argent investi dans des projets télévisés comme jamais auparavant, et si quelque chose va juste conduire à ce que les décisions prises sur les nominations aux Emmy deviennent encore plus difficiles à l’avenir.

