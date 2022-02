Les fans appellent l’écart d’âge entre Tom Holland et sa mère à l’écran dans une nouvelle série

Holland joue le rôle principal dans la série d’anthologies, qui « explorera les histoires inspirantes de ceux qui ont lutté et appris à vivre avec succès avec la maladie mentale », et Emmy Rossum jouera sa mère.

L’annonce a soulevé beaucoup de sourcils, notamment parce que Éhonté La star Rossum n’a que 35 ans – ce qui la fait moins de 10 ans de plus que son « fils » Holland.

S’adressant aux médias sociaux, les gens ont partagé leur perplexité, certains dénonçant le sexisme et l’âgisme à Hollywood.

Une personne a tweeté: « Plus de bêtises dans le casting d’une jeune femme pas assez âgée pour jouer la mère d’un jeune de 25 ans. Une femme d’âge moyen perdant à nouveau. Ils sont invisibles à l’écran. #actyourage »

Un troisième a ajouté: « Emmy Rossum a 35 ans et Tom Holland a 25 ans. Je dois supposer que ce film se concentre sur le traumatisme du personnage d’Emmy donnant naissance à 10 ans. »

OK, continuez.

Le spectacle est écrit et produit par Akiva Goldsman et est basé en partie sur sa vie et la biographie de Daniel Keyes Les esprits de Billy Milligan.