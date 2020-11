Les fans coréens deviennent furieux après le concert hors ligne « 2021 New Year’s Eve Live » de Big Hit Entertainment

Divertissement à grand succès a récemment annoncé la prochaine mise en ligne de l’agence et concert hors ligne – le Réveillon du Nouvel An 2021 en direct…

… Pour présenter des artistes de toutes ses filiales, comme Pledis Entertainment, Musique source, et BE: LIFT Lab.

Puis, le 12 novembre, l’agence a tweeté des détails sur le concert hors ligne – y compris le lieu, les sièges et le prix des billets.

<2021 NEW YEAR'S EVE LIVE présenté par Weverse>

Compte à rebours avec #LeeHyun #BTS #TXT

# 2021NYEL #WEVE_CONNECTED Programmation finale et détails – Divertissement Bit Hit

Selon Weverse, le concert hors ligne aura lieu au KINTEX Exhibition Center 1 de la ville de Goyang en Corée…

… Et les prix des billets commencent à ₩ 154 000 KRW (138 USD) et peuvent aller jusqu’à ₩ 275 000 KRW (246 USD), selon le « paquet”Sélectionné.

Malheureusement, lorsque les détails ont été révélés, les fans coréens ont été irrités par « l’avidité de l’agence pour l’argent«…

… Et a appelé Big Hit Entertainment pour « déchirer [them] de«.

«Je dois dire que c’est la première fois que je me lasse de soutenir un groupe à cause de l’agence. Je veux continuer à bronzer, mais mec – je suis épuisé.

«Soyez réel. Un concert conjoint pour 200 €? C’est f * cking cher. DE PLUS, ils vont essayer de vendre des DVD du spectacle? Big Hit Entertainment est avide d’argent. »

«Vous savez, on a presque l’impression que l’agence sait que ‘ceux qui viendront viendront‘et ainsi ils ne savent pas où tracer la ligne. Ils continuent à pousser et à pousser jusqu’à ce que tout le monde se sente trompé et arnaqué… Comment cela va-t-il se terminer?

«C’est diabolique… Les fans ont soif de tout et de tout hors ligne. C’est comme si l’agence profitait de ces esprits désespérés pour de l’argent. »

«Je n’ai jamais vu de fans aussi en colère avant… Wow.»

Les plus grandes préoccupations ont germé au cours de la « subpar qualité du lieu« , le « l’injustice de la attribution aléatoire des sièges« , et le « gamme étonnamment élevée de prix des billets»(En comparaison avec d’autres concerts d’idoles K-Pop – à la fois collectifs et individuels).

Le KINTEX Exhibition Center 1 n’est pas adapté pour les concerts car il s’agit d’un CENTRE D’EXPOSITION et non d’une salle de concert pour commencer. De plus, la vue de la scène est horrible depuis la plupart des sièges … mais vendre ces sièges au hasard pour 150 €? Ils pensent que nous sommes stupides, hein? – Ventilateur

Big Hit Entertainment n’a pas répondu aux critiques – alors que les tweets en colère continuent d’inonder l’annonce officielle.