Les fans américains à venir célèbrent Wesley Snipes pour avoir volé la vedette en tant que général Izzi

Après une longue attente de plusieurs décennies, Coming 2 America récemment diffusé sur Amazon Prime Video, et de nombreux fans disent que c’est Wesley Snipes qui vole la vedette en tant que nouveau personnage, le général Izzi. Servant de suite directe à Venant en Amérique, le nouveau film ramène Eddie Murphy et Arsenio Hall pour reprendre leurs nombreux rôles de l’original. Même ainsi, il semble que ce soit le personnage original joué par Snipes que beaucoup de téléspectateurs ont le plus aimé voir.

« Wesley Snipes m’a volé la vedette! Lui et c’est Step Team », écrit un fan sur Twitter.

# Coming2America Wesley Snipes a volé la vedette pour moi! Lui et est Step Team. pic.twitter.com/ww2vmjm7VK – Ayokari Hoyes (@AyoSoJoyful) 5 mars 2021

« La meilleure partie de ce film est Wesley Snipes. Cet homme est drôle », a posté un autre fan.

La meilleure partie de ce film est Wesley Snipes😭 Cet homme drôle # Coming2America – TheCakeDishPodcast (@DamnSheBADD__) 6 mars 2021

« S’il vous plaît, lancez Wesley Snipes dans plus de tout », écrit un autre fan avec un GIF du général Izzi dansant.

S’il vous plaît, lancez Wesley Snipes dans plus de tout. # Coming2Americapic.twitter.com/jJgdF8GddO – Akeem Hands 2024 (L’Amérique entre de bonnes mains) (@AkeemHands) 6 mars 2021

« Je vais faire une entrée comme Wesley Snipes à partir de maintenant », tweete un autre fan, postant une vidéo de l’introduction emblématique du général Izzi.

Je vais faire une entrée comme Wesley Snipes à partir de maintenant # Coming2Americapic.twitter.com/B3wabUN8sX – Joslin Joseph (@JoslinKJoseph) 6 mars 2021

Même Ice T a fait l’éloge en vantant Snipes avec Tracy Morgan et le retour de Sexual Chocolate. Il écrit: « Tu dois voir Coming2America si c’est pour aucune autre raison. C’est pour voir le retour du ‘Chocolat Sexuel’ Mes frères @TracyMorgan et @wesleysnipes l’ont tué. »

Tu dois voir Coming2America si pour aucune autre raison .. C’est pour voir le retour de ‘Sexual Chocolate’ Mes frères @TracyMorgan et @wesleysnipes l’a tué .. https://t.co/zy9vfzXAuI – ICE T (@FINALLEVEL) 6 mars 2021

Snipes lui-même a également été très actif sur Twitter en interagissant avec les fans appréciant le film. Dans un article, il précise que jouer au général Izzi était tout aussi amusant qu’il en a l’air en tweetant: « Je ne peux pas expliquer à quel point nous nous sommes amusés sur le plateau. Nous avons ri et ri, puis nous avons ri un peu plus. »

Je ne peux pas expliquer à quel point nous nous sommes tous amusés sur le plateau. Nous avons ri et ri, puis nous avons ri un peu plus. # Coming2Americapic.twitter.com/BgL1OGgCoI – WS (@wesleysnipes) 6 mars 2021

Ce rôle amène également les choses à boucler la boucle pour Snipes d’une certaine manière. Plus tôt dans sa carrière, Snipes avait en fait auditionné pour jouer le rôle de Darryl, le rôle qui allait plus tard à Eriq La Salle, dans le film original. Bien que Venant en Amérique n’était pas dans les cartes pour le futur Lame star à ce moment-là, il aurait une autre occasion de faire partie de l’histoire plus de trois décennies plus tard avec son rôle de général Izzi. De son côté, La Salle ne faisait pas partie de Coming 2 America du tout, affirmant en 2019 qu’il ne serait pas impliqué car il était trop occupé à travailler sur Chicago PD

Réalisé par Craig Brewer, Coming 2 America est écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield. Avec Snipes, Murphy et Hall, la suite met en vedette Jermaine Fowler, KiKi Layne, Tracy Morgan, Leslie Jones, Shari Headley, Teyana Taylor, John Amos, Louie Anderson et James Earl Jones. Une suite directe du film de 1988, Coming 2 America suit le prince Akeem et Semmi faisant un voyage de retour en Amérique à la recherche du fils d’Akeem, perdu depuis longtemps.

Quant à Snipes, l’acteur peut ensuite être vu avec Kevin Hart dans la prochaine série Netflix Histoire vraie. Il suit Hart comme un célèbre comédien dont le gagne-pain est en jeu lorsque les conséquences d’une soirée perdue avec son frère aîné capricieux menacent de détruire tout ce qu’il a construit. Snipes jouera le frère aîné de Hart dans la série, et en tant que grand fan lui-même, Hart ne pouvait pas être plus extatique.

« Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par un projet d’acteur dans ma carrière », a déclaré Hart à Deadline en décembre. « J’ai toujours été fan de Wesley Snipes et travailler avec lui est époustouflant. » Coming 2 America est maintenant diffusé sur Amazon Prime.

Je suis vraiment heureux que vous et la dame ayez apprécié le film 🙏🏿👑 https://t.co/7AVVZdNdsv – WS (@wesleysnipes) 6 mars 2021

Venir en Amérique 2 était en fait très bon. Nous l’avons aimé! Wesley Snipes a tué son rôle 💀 – Kato (@PrinceKato) 6 mars 2021

J’ai vraiment apprécié le rôle de Wesley Snipes.# Coming2America – Éclair marron⚡️⚡️⚡️ (@ thulagany0) 6 mars 2021

Wesley Snipes a le plus cloué son rôle # ComingToAmerica2 – Becky aux cheveux ternes, secs et abîmés (@pfaReeSaw) 6 mars 2021

Je donne un 10 pour le casting en particulier Wesley Snipes dans ce rôle comique et Dre de Power joli mix. – Claire. D (@ Cleob100) 6 mars 2021

# Coming2America employé / ressuscité certains de nos personnages fictifs les plus célèbres d’il y a 30 ans et cela seul est remarquable ❤️ @wesleysnipes a vraiment besoin d’être dans des films noirs plus actuels parce qu’il est hilarant 🤣

Nous vous aimons pour toujours #Eddie Murphy et #ArsenioHall ❤️❤️❤️ – Shakethia Arrington (@ Muffinbaked1980) 6 mars 2021

Wesley Snipes vole la vedette. https://t.co/SARcfMYxu4 – Formation Step2TheBall ⚽️ (@ Step2TheBall) 6 mars 2021

Sujets: Venir en Amérique 2, Amazon Prime, Streaming