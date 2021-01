Les faits ne convainquent pas les gens dans les arguments politiques. Voici ce que fait.

Dans son discours inaugural la semaine dernière, le président Joe Biden a appelé à l’unité. Mais comment les Américains peuvent-ils se rassembler, étant donné ce qui semble être une controverse politique croissante et des divisions profondes?

De nouvelles recherches suggèrent que la réponse peut être trouvée dans des histoires, pas dans des statistiques. Les gens respectent davantage ceux avec qui ils ne sont pas d’accord lorsque leur position provient d’un lieu d’expérience personnelle, et non de faits et de chiffres, constate une nouvelle série d’expériences publiée lundi 25 janvier dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences . Cela est particulièrement vrai lorsque les histoires personnelles sont enracinées dans des expériences de préjudice ou de vulnérabilité.

«Dans les désaccords moraux, les expériences semblent plus vraies que les faits», a déclaré Kurt Gray, psychologue et directeur du Center for the Science of Moral Understanding à l’Université de Caroline du Nord.

Débat respectueux

Les lacunes partisanes sur des questions allant des relations raciales au rôle du gouvernement pour aider les personnes à faible revenu se sont creusées au cours des dernières décennies. le Centre de recherche Pew a constaté que sur 10 questions suivies depuis 1994, l’écart moyen d’opinions entre démocrates et républicains est passé de 15 points de pourcentage à 36 points de pourcentage.

De nombreuses études sur les différences politiques se concentrent sur la persuasion et la façon dont les opinions changent, mais le changement d’opinion est rare, a déclaré Gray à 45Secondes.fr.

«Dans le climat politique actuel, nous devons penser à un objectif fondamental plus fondamental, qui est simplement d’être disposé à engager un dialogue respectueux avec un opposant politique», a déclaré Gray.

Pour la nouvelle recherche, Gray et ses collègues se sont concentrés sur la façon dont les faits par rapport aux expériences affectaient les perceptions des gens sur la rationalité de leur adversaire et leur respect pour cet adversaire. Au cours de 15 expériences distinctes, ils ont constaté que, bien que les gens pensent respecter les opposants qui présentent des faits, ils ont en fait plus de respect pour les opposants qui partagent des histoires personnelles.

Les chercheurs ont testé cette idée de plusieurs manières. Premièrement, ils ont dit à 251 participants d’imaginer parler à quelqu’un avec qui ils n’étaient pas d’accord sur une question morale, telle que l’avortement, et ont demandé aux participants d’écrire sur ce qui les ferait respecter les opinions de leurs adversaires. Un peu plus de 55% ont déclaré que des opinions basées sur des faits et des statistiques augmenteraient le respect, tandis qu’un pourcentage plus faible – 21% – a déclaré que des expériences personnelles feraient l’affaire. Dans une deuxième étude représentative au niveau national, les chercheurs ont demandé à 859 participants d’imaginer interagir avec un adversaire qui a basé ses opinions sur des faits et un adversaire qui a basé ses opinions sur l’expérience. Les participants ont qualifié l’opposant factuel de plus rationnel et ont déclaré qu’ils respecteraient davantage cet opposant que celui qui argumentait par expérience.

Mais des études de suivi ont révélé que la plupart des participants avaient un retard. Dans les interactions réelles en face à face, les débats en ligne et les débats entre têtes parlantes à la télévision, les arguments basés sur l’expérience ont en fait suscité plus de respect entre les opposants que les arguments basés sur des faits.

Dans une étude, les chercheurs ont demandé à quelqu’un de se faire passer pour un passant qui engageait des droits des armes à feu et le contrôle des armes à feu. Au cours des 153 conversations face à face sur les armes à feu qui en ont résulté, les codeurs indépendants ont évalué les réponses au sujet comme plus respectueuses lorsque le faux activiste a basé ses opinions sur l’expérience plutôt que sur les faits. La même chose était vraie dans les commentaires YouTube. Dans 300 978 commentaires YouTube sur 194 vidéos sur l’avortement, la conversation était plus respectueuse lorsque les vidéos se concentraient sur des expériences personnelles plutôt que sur des faits et des statistiques; les commentateurs ont utilisé un ton plus positif, des mots émotionnels plus positifs et plus de mots associés à l’affiliation et à la solidarité.

De même, les gens étaient plus respectueux des articles d’opinion du New York Times basés sur leurs expériences personnelles plutôt que sur les statistiques, et les opposants aux interviews de CNN et Fox News entre 2002 et 2017 étaient plus respectueux et traitaient leurs adversaires comme plus rationnels, lorsque les conversations étaient basées. sur l’expérience.

Le pouvoir de l’expérience

D’autres expériences ont montré que les histoires étaient le plus associées à un respect accru lorsque les expériences étaient pertinentes, fondées sur le préjudice et personnelles. Les gens respectaient le plus leurs adversaires lorsqu’ils avaient vécu quelque chose eux-mêmes, suivis par lorsqu’ils partageaient l’expérience d’un ami ou d’un membre de la famille, et ils étaient moins impressionnés lorsque quelqu’un fondait une dispute sur une anecdote ou une histoire d’un étranger qu’ils avaient lue.

Ensuite, les chercheurs ont exploré l’idée que les expériences de certaines personnes semblaient peut-être plus fiables que d’autres. Premièrement, ils ont demandé à 508 participants de lire les arguments fondés sur des faits ou des expériences de personnes qui étaient d’accord et en désaccord avec eux sur les armes à feu. Les résultats ont montré que les gens doutaient beaucoup plus des faits politiques présentés par leurs opposants que des faits présentés par quelqu’un avec qui ils étaient d’accord. Il n’y avait cependant pas un écart aussi important dans le doute entre les expériences présentées par les opposants et les expériences présentées par quelqu’un du côté du participant.

En fin de compte, les gens peuvent toujours trouver un moyen de douter ou d’ignorer des faits, a déclaré Gray, mais les expériences personnelles sont plus difficiles à contester.

« Il est tellement difficile de douter quand quelqu’un vous dit: ‘Écoutez, cette chose terrible m’est arrivée, » « dit-il.

Les chercheurs ont également testé si les gens écarteraient davantage certaines expériences de vie que d’autres. Étant donné que les expériences des personnes de couleur et des femmes sont souvent minimisées, ils ont cherché à savoir si les participants rejetteraient les expériences d’une femme noire qui n’était pas d’accord avec eux sur le contrôle des armes à feu. Encore une fois, les expériences personnelles ont battu les faits pour accroître le respect de l’adversaire. Dans une autre étude, les chercheurs ont comparé la façon dont les gens réagissaient aux opinions sur l’immigration d’un scientifique. Dans cette étude, les expériences personnelles ont de nouveau suscité le plus de respect, suivies par la recherche scientifique. Les faits cités par un profane ont été jugés les moins dignes de respect.

Les expériences personnelles ont alimenté des mouvements récents, tels que Black Lives Matter et le mouvement #MeToo, a déclaré Gray. Même si l’expérience personnelle ne conduit finalement pas à la persuasion, une discussion respectueuse est un fondement important de la démocratie, a-t-il déclaré.

«Je ne veux pas que cela donne l’impression que vous ne devriez pas être en mesure de condamner les opinions des gens», a déclaré Gray. « [But] vous pouvez toujours avoir du respect pour quelqu’un en tant qu’être humain et apprécier les racines de ses opinions, et vous avez au moins besoin de savoir quelles sont ces vues. «

