Les fans appellent les nouveaux gardiens de la galaxie à monter dans les plus grandes montagnes russes de tous les temps

Le nouveau de Walt Disney World gardiens de la Galaxie L’attraction est déjà qualifiée par les fans de l’une des plus grandes montagnes russes de tous les temps. Jetez un œil à la façon dont le gang de marginaux préféré de Marvel a travaillé avec Disney Imagineers pour créer un manège pas comme les autres :

L’attraction d’Orlando de 200 000 pieds carrés est la première montagne russe à lancement inversé de Disney et son premier « omnicoaster » – un manège où les véhicules effectuent des rotations contrôlées pour que les invités restent toujours concentrés sur l’action.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind amène également le casting de la franchise avec vous pour la mission de White Knuckle, et les créateurs ont capturé presque un long métrage de médias avec le casting étoilé et un invité spécial.

Les coureurs verront Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax the Destroyer), Bradley Cooper (Rocket), Vin Diesel (Groot) et Gamora (Zoe Saldana) de retour dans le Xandarian Starblaster.

Le projet de cinq ans, qui est devenu l’une des plus longues montagnes russes fermées au monde et s’étend plus longtemps qu’un terrain de football américain, a ouvert ses portes le 27 mai à EPCOT dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de Walt Disney World.

Le nouveau manège Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind à EPCOT est sans conteste le meilleur manège sur lequel j’ai jamais roulé !! – Jordanie (@jordan_haislip) 28 mai 2022

le rembobinage cosmique a été la plus grande expérience de toute ma vie – Koda (@x_koda_x) 28 mai 2022

J’ai été à Walt Disney World toute la semaine et je peux dire en toute confiance que Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind est la MEILLEURE attraction de la propriété. J’avais l’impression d’être dans un film de gardiens. Tous les fans de Marvel vont adorer ce manège, mais SURTOUT les fans des Gardiens et des Eternals 😉 pic.twitter.com/SR6zIxClWL — . (@WandasAttorney) 27 mai 2022

Avant même de monter dans le manège lui-même, les invités visiteront le Galaxarium, navigueront dans la galerie Xandar et entreront dans la chambre de phase avant de rencontrer le centurion Tal Marik – joué par Terry Crews.

Bien qu’il ne soit pas confirmé que le Brooklyn neuf-neuf star apparaîtra dans les projets de films Guardians, son apparition spéciale est déjà bien accueillie par les visiteurs d’Epcot.

Tout comme le gardiens de la Galaxie films, Cosmic Rewind intègre des airs classiques des années 70 et 80 – ou «poète sorcellerie», comme dirait Gamora – dans le trajet.

Une fois que les invités sont attachés et prêts pour le lancement, ils sauront quelle chanson accompagnera leur mission.

Les concepteurs ont testé plus de 100 pistes potentielles pour l’attraction avant de s’installer sur une mixtape de ‘September’, ‘Disco Inferno’, ‘Conga’, ‘Everybody Wants to Rule the World’, ‘I Ran’ et ‘One Way or Another’.

Disney Imagineers, les assistants techniques derrière les manèges, ont parlé à 45secondes.fr pour le décollage.

Chris Smith, superviseur des effets visuels, a déclaré : « Il y a tellement de choses ici qui sont à la pointe de la technologie. Il y a des illusions, il y a des médias, il y a des surfaces personnalisées.

« Une grande partie de ce que nous faisons dans le cinéma – d’où je viens – c’est dans un théâtre, c’est un écran plat, mais en parcourant cette galerie, il n’y a pas une seule surface plane, tout est unique, donc le défi que nous avons eu à développer cela avec plusieurs départements était tellement amusant et je pense que cela s’est vraiment passé d’une manière que les clients n’ont jamais vue auparavant.

« Nous avons presque la quantité de médias d’un long métrage là-dedans, il y a quelque chose dans chaque pièce tout au long du trajet qui divertira les gens. »

Son collègue Imagineer Daniel Joseph, qui travaille dans le développement d’effets spéciaux et d’illusions, a déclaré à 45secondes.fr: «J’étais l’un de ces enfants qui rêvait de travailler comme Imagineer chez Disney et qui est sorti de l’université pour travailler ici.

« Être à ce point 15 ans plus tard est vraiment surréaliste, prendre une attraction comme celle-ci du début à la fin. Cela fait plus de cinq ans, ce qui est fou, mais c’est à cause de l’ampleur de cette attraction, à la fois dans l’histoire et dans la taille physique, que cela a pris si longtemps.

« L’idée quand nous avons commencé que c’était l’univers de l’énergie et c’est assez surréaliste maintenant de voir à quel point tout cela est devenu grand et grandiose. »