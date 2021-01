Les fans chinois de Xiaomi troll Huawei dans son propre App Store

Les fans de Xiaomi en Chine boycottent Huawei dans leur propre boutique d’applications en téléchargeant massivement l’application Mi Store de Xiaomi.

Sur le marché de la téléphonie mobile, il existe une forte concurrence entre les différents fabricants de smartphones, à la fois pour conserver les clients existants et pour attirer de nouveaux clients. Tous les grands fabricants ont une légion de fans qui ont tendance à défendre leur fabricant et à critiquer leurs concurrents les plus directs.

Cette fois, nous assistons à un différend entre les fans des fabricants chinois Xiaomi et Huawei, dans lequel Mi Fans, les adeptes les plus fidèles de ladite marque, accèdent à la boutique d’applications Huawei pour télécharger massivement l’application Xiaomi Mi Store, le magasin pour acheter des appareils de ce fabricant et quitter commentaires drôles contre Huawei dans les avis de l’application.

Les fans de Xiaomi téléchargent massivement l’application Mi Store depuis le Huawei App Market, ce qui lui donne des scores très élevés et laisse des commentaires hilarants contre Huawei

Comme ils nous le disent dans Gizchina, un rapport a été mis au jour indiquant que l’application Mi Store (mal nommée Xiaomi Mall dans ce support en raison d’une erreur dans sa traduction), a été téléchargé 48,64 millions de fois dans l’App Store Huawei et dispose également d’un Score de 4,8 sur 5 avec les votes de plus de 1800 utilisateurs.

En plus du téléchargement massif de cette application et des meilleurs scores dans la boutique d’applications Huawei, les fans de Xiaomi quittent commentaires drôles dans les opinions de ladite application critiquant Huawei.

Les meilleurs chutes de milieu de gamme de Huawei, mais seulement pour une durée limitée

Certains des commentaires que nous pouvons lire dans les opinions de l’application Xiaomi Mi Store dans la boutique d’applications Huawei sont les suivants:

« Monsieur. Yu (faisant référence à Yu Chengdong, le PDG de Huawei), pardonnez-moi de me réfugier temporairement chez Xiaomi. Après tout … la puce Kirin est épuisée. Je serai de retour quand Kirin reviendra. «

«Ne paniquez pas, monsieur. Yu. Le produit phare de Huawei est très bon. Le téléphone portable est encore très mou après plus de deux ans, mais il est vraiment un peu cher. Le portefeuille ne peut pas se le permettre. Même si le portefeuille peut se le permettre, votre Mate40 Pro est épuisé. J’ai l’impression que les revendeurs sont dégoûtants. Allez Huawei, je m’en servirai plus tard quand j’aurai de l’argent, je me réfugierai temporairement chez M. Lei (en référence à Lei Jun, PDG de Xiaomi), Xiaomi est vraiment élégante ».

«Aujourd’hui, j’ai utilisé Douyin et j’ai vu le lancement de Mi 11, et je voulais jeter un coup d’œil à Mi 11 dans la boutique officielle, alors j’ai essayé d’ouvrir le marché des applications Huawei et je l’ai cherché. Le résultat a été étonnamment découvert que Mi Store avait été téléchargé près de 50 millions de fois… Je dois admirer que les métriques de Huawei sont vraiment excellentes. Les utilisateurs qui ont téléchargé Mi Store sur Huawei App Market comme moi seront-ils inclus dans la liste noire de Huawei? «

« Je veux un mobile Huawei avec des applications Google »: voici vos meilleures options en 2021

De toute évidence, Huawei n’inclura aucun de ces utilisateurs dans un « liste noire » mais cette pêche à la traîne peut s’expliquer grâce à un autre rapport qui indique que Huawei perd de nombreux utilisateurs comme nous vous l’avons déjà dit en raison du veto des États-Unis, notamment du fait de ne pas pouvoir utiliser certaines applications et la grande majorité de ces utilisateurs passent précisément à Xiaomi.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂