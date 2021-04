Les Fangoria Chainsaw Awards attirent les présentateurs Jamie Lee Curtis, Keith David et plus

Shudder et Fangoria ont annoncé aujourd’hui les présentateurs au 2021 Prix ​​de la tronçonneuse Fangoria, en première le dimanche 18 avril à 20 h HE / 17 h HP exclusivement sur Shudder, le service de streaming premium d’AMC Networks pour l’horreur, le thriller et le surnaturel. La cérémonie, qui récompense des réalisations exceptionnelles dans le cinéma et la télévision d’horreur, sera animée par l’acteur et écrivain David Dastmalchian (Ant-Man et la guêpe) et fonctionnalité Jamie Lee Curtis (Halloween), Keith David (La chose), Gigi Saul Guerrero (réalisateur, Choc des cultures), Issa Lopez (réalisateur, Les tigres n’ont pas peur), Kevin Smith (Les commis), Tananarive Due (Horror Noire: Une histoire de l’horreur noire), Le fondateur et PDG de Blumhouse Jason Blum, James Jude Courtney (Halloween), Doug Jones (La forme de l’eau) et l’artiste de drag et le gagnant de la saison 2 de Dragula des Boulet Brothers, Biqtch Puddin ‘, en tant que présentateurs. Les films nominés de cette année comprennent L’homme invisible, Bizarre, Les ténèbres et les méchants, Héberger et Possesseur ainsi que les acteurs Vince Vaughn, Kathryn Newton, Clancy Brown et Elisabeth Moss.

« Nous sommes ravis de nous associer à nos amis de Fangoria, une institution d’horreur, pour présenter leurs Chainsaw Awards annuels, télévisés pour la première fois depuis des années. Nous espérons réunir les membres de Shudder et les fans d’horreur pour une célébration vibrante du genre que nous aime tellement », a déclaré Craig Engler, directeur général de Shudder.

« Les Chainsaw Awards sont une institution dans l’horreur, qui existent dans le magazine depuis 1992. Les ramener comme un événement réel a été un rêve, et les diffuser sur Shudder est quelque chose vers lequel nous travaillons depuis que nous avons ressuscité le magazine, » a déclaré Phil Nobile Jr., rédacteur en chef de Fangoria.

La cérémonie de cette année sera filmée et animée virtuellement avec avant et après le spectacle sur les réseaux sociaux. La cérémonie sera diffusée en exclusivité sur le flux « Shudder TV » – disponible uniquement sur la télévision et les applications mobiles de Shudder et en ligne sur Shudder.com – diffusée simultanément aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande, marquant la première Les Chainsaw Awards ont été télévisés dans le monde entier. La cérémonie sera également diffusée via les plateformes en ligne et sociales de Fangioria après la première de Shudder.

Depuis 1992, les Chainsaw Awards récompensent les plus grandes réalisations du genre horreur, avec d’anciens lauréats tels que Jonathan Demme, Sam Raimi, Robert Eggers, Toni Collette et George Romero. Les prix sont produits par Tara Ansley, Abhi Goel, Phil Nobile Jr. et produits par Armen Aghaeian et Rebekah McKendry.

Sujets: Fangoria, Shudder