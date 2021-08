Les fans d’American Horror Stories font rôtir la fougère australienne de Cody pour un accent australien «horrible»

Fern, 33 ans, est apparu dans les huitième et neuvième séries d’anthologies populaires histoire d’horreur américaine, dans laquelle il a joué avec un accent américain.

Un autre fan a déclaré : « Pouvons-nous parler du dernier épisode de #AmericanHorrorStories? Cody fougère ouvre la bouche pour parler et ma première pensée est ‘haha, quel idiot accent il fait’ avant de se rappeler qu’il est vraiment australien. MDR. »

Un autre a avoué : « Alors j’ai littéralement dit à @noplotjustvibes que l’accent australien de Cody Fern dans AHHistoires était probablement la pire imitation d’un accent australien que j’aie jamais entendu. Ils ont ensuite commencé à me dire que c’était le vrai accent de Cody… »

Fern – qui est de Southern Cross en Australie occidentale – a depuis abordé le contrecoup bizarre, affirmant qu’il n’était tout simplement pas habitué à parler avec son accent australien à l’écran et à demander aux gens de « se calmer ».

« Je n’ai pas Twitter, mais j’ai vu des commentaires de personnes au sein de l’entreprise qui m’envoient de petits tweets comme : « Il devrait s’en tenir à son simple accent américain de garçon blanc » et : « Qui est-ce que ce diplômé de Harvard pense qu’il essaie de faire un accent australien ? Ce n’est pas Meryl Streep ! »

« Je me dis ‘Vous devez tous vous calmer.' »

« J’ai travaillé sur quelques autres choses, donc mon temps a été un peu divisé. Il y avait une fenêtre de trois jours pour cet épisode qui a très bien fonctionné. Et tout avec Covid est si étrange.

« Quand Ryan décroche ce téléphone et appelle, il est très difficile de résister, alors nous devrons attendre et voir. J’aimerais voir ce qu’il me prépare. »