Les fans adorent ce moment émouvant entre Storm Reid et Zendaya

Storm Reid et Zendaya partagent une fraternité qui transcende l’écran.

Les stars hollywoodiennes, qui jouent les sœurs dans le drame HBO « Euphoria », ont partagé un doux moment sur le tapis rouge lors des Essence Black Women in Hollywood Awards de jeudi. Dans une vidéo Essence tweeté, Reid éclate en sanglots sur l’importance de l’amitié réelle de Zendaya pour elle.

« Merci pour l’inspiration constante – comme je le dis tout le temps -. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans ma vie », a déclaré l’acteur de 17 ans avant de commencer à pleurer.

« Ah, je vais pleurer, » continua Reid, alors que Zendaya passait ses bras autour d’elle.

« Pourquoi est-ce que je pleure! Je déteste pleurer! » Ajouta Reid en riant.

« C’est tellement mignon! Ne pleure pas, » dit Zendaya à sa co-star, alors qu’elle essuyait doucement ses larmes.

Storm Reid, à gauche, et Zendaya dans une scène de la série HBO « Euphoria ». HBO Max

Reid s’est ressaisie pour continuer à remercier Zendaya, 24 ans, de l’avoir soutenue depuis qu’elle a fait ses débuts à l’écran dans le film de science-fiction de 2018 « A Wrinkle in Time ».

« Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans ma vie quand » Wrinkle « est sorti. Et ils étaient comme, » Oh ouais, je suis là pour vous soutenir. » Mais vous faisiez partie de ces personnes qui ont adhéré à cela. Alors pour cela, merci », a-t-elle déclaré.

Zendaya se retourna et rendit l’amour à Reid.

«Tu es ma petite sœur», a déclaré le gagnant des Emmy. « Je te le dis. Nous nous sommes rencontrés – n’est-ce pas? – notre première fois dans, genre, un Ben et Jerry, quand elle l’était tout petit. Et puis nous voilà, nous sommes des sœurs de la vraie vie, je crois cela, et des sœurs de la télévision.

« Je suis tellement fière de tout ce que vous faites. Vous le savez, » continua-t-elle. « Je suis un tour ou je meurs et je continuerai à soutenir tout ce que vous faites. Vous êtes phénoménal. L’amour est réciproque. »

Essence a sous-titré la vidéo émouvante, « Un moment! Il n’y a rien de tel que la sororité des femmes noires! @Zendaya + @stormreid = (amour).

Les fans semblaient vraiment aimer l’échange entre les deux acteurs.

« les reines soutiennent les reines, nous adorons le voir », une personne a écrit sur Twitter.

Une autre personne a répondu, « omgg ils sont si mignons. »

Tina Knowles-Lawson, la mère de Beyoncé, a commenté sur Instagram: « Vous deux (sic) jeunes femmes êtes incroyables. Si fière de vous deux. »

La propre carrière de Zendaya a décollé lorsqu’elle a décroché un rôle principal dans la série Disney Channel «Shake It Up». Le mois dernier, l’acteur s’est confié au Hollywood Reporter sur la façon dont elle avait pu tenir certains mandats en 2013 lorsqu’elle a pris le rôle principal dans «KC Undercover» de Disney.

« C’était la première fois que je réalisais que je pouvais avoir un peu de pouvoir et demander des choses que je voulais », a déclaré Zendaya. «C’était extrêmement important pour moi que ce soit une famille noire présentée. Je pensais juste que c’était important de Disney Channel, étant donné que je sais que je l’ai regardé quand j’étais enfant, et ce à quoi je me suis le plus connecté était Corbeau.' »

Elle a ajouté: « Je pense qu’il est toujours important pour les enfants de se voir reflétés à l’écran, et lorsque vous créez des programmes pour enfants, vous avez une petite responsabilité supplémentaire. »