Quoi qu’il en soit, suffisamment de gens l’ont vu maintenant et ont partagé leur opinion à ce sujet, et ceux qui l’aiment vraiment semblent l’aimer.

Une personne a déclaré: « J’ai oublié de mentionner que j’ai enfin vu Armée des morts l’autre soir et c’était tellement bon! Un must. »

« Il s’agit notamment de Maria Cruz (Ana de la Reguera), as mécanicienne et vieil ami de Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), une machine à tuer les zombies; Marianne Peters (Tig Notaro), pilote d’hélicoptère cynique; Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influenceur fugitif et Chambers (Samantha Win), son tour-ou-mourir; Martin (Garret Dillahunt), le chef de la sécurité du casino; un guerrier dur à cuire connu sous le nom de Coyote (Nora Arnezeder) qui recrute Burt Cummings (Theo Rossi), un garde de sécurité visqueux et un brillant cracker allemand nommé Dieter (Matthias Schweighöfer). »

« Avec une horloge qui tourne, un coffre notoirement impénétrable et une horde de zombies Alpha plus intelligente et plus rapide qui se rapproche, une seule chose est certaine dans le plus grand braquage jamais tenté: les survivants prennent tout. »