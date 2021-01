Les fabricants de Hellblade montrent leur nouveau projet: Mara, ressemble à la vraie vie

Ninja Theory, qui appartient aujourd’hui à Microsoft, est entre autres pour leur chef-d’œuvre Hellblade: le sacrifice de Senua ou des jeux comme Une épée paradisiaque et Asservi: Odyssée à l’Ouest connu.

Bien que la 2ème partie de Hellblade soit déjà en développement et que les développeurs aient les mains pleines, un autre projet a été annoncé en même temps: Projet: Mara.

Ceci est déjà bien connu de certains. Mais maintenant, le studio de développement a de nouveau parlé du jeu et par rapport à lui nouvelles images présente.

Les nouvelles images sont si étonnantes qu’il est difficile de croire qu’il s’agit d’un jeu vidéo. Il est Images intégrées au moteur incroyablement réalistesque vous ne devriez certainement pas manquer!

Le nouveau journal des développeurs « The Dreadnought Diaries Episode 3 » vous devriez certainement vous voir. Le chef créatif Tameem Antoniades montre au public ce qu’est «Project: Mara». Il explique le processus artistique derrière le jeu.

En général, il faut dire que les journaux de développement de Ninja Theory sont plus que passionnants. Par exemple, vous pouvez maintenant faire un presque documentation complète la production de « Hellblade: Senua’s Sacrifice » Regardez sur la chaîne du studio avec d’innombrables aperçus passionnants dans les coulisses – vraiment mignon et une vraie recommandation!

Qu’est-ce que Project: Mara?

Ninja Theory travaille aux côtés de Hellblade 2: Senua’s Saga sur « Project: Mara », un jeu vidéo expérimental, comme on l’appelle.

Il est situé dans un appartement qui ressemble à un vrai. Les développeurs attachent une grande importance à reproduire chaque détail le plus fidèlement possible. Ceux-ci incluent des textures qui semblent avoir été photographiées, des éléments en bois et des affiches. À cet égard, ils ont développé des techniques spéciales pour la façon dont les objets sont photographiés et même leur propre scanner. Le résultat est plus qu’étonnant, comme on le voit dans le Dev-Diarie.

En plus de l’aspect photoréaliste, «Projet: Mara» doit avoir une narration unique et faire référence à «l’horreur de l’esprit, qui doit être transmise à l’utilisateur de la manière la plus précise et réaliste possible».

« Au cœur se trouve le personnage qui en fait l’expérience. Le jeu n’a qu’un seul personnage et un seul environnement. «

Que signifie la terreur de l’esprit? Nous sommes déjà passés par Hellblade, entre autres éléments audio binauraux ressentez ce que cela pourrait être d’avoir une maladie psychosomatique – une maladie dont la cause ne peut être expliquée physiquement, mais réside plutôt dans l’esprit et l’âme. Par exemple, des voix ont été construites dans la tête qui affligent Senua tout le temps. Nous sommes donc exposés au «stress mental et à la terreur psychologique» comme une telle personne pourrait en ressentir.

Pour ce faire, les développeurs travaillent en étroite collaboration et très consciencieusement avec de vrais spécialistes tels que des médecins et des personnes concernées afin de rendre justice au mieux au sujet.

Quelque chose de similaire à « Hellblade: Senua’s Sacrifice » sera probablement dans Projet: Mara faire face. La date de sortie du jeu expérimental est encore totalement inconnue.

