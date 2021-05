Les fans d’Aldi fabriquent des «  Capri Suns adultes  » avec des sacs de fruits surgelés

Les acheteurs d’Aldi ont trouvé un moyen ingénieux de se rafraîchir (et de garder leur fraîcheur) cet été.

Dans le groupe Facebook The Aldi Nerd, qui compte près de 1,5 million de membres, les fans de la chaîne d’épicerie publient des photos de leur dernière innovation: des sachets de jus pour adultes, ou Capri Suns, fabriqués à partir de sacs de 32 onces de fruits surgelés et de bouteilles de fruit du Pacifique d’Aldi. Vins de Fruit Vineyards.

Un membre du groupe, Mandy Allen, et sa sœur, Melissa Mills, ont récemment créé les concoctions alcoolisées pour un barbecue dans la cour, et Allen a déclaré qu’elle avait utilisé une bouteille de vin de pêche, une bouteille de vin d’ananas et deux sacs de fruits congelés pour les faire correspondre. boissons géantes à siroter tout en socialisant.

Mandy Allen et sa soeur, Melissa Mills, profitant de leurs boissons de cuisine dans la cour. Mandy Allen

«Nous avons légitimement sorti les sacs de fruits du congélateur, ouvert l’emballage refermable, jeté une bouteille entière de vin et les avons refermés», a-t-elle expliqué. « La meilleure partie était l’idée de Melissa: poignarder le fruit avec la paille et aspirer un morceau de fruit surprise. Si vous fermez les yeux et prenez une gorgée, vous pouvez sentir la plage. »

Allen a eu l’idée d’un autre membre du groupe, Tammy Hurt, à qui de nombreux membres du groupe attribuent l’invention de la boisson. Hurt, qui a partagé des photos de sa fille, Emily Crittendon, sirotant des sachets, dit qu’elle a toujours utilisé des raisins congelés dans ses boissons pour les empêcher de se diluer par des glaçons. Quand elle a vu les gigantesques sacs de fruits surgelés d’Aldi, elle a dit qu’elle a été frappée par l’idée.

La fille de Tammy Hurt, Emily, préfère le combo d’ananas congelé et de vin de noix de coco. Tammy Hurt

« Le vin de noix de coco criait juste pour de l’ananas pour cette ambiance de plage estivale », a déclaré Hurt, ajoutant qu’elle préférait les sachets fabriqués à partir du mélange de margarita d’Aldi et de baies mélangées. « J’ai eu beaucoup de commentaires sur le fait que les autres (dans le groupe Facebook) n’aimaient pas les graines des baies. »

«Personnellement, cela me donne l’impression de prendre un peu de protéines, donc c’est sain», a-t-elle plaisanté.

Traci Thomas a déclaré que lorsqu’elle a vu des photos des sacs à dos, elle a pensé à la personne idéale avec qui les partager – sa grand-mère de 93 ans, Marge.

Tracy Thomas dit qu’elle savait que surprendre sa grand-mère de 93 ans, Marge, avec son propre sachet de jus pour adulte, serait un succès pour la fête des mères – et c’était le cas. Traci Brooks Thomas

«J’ai pensé que ce serait amusant de la surprendre le jour de la fête des mères avec quelque chose de différent», a déclaré Thomas. « Je savais que ce serait complètement inattendu. Ils ont vraiment fait l’affaire pour ma tante, ma grand-mère et moi. »

Lorsque je bois de l’alcool, je préfère me pencher vers des options plus faibles en glucides, alors j’ai fait une version céto-amicale de la poche de jus alcoolisé pour moi-même. Au lieu du vin de fruits, j’ai ajouté une autre nouvelle boisson d’été Aldi, la Vista Bay Hard Seltzer Lemonade (et, bien sûr, un soupçon de vodka).

Ingrédients de mon sachet de jus pour adultes: fruits surgelés Aldi, vin de fruits et seltz dur. Terri Peters

Qu’ai-je appris? Premièrement, ces pochettes ne sont pas exactement portables. J’avais prévu d’en prendre quelques-uns à un happy hour dans notre ville balnéaire avec des voisins, mais une fois que vous les avez faits dans votre cuisine, ils ne peuvent pas vraiment être transportés sans un déversement majeur. La prochaine fois, je ferais mon ouverture de sac et mon vidage d’alcool sur place.

Sinon, ils en valent la peine. Mon mari a joyeusement siroté son combo de vin de mangue et de fruits tropicaux congelés et mes deux options à faible teneur en glucides – Vista Bay Hard Seltzer et une avec la nouvelle limonade Vista Bay – étaient si rafraîchissantes.

Bien que nous ne puissions pas fabriquer de sachets de jus géants chaque fois que nous prenons des cocktails au bord de notre piscine, ajouter des fruits surgelés Aldi aux boissons au lieu de la glace peut changer la donne estivale dans ma maison.

Thomas a déclaré que les grandes boissons comiques pourraient être exactement ce dont l’été 2021 a besoin.

« Ces Capri Suns valent la peine d’être essayées parce que c’est quelque chose de stupide, d’amusant et abordable à faire », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous cherchons tous de petits moyens pour égayer nos journées pendant la pandémie. »