Les Fabelmans de Steve Spielberg vont rompre le pain dans les cinémas lors du prochain Thanksgiving

Le prochain film de Steven Spielberg Les Fabelman vient d’annoncer sa date de sortie. Le projet arrivera dans les salles proches de Thanksgiving de l’année prochaine. Les Fabelman, qui est basé sur l’enfance de Spielberg, devrait sortir au cinéma le 23 novembre 2022. Universal Pictures et Amblin créent le film.

Il est possible que le film soit retardé. Le film pourrait déplacer son calendrier si un film à gros budget change sa date de sortie pour se rapprocher du drame de Steven Spielberg. Si le titre reste dans les temps, il arrivera le même jour qu’un film Disney actuellement sans titre. De plus, le projet arrivera deux semaines après la sortie de Marvel Cinematic Universe Panthère noire : Wakanda pour toujours.

L’Arizona, où Spielberg a passé une grande partie de sa jeunesse, sert de cadre à Les Fabelman. Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano et le nouveau venu Gabriel Labelle sont les vedettes du film. Williams et Rogan sont considérés comme bien connus de la plupart des consommateurs. Pour ceux qui ne savent pas qui est Dano, il est apparu dans le thriller 2013 Les prisonniers, et jouera le Riddler dans le prochain film de super-héros Le Batman. Détails de l’intrigue de Les Fabelman ont été pour la plupart tenues secrètes. Ce qui est connu, c’est que Les Fabelman dramatisera les expériences de développement d’un cinéphile qui est finalement devenu le réalisateur le plus prospère commercialement des temps modernes.

Williams et Dano joueront des personnages similaires à la mère et au père de Spielberg. Rogan, quant à lui, joue quelqu’un qui ressemble à l’oncle préféré du cinéaste. Labelle en tant que réalisateur en herbe nommé Sammy fait ses débuts sur grand écran en tant que protagoniste principal du film. Julia Butters, qui a fait une percée dans le film de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood, agira comme la sœur de Sammy, Anne. Bien que les noms des personnages soient différents de ceux de leurs homologues réels, le film est clairement basé sur la propre expérience de Spielberg en tant qu’enfant. Il voulait être réalisateur quand il était petit. Il a finalement réalisé son souhait, ayant réalisé plusieurs des plus grands films de tous les temps. Certains des films mentionnés précédemment incluent Jaws, Les Aventuriers de l’Arche perdue, La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, et ET L’extraterrestre.





Spielberg a écrit le scénario de Les Fabelman aux côtés d’un collègue fréquent, Anges en Amérique dramaturge Tony Kushner. Le duo a récemment travaillé ensemble sur la comédie musicale du film 2021 West Side Story. Ce projet particulier a été largement acclamé par la critique. En outre, ils ont collaboré sur le drame d’action historique Munich, qui était centrée sur la mission de vengeance du gouvernement israélien contre les responsables de l’attaque terroriste des Jeux olympiques de 1972. Un autre film sur lequel les deux ont travaillé était le drame biographique de 2012 Lincoln, basé sur des moments importants de la carrière du 16e président. Ces deux titres sur grand écran ont reçu des critiques extrêmement positives. Compte tenu de l’histoire professionnelle du couple, il y a de fortes chances que leur prochain projet reçoive des distinctions similaires.

Parallèlement à l’écriture et à la réalisation, Spielberg produit le film. Les producteurs supplémentaires sont Kushner et Kristie Macosko Krieger. Filmer pour Les Fabelman commencé en juillet. Le titre s’inspirant de la jeune vie du réalisateur, ce sera certainement l’un des projets les plus personnels de Spielberg.





