Les fans colorient Vegeta God of Destruction

Avec l’arrivée d’une nouvelle transformation au manga, les fans n’ont pas tardé à donner de la couleur à Vegeta God of Destruction. C’est ainsi que les gens imaginent à quoi ressemblera le prince des Saiyans en couleur.

Bien que les mangas Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super finissent toujours en couleur, au début nous avons la version noir et blanc. Cela signifie que, jusqu’à ce que Toyotaro ou l’enseignant Akira Toriyama dessinent le dessin du personnage, les fans peignent sur les pages du manga car ils pensent que le personnage « X » aura l’air en couleur.

Ces jours-ci, avec le lancement imminent du manga Dragon Ball Super 74 et la transformation de Vegeta en Dieu de la Destruction, nombreux sont ceux qui ont dessiné et coloré le Prince. Bien qu’il s’agisse d’un énorme spoiler, hier 17 juillet 2021 Vegeta était un sujet tendance pendant quelques bonnes heures sur Twitter. Bien qu’aujourd’hui, vous puissiez également voir que c’est parfois le cas.

Si nous entrons dans ce hashtag, nous verrons que les gens colorent Vegeta God of Destruction. Qu’est-ce que j’ai fait? Eh bien, en plus d’oser colorier Vegeta, j’ai attrapé en bande ces dessins que j’ai le plus aimés et les utilisateurs qui ont le mieux deviné la couleur de Vegeta God of Destruction. REMARQUE : N’oubliez pas que vous pourrez lire le manga Dragon Ball Super 74 le 20 juillet à 17h00 en Espagne grâce à Manga Plus.

Une coloration et une traduction de la nouvelle transformation de Vegeta. Il semble que Beerus lui ait appris à utiliser la force de destruction et maintenant Vegeta peut l’utiliser comme à son époque Toppo dans le tournoi du pouvoir.#dragonballsuper #dragonballsupermanga #légume pic.twitter.com/gRTFfmKD3r – 「BURGER」 🐉🐙🥟🎨 (@BurgerChama) 17 juillet 2021

LA NOUVELLE TRANSFORMATION DE VEGETA !!!! Coloré il m’a fallu quelque chose mais bon. J’espère que ça vous plaira

.#DBS #Végéta #dbspoilers pic.twitter.com/xoCSxmHTEG – Lawliet_Naoyoshi🍷 (COMMISSIONS OUVERTES) (@Lawliet_Artt) 18 juillet 2021

/ forme la plus froide pour vegeta imo. prochain chapitre du manga finna bang pic.twitter.com/H6bblbSW5y – 𝘾𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙚𝙙 ⌝ 𝙎𝙩𝙤𝙧𝙢 𝙍𝙖𝙘𝙚𝙧 (@StcrmRacer) 18 juillet 2021

J’ai essayé de colorer la nouvelle forme de Vegeta et honnêtement, cela a grandi en moi en faisant cela pic.twitter.com/BM7SBLWAe5 – Michael (@mimimifire) 18 juillet 2021

