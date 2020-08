Les fabricants de Fall Guys demandent aux marques assoiffées de l’abandonner pour des œuvres caritatives

Les créateurs de Fall Guys: Knockout ultime savent que leur jeu est un piège à soif très populaire et très observable pour les marques en ligne, et ils en profitent. Mediatonic oblige les spécialistes du marketing des médias sociaux à prouver que leur soif est vraie avec de l’argent comptant, donné à une organisation caritative qui aide les joueurs ayant des besoins d’accessibilité.

Actuellement, G2 Esports est en tête avec une offre de don de 203 003 €, dans l’espoir d’obtenir un costume d’armure de samouraï (semblable à son logo) comme costume portable dans le jeu. (G2 surenchérit L’offre de 200000 € de Ninja, faite il y a quelques heures.) Les offres et les dessins sont également venus de fabricant de bidet Tushy, Minecraft fournisseurs de serveurs Hébergement Bisectet jeu de combat indépendant Rivaux of Aether.

(Mediatonic a déclaré qu’il ne prendrait pas en compte les soumissions de marques qu’il considérait comme “offensantes / inappropriées”.)

Le smackdown de la publicité a commencé la semaine dernière lorsque Walmart (du Canada) et KFC Envoyé le Les gars de l’automne Compte Twitter des photos non sollicitées de leurs vêtements d’entreprise en tant que skin dans le jeu. Hier, Mediatonic a eu la brillante idée d’appeler leur bluff avec la campagne caritative. Il est à noter que ni KFC ni Walmart (ni johnny-come-dernièrement G Fuel) ont déjà lancé une offre.

(Top réponse à ce qui précède: “Si cela se produit, j’espère que vous divulguez les informations pour être sur la marque.” Walmart réponse: “Cela nous ressemble.”)

Mediatonic dit qu’il laissera passer les enchères pendant encore deux semaines pour voir à quel point les marques veulent chevaucher leurs queues de cochon et quelle part de ce papier marketing elles sont prêtes à retirer pour Special Effect. Cette philanthropie basée au Royaume-Uni aide les joueurs handicapés à acquérir et à configurer des périphériques personnalisés. (Vous avez peut-être entendu parler de Special Effect grâce à ses collaborations avec Logitech et d’autres leaders de l’industrie.)

Celui qui l’emporte, il tapera sur un top du classement estival au bon moment. Les gars de l’automne lancé le 4 août sur PlayStation 4, où il est également l’un des jeux gratuits de PlayStation Plus pour ce mois-ci, et sur PC Windows. La bataille royale colorée et cartoony se vantait plus de 1,5 million de nouveaux joueurs dans les 24 premières heures de son lancement, et c’est une sensation de programmation sur Twitch depuis sa version bêta.