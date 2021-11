Les fans d’Adele sont furieux après la revente des billets pour Hyde Park jusqu’à 7 000 €

« Revente des billets pour Adèle, quelle blague. »

Combien paieriez-vous pour voir te Adèle en concert ? Moins de 100 € ? Un peu plus de 100 € pour assurer une bonne vue ? Milliers!?

Adele est prête à jouer deux énormes spectacles à Hyde Park à Londres, dans le cadre du British Summertime Festival. Les concerts des 1er et 2 juillet seront la première fois qu’Adèle montera sur scène depuis 2017.

Bien sûr, avec seulement deux dates annoncées jusqu’à présent, la demande pour voir la superstar en concert est à un niveau record. Les billets pour les concerts de Hyde Park se sont vendus en quelques minutes lorsqu’ils ont été rendus publics le 30 octobre.

Maintenant, certains fans rapportent que les billets sont revendus par des scalpers et d’autres membres du public pour absolument exorbitant prix sur les sites de revente de billets.

Les billets pour le concert d’Adele à Hyde Park sont revendus pour plus de 7 000 €. Photo : Dan MacMedan/WireImage, Adele.com

Les fans avaient déjà critiqué BTS Hyde Park et Adele pour les prix officiels des billets, certains disant que les prix étaient beaucoup trop chers. Un billet d’admission générale coûte 90,45 €, tandis que les billets d’entrée principale et du cercle d’or coûteront aux fans 111,85 € et 273,95 €, respectivement.

Les forfaits Diamond coûtent plus de 379,95 €, le forfait le plus cher (qui comprend un siège dans la zone VIP et une entrée anticipée) coûte 579,95 € aux fans.

Grâce à l’énorme demande, des billets sont maintenant ajoutés sur des sites de revente de billets comme Viagogo.com, et certains fans signalent que certains forfaits sont répertoriés à des prix déraisonnables bien au-delà de la valeur nominale.

Les billets d’admission générale sont remis en vente sur le site pour 230 € avec les billets Gold Circle allant de 440 € à près de 2000 €. Pour le forfait Diamond View, deux billets vous coûteront 6 389 €… chacun.

Les billets Adele sont remis en vente sur Viagogo pour plus de 4 fois le prix. Image : Viagogo

Ni Adele ni son équipe n’ont encore abordé la revente apparente des billets de concert. Mais les fans devraient de toute façon se méfier d’acheter auprès de revendeurs, car ces billets pourraient devenir invalides.

Le site officiel du BTS Hyde Park souligne que « seuls les billets achetés auprès d’agents de billetterie agréés sont valables pour l’admission ».

Les conditions générales stipulent également : « Vos billets deviendront IMMÉDIATEMENT INVALIDES s’ils sont revendus OU PROPOSÉS À LA VENTE. Les billets vendus via des tiers et d’autres points de vente non autorisés, y compris les sites d’enchères en ligne, ne sont pas valables pour l’admission. La revente d’un billet rend il est invalide et peut entraîner un refus d’entrée.

En 2017, Adele a travaillé avec Twickets pour s’assurer que les fans puissent revendre et acheter des billets à d’autres fans à leur valeur nominale. Il n’est pas clair si une chose similaire se produira pour les fans qui ne pourront pas assister aux spectacles de 2022.

