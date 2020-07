Les fans d’Animal Crossing sont contrariés par le fait que Nintendo détruit des îles de rêve piratées

Animal Crossing: Nouveaux horizonsLa dernière mise à jour permet aux joueurs de télécharger leurs îles sur Internet, que d’autres fans peuvent ensuite visiter dans un état de rêve. Mais selon de récents rapports de joueurs, Nintendo est agressif pour abattre des îles qui utilisent toute sorte de triche ou de piratage, ce qui dérange les joueurs qui utilisent les pouvoirs en grande partie à des fins décoratives.

Un hack populaire consiste à modifier les arbres afin qu’au lieu de porter des fruits, ils affichent des éléments tels que des fragments d’étoiles, bien que d’autres types de hacks d’arbres soient possibles. Les fans sont connus pour afficher n’importe quoi, des fossiles aux cristaux de cœur sur leurs arbres piratés. Certains joueurs vendent même des arbres à d’autres Nouveaux horizons dévots. Mais les hacks permettent également de faire presque n’importe quoi dans le jeu, comme générer des villageois pour qu’ils vivent sur votre île.

Lorsque les joueurs utilisent la nouvelle Dream Suite, la dernière version de leur île est téléchargée sur Internet – et cela inclut tous les arbres stellaires ou autres hacks. Parallèlement, Nintendo offre aux utilisateurs la possibilité de signaler des îles et l’une des options comprend le signalement de toute tricherie ou piratage. Et, semble-t-il, les fans l’utilisent. Un YouTuber de taille moyenne, par exemple, a réalisé une vidéo entière sur le signalement d’îles piratées, bien qu’il semble probable que d’autres prennent également le relais.

Par conséquent, Nouveaux horizons les joueurs sont partager des e-mails qu’ils ont reçu de Nintendo les informant que l’entreprise supprime leur contenu parce qu’il enfreint son contrat d’utilisation, ou alléguant que leurs îles ont été signalées au-dessus des arbres étoiles. Certains sont même en supprimant leurs îles précédemment téléchargées présentant des arbres à fragments d’étoiles, même s’ils n’ont pas été signalés, par mesure de précaution. Atteint pour commentaire, Nintendo n’a pas répondu à temps pour la presse.

Un joueur nommé KB dit à Polygon qu’elle a téléchargé son île pour aider quelques personnes à cataloguer des articles pour de futurs achats. Elle a reçu un avis de Nintendo dans les 24 heures, dit-elle, et elle soupçonne que c’était sur des arbres à fragments d’étoiles.

“Pour pleurer à haute voix, comment différents arbres affectent-ils le gameplay de quelqu’un d’autre dans un jeu non compétitif?!” elle a écrit dans un message Twitter. «C’est tellement décevant et frustrant de ne pas pouvoir partager mon île sur laquelle j’ai passé autant de temps à travailler.»

Les joueurs qui parlent de cela en ligne semblent être d’accord avec son évaluation – s’il est vrai que des choses comme les arbres de fragments d’étoiles sont définitivement des hacks, les fans ne voient pas le mal dans quelque chose qui n’existe qu’à des fins décoratives et ne peut empiéter sur le jeu de quelqu’un d’autre, en particulier. dans un rêve Animal Crossing, où rien n’est permanent. Par conséquent, la plupart des réponses au récent tweet de Nintendo à propos d’Animal Crossing Dream Islands sont des gens qui se disputent au sujet d’îles qui ont été signalées sur des arbres à fragments d’étoiles ou d’autres hacks similaires.

“Il n’y a pas de concurrence, donc la triche n’existe pas”, a déclaré un utilisateur de Twitter, en réponse aux personnes signalant des îles. «Laissez ces gens tranquilles et laissez-nous profiter du jeu.»

Une partie du problème est que, lorsqu’un YouTuber télécharge une vidéo demandant à son public de signaler des îles, le destinataire – qui n’est peut-être même pas une destination insulaire particulièrement populaire – est bombardé par ces abonnés, ce qui peut prêter toute la procédure. un air d’intimidation et de harcèlement.

«Je jure que cette nouvelle fonctionnalité de rapport va rendre les Karens of Animal Crossing fous», a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

Un autre problème, disent les fans, est qu’il n’y a pas de système pour faire appel de la décision de Nintendo pour le moment – les avis de retrait d’îles incluent la ligne, “C’est la décision finale de Nintendo.”

Malgré le phénomène de signalement, beaucoup téléchargent de toute façon leurs îles, mais avec un appel aux visiteurs potentiels de renoncer à signaler leurs îles.