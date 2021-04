Les fans d’Animal Crossing critiquent Build-A-Bear pour une collection « décevante »

Build-A-Bear a lancé une nouvelle collection Animal Crossing: New Horizons, mais les fans en sont moins qu’impressionnés.

La demande pour une collaboration Animal Crossing et Build-A-Bear était énorme, mais les gens sont déçus des résultats.

Hier (6 avril), Build-A-Bear a lancé sa toute première collaboration Animal Crossing. Parlant de la collection Animal Crossing: New Horizons, Jennifer Kretchmar, responsable du merchandising de Build-A-Bear, a déclaré: « Les fans du jeu seront certainement transportés dans une île paradisiaque et prêts à s’amuser avec ces amis à fourrure. Cette collection est parfaite. pour les joueurs et les collectionneurs de tous âges! «

Cependant, malgré les commentaires passionnants de Jennifer, les fans ont critiqué la collection pour ne pas avoir été à la hauteur de son potentiel.

LIRE LA SUITE: PETA se moque du « guide végétalien » d’Animal Crossing qui interdit la pêche



Les fans d’Animal Crossing critiquent Build-A-Bear pour sa collaboration « décevante ». Image: Construisez un ours

Animal Crossing: New Horizons, les joueurs savent déjà que le jeu bien-aimé comprend des centaines de personnages emblématiques qui sont tous essentiels à ce qui rend le jeu si génial. Certains personnages sont plus populaires que d’autres et, malheureusement, la collaboration Animal Crossing Build-A-Bear ne comprend que deux personnages du jeu: Isabelle et Tom Nook.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que les fans du jeu vidéo, qui préfèrent Traversée d’animaux des personnages comme Celeste, KK Slider, Marshal, Audie et Raymond, sont tristes de voir une gamme aussi limitée d’options Build-A-Bear.

En réponse à la collecte, une personne a tweeté: « il y a plus de 400 personnages de croisement d’animaux et vous choisissez Isabelle et Tom nook. Vous détestez voir le potentiel se gaspiller ». Un autre a ajouté: « ILS N’INCLUENT PAS CELESTE. Je suis bouleversé. »

Tu me dis que je suis arrivé tôt au travail pour me préparer à la descente de croisement entre un ours et un animal juste pour voir que ce n’est que Tom Nook et Isabelle?! ???? !!! pic.twitter.com/kwQmK91gWO – alli (@allisonocamp) 6 avril 2021

Dans l’état actuel des choses, Build-A-Bear n’a pas encore répondu au contrecoup. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Que pensez-vous de la collection?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂