Les fans d’Animaniacs horrifiés alors que la fin  » bouleversante  » de la saison 3 clôt la série annulée

Pour beaucoup Animaniacs fans, la renaissance en 2020 de la série comique d’animation classique était un moment à célébrer, surtout lorsque le redémarrage n’a pas apporté d’énormes changements au format. Depuis son retour, l’émission a suscité de nombreux éloges de la part du public et des critiques, détenant une forte cote d’approbation de 90% des critiques de Rotten Tomatoes, mais l’annulation de la série signifiait que la saison 3, qui a été créée ce mois-ci, devait être la dernier. Cependant, les fans ont réagi avec incrédulité alors que le dernier épisode de la série a vu les choses prendre une tournure sombre alors que les Wacko, Yakko et Dot ont apparemment été tués par la chute d’un astéroïde et leur mort a été suivie d’une carte d’espace réservé indiquant simplement: «Restez en sécurité, Sweeties .”

Le fait que la série se terminait n’a jamais fait de doute, Hulu ne prévoyant à l’origine de faire que deux saisons du dessin animé, mais prolongeant cela grâce à la forte demande du public pour la série. Cependant, beaucoup avaient espéré que malgré le fait que Hulu ait appelé l’épisode la dernière fois que les Warner Brothers et Warner Sister seraient vus, il pourrait y avoir une chance que l’émission soit vendue à quelqu’un d’autre. Cela ne semble plus sur les cartes, et la fin abrupte et biaisée de la série qui en a résulté a provoqué une vague de contrecoups en ligne.





Les fans d’Animaniacs ont appelé l’annulation alors que des émissions comme Velma existent

Naturellement, la réaction des fans à toute annulation incluait toujours une comparaison avec d’autres émissions qui n’auraient peut-être pas dû être éclairées au vert selon l’opinion populaire. Dans ce cas, Animaniacs décès coïncide avec la croyance persistante que Velma a obtenu une deuxième saison bien qu’il soit l’un des programmes les moins bien notés à avoir jamais frappé HBO Max. Bien que la prise de décision de Hulu ne soit en aucun cas affectée par ce que fait HBO Max sur sa plate-forme, il est apparemment difficile pour les gens de comprendre comment les deux émissions animées peuvent emprunter des voies aussi différentes.

En ce qui concerne les deux émissions, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être comparées. Animaniacs est une continuation directe de la série des années 90, ramenant des stars de la voix bien-aimées et n’apportant pas trop de modifications aux personnages avec lesquels beaucoup de gens ont grandi. La série était toujours destinée à un jeune public, mais avait également beaucoup à faire pour les fans plus âgés. Velma d’autre part, une toute nouvelle idée inspirée de la franchise Scooby Doo, qui s’adressait aux adultes et a complètement changé les personnages et le décor de ce qui a été un incontournable des émissions Scooby-Doo pendant des décennies.

Au-delà de ça, Animaniacs a attiré beaucoup d’éloges de la part des fans et des critiques, tandis que Velma a vu ses notes chuter alors que des milliers de personnes ont sauté pour claquer la série pour toutes les raisons, du casting de voix aux changements de personnage, en passant par le manque de Scooby-Doo, etc. etc. Dans l’ensemble, il n’y en avait qu’un qui aurait dû être renouvelé épisodes, mais il semble que le monde ne fonctionne pas comme ça au grand dam de beaucoup Animaniacs Ventilateurs.