Les fans d’Animal Crossing New Horizons font attention: Nintendo a de bonnes nouvelles

Fans de Animal Crossing: Nouveaux horizons ne vous inquiétez pas que le support du jeu se termine dans un proche avenir. Comme Nintendo a maintenant annoncé lors d’une conférence d’investisseurs, le jeu Switch est destiné à motiver les gens à visiter régulièrement leur propre île pendant longtemps.

Plus d’événements prévus dans Animal Crossing: New Horizons

Nintendo connaît la popularité du joli jeu de rôle qui vous emmène sur une île isolée avec des habitants encore plus mignons et des mécanismes de jeu détendus.

Pour que cela ne devienne pas trop ennuyeux sur le long terme, les développeurs veulent donner un peu plus de piquant au jeu sur le long terme en organisant d’autres événements dans ACNH. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dit plus précisément:

«À l’avenir, nous continuerons à mettre en œuvre des événements dans le jeu et souhaitons créer une situation dans laquelle les consommateurs apprécieront le jeu pendant longtemps. C’est la première saison de vente de fin d’année pour Animal Crossing: New Horizons, et nous espérons que davantage de gens profiteront de cette opportunité pour acheter le jeu. «

sur 26 millions d’unités ont depuis été vendus par New Horizons. Cela a fait du jeu le troisième jeu Switch le plus vendu plus rapidement que tout autre.

le évolution mensuelle des espèces animales, qui peuvent être capturés et collectés par les joueurs ainsi que les changements saisonniers, le nouveau contenu et les événements encouragent les fans d’Animal Crossing à faire un détour dans le jeu encore et encore.

Par exemple, le Saison des champignonsqui a à nouveau ajouté de nouvelles recettes et articles. Bientôt, il fonctionnera avec le Saison des feuilles d’automne de plus que dans un Fête de Thanksgiving va culminer. Il y a aussi une nouvelle mise à jour avec des articles saisonniers supplémentaires.

