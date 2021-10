Les fans d’Amanda Bynes demandent la fin de son mandat de conservateur

Ventilateurs appellent pour que la tutelle d’Amanda Bynes prenne fin alors que la star a été vue marcher avec fiancé Paul Michael plus tôt cette semaine dans NousSaint-Hollywood, Californie.

L’ancienne star de Nickelodeon, 35 ans, a été placée pour la première fois sous une tutelle temporaire en août 2013, à la suite de problèmes de santé mentale et de luttes., abus de substance et problèmes légaux – y compris avoir été détenu en juillet 2013 après avoir prétendument allumé un incendie dans l’allée d’un étranger.

Sa mère a de nouveau reçu la tutelle l’année suivante, et en 2018, des documents ont été soumis pour qu’elle se poursuive jusqu’en 2020.

Le mois dernier, il a été confirmé qu’il avait été prolongée jusqu’en mars 2023, bien que son avocat David Esquibia clarifié plus tard que la tutelle est «ouverte au jour le jour».

Il a dit: « Un rapport de situation concernant sa santé et son bien-être a été récemment déposé et approuvé par le tribunal. Selon la loi, le prochain rapport de situation est dû dans deux ans. Sa tutelle prendra fin lorsque cela ne conviendra plus à Amanda. »