Les Fabelman, le monde de Spielberg à regarder et à écouter le nôtre

Enfant, je demandais à mon père comment étaient mes grands-parents, c’est-à-dire ses parents. Comme je ne les connaissais pas, je m’inquiétais de savoir qui ils étaient. Mon vieil homme a répondu de deux manières : soit il en a dit des merveilles, soit il n’a rien dit. Soit je construisais des histoires fantastiques pour les décrire (ce qui m’a fait grandir avec une idée agréable sur leur peuple), soit je changeais de sujet. Mais ce n’est qu’à l’âge de 12 ans que ma mère m’a dit la vérité sur la façon dont ils se comportaient avec mon père et la raison de leurs silences soudains lorsque je les ai interrogés. Quelque temps plus tard, avec 65 ans sur le dos, mon père a voulu me parler de l’ivresse et des désobligations de mon grand-père, ainsi que des coups et des punitions que ma grand-mère lui infligeait. C’est né de son invitation à prendre un café pour partager avec moi cette partie de sa vie, quelque chose de nouveau pour moi car c’était un gars qui n’aimait pas montrer ses sentiments.

En tant qu’adulte à cette époque, j’ai été surpris d’entendre un homme de 65 ans explorer avec moi cette douleur, ce ressentiment, ce pardon et cet amour pour ses parents. Il lui a fallu de nombreuses années pour traiter les effets traumatisants que ses figures paternelle et maternelle ont apporté avec eux. « Parce que jusqu’à maintenant? », demandé. « Parce que ce n’est pas facile », il m’a répondu. À ce moment-là, je n’ai pas entièrement compris sa réponse. mais après avoir vu Les Fabelman, En quittant la pièce, j’avais envie de serrer dans mes bras mon vieux pour lui dire que je le comprends aujourd’hui, qu’il avait raison de me dire que ce n’était pas facile. De la même manière, je remerciais sa mémoire d’avoir procuré à mon enfance la construction d’une image saine de mes grands-parents. Ce fut la réflexion immédiate qui a dominé mes pensées après avoir vu le nouveau film de M. Steven Spielberg.

Qu’arrive-t-il à certains hommes qui doivent attendre plus de 50 ans pour affronter le passé et tenter de panser leurs blessures ou de se débarrasser de leurs tourments intérieurs en acceptant pleinement ce qui s’est passé hier ? Si on le débarque dans le domaine cinématographique, au cinéma on a vu Roman Polanski le faire avec Le pianiste (2002), à Kenneth Branagh avec Belfast (2021), à Paolo Sorrentino avec C’était la main de Dieu (2021) et récemment Alejandro González Iñárritu avec Barde (2022).

Du coup, un cinéaste comme Spielberg apparaît lui aussi proposer une fiction autobiographique que l’on peut diviser en deux thèmes qui ne font qu’un : l’événement familial qui l’a marqué et la confirmation que sa passion était son destin, c’est-à-dire faire du cinéma. Bien dans son couple, ses parents l’ont rapproché du grand écran pour dévoiler par inadvertance une motivation pour la vie (attention à la séquence initiale). Étant dans un mauvais mariage, ses parents l’ont encore plus rapproché du septième art car, sans le vouloir, ils lui ont permis de découvrir sa propre sensibilité pour raconter des histoires, comprendre ses personnages et diriger des acteurs (attention à la séquence brutale dans laquelle Sam montre le film familial de discorde à Mitzi dans un placard).

Ce qui raconte dans Les Fabelman Ce n’est pas un spoiler ou un spoiler du tout. dans le documentaire Spielberg (2017), de Susan Lacy, il exprime lui-même combien il a été difficile pour ses parents de se séparer car sa mère est tombée amoureuse du meilleur ami de son père. Pourtant, c’est l’anecdote de ce qui était vraiment important dans son être et transcendait même sa filmographie. Quoi? Les sentiments forgés envers leurs parents. Par exemple, il le reflète dans la relation père-fils entre Indiana Jones (Harrison Ford) et Henry Jones (Sean Connery) dans Indiana Jones et la dernière croisade (1989), ou l’absence paternelle avec un sentiment d’abandon dans ET l’extraterrestre (1982).

Recréez ou réinterprétez cet épisode de votre adolescence dans Les Fabelman Elle la complète ou l’équilibre par la découverte-réaffirmation de sa vocation de cinéaste définie dès son plus jeune âge. Ce qui aurait pu être un mélodrame dense – étant donné le contexte d’une séparation et ses conséquences -, Spielberg en fait un hommage attachant au cinéma avec humour, romance et une touche d’aventure. Pour de bon, il a évité un ton larmoyant de ses douleurs, choisissant de les partager avec sincérité et bienveillante sensibilité, même émouvant de dépeindre ses parents, à qui il pardonne en quelque sorte avec cet hommage aux grands personnages de sa vie et qui sans leurs désaccords conjugaux n’auraient peut-être pas eu plus d’outils pour devenir le cinéaste qu’il est aujourd’hui.

Le contrepoids à cette fracture émotionnelle sont ses sœurs, amis et camarades de classe, complices attachants dans sa formation empirique de cinéaste. Il les implique également dans ce projet, honorant leur mémoire solidaire, participative et créative tout au long du chemin ouvert avec leur talent et leur capacité dans les coulisses. Spielberg décrit ce soutien juvénile désintéressé de son entourage comme une étreinte fraternelle qui l’a soutenu dans sa crise.

Comme point culminant est l’extraordinaire séquence finale à travers laquelle il confirme que le cinéma est un refuge, l’endroit le plus sûr qu’il ait pu trouver au cours de son voyage et, comme si cela ne suffisait pas, pour lequel il est né. C’est précisément dans ce refuge que Spielberg veut s’ouvrir et partager avec son style cette période qui a marqué sa vie et enrichi son génie cinématographique. La fermeture de Les Fabelman Elle est magistrale, non seulement à cause du personnage qui apparaît en train de donner une conférence, mais aussi parce que c’est l’élément extérieur aux noyaux qui collabore involontairement à la prise de décision transcendantale, comme c’est le cas du futur (ce n’est pas pour rien que l’explication de l’horizon qui donne).

La photographie de Janusz Kaminski joue un rôle notable. Pour montrer l’ambivalence de l’univers de Spielberg, il utilise la caméra pour faire de la lumière, des plans et des mouvements une structure d’émotions. Le visage de Sam lors du montage ; les péripéties de ses tournages ; moments en famille; la tension avec Mitzi en découvrant qu’elle aime un autre homme. Dans chaque situation, la caméra nous en dit long (comme quand Sam présente un film et qu’on voit son père sortir du cadre pour se concentrer sur Mitzi dans une joie partagée avec Bennie).

Spielberg a choisi Gabriel LaBelle pour incarner à la fin de son adolescence et le gars fait un travail remarquable. michelle williams elle incarne Mitzi, sa mère, avec une prestation qui frôle la récrimination du peu de reconnaissance qu’on accorde aujourd’hui à cette actrice. C’est bien! Le père est joué par Paul Dano, qui joue un rôle sobre et contenu qu’exige son personnage, ce qui est complexe si l’on considère la circonstance qu’il traverse dans l’intrigue.

Les Fabelman est un film qui, en plus de nous permettre une approche de l’univers de Spielberg, Cela peut bien stimuler l’intention de se tourner vers nos vieux et d’essayer de comprendre pourquoi ils se taisent et pourquoi depuis si longtemps. C’est peut-être aussi une invitation à faire la paix avec les figures paternelles ou maternelles en cas de décisions qui nous ont touchés en tant qu’enfants, à se réconcilier avec leur mémoire s’il n’y avait plus l’occasion de les entendre.

