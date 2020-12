Les extraterrestres ne veulent pas être révélés parce que l’humanité n’est pas prête, affirme l’ancien chef du programme spatial israélien

Les extraterrestres ne veulent apparemment pas être révélés parce que «l’humanité n’est pas prête», selon l’ancien chef du programme spatial israélien. Le professeur Haim Eshed a servi de 1981 à 2010 en tant que chef du programme spatial de sécurité d’Israël et il affirme que les extraterrestres sont réels. Si cela ne suffisait pas, Eshed dit qu’il existe une vraie « Fédération Galactique », qui croit que la Terre ne peut pas gérer la vérité en ce moment.

Dans une récente interview, le professeur Haim Eshed a parlé de l’existence d’extraterrestres à partir de ses années d’expérience avec le programme spatial. À 87 ans, Eshed est titulaire d’un baccalauréat en génie électronique du Technion, d’une maîtrise en recherche de la performance et d’un doctorat en génie aéronautique. Il possède également une vaste expérience du renseignement militaire de Tsahal. Vous pouvez lire ce qu’il avait à dire sur les extraterrestres ci-dessous.

« Les OVNIS ont demandé de ne pas publier qu’ils sont ici, l’humanité n’est pas encore prête. Trump était sur le point de révéler, mais les extraterrestres de la Fédération Galactique disent: ‘Attendez, laissez les gens se calmer d’abord.’ Ils ne veulent pas déclencher une hystérie de masse. Ils veulent d’abord nous rendre sains d’esprit et compréhensifs. «

Le président Donald Trump allait faire une grande révélation sur les extraterrestres, mais les extraterrestres en question ne l’ont pas laissé faire. Les choses deviennent encore plus intéressantes à partir de là. «Ils ont attendu que l’humanité évolue et atteigne un stade où nous comprendrons généralement ce que sont l’espace et les vaisseaux spatiaux», déclare le professeur Haim Eshed. Il poursuit en affirmant que les extraterrestres travaillent avec le gouvernement des États-Unis.

« Il y a un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Ils ont signé un contrat avec nous pour faire des expériences ici. Eux aussi font des recherches et essaient de comprendre tout le tissu de l’univers, et ils veulent que nous nous aidions. Il y a un souterrain. base dans les profondeurs de Mars, où se trouvent leurs représentants, ainsi que nos astronautes américains. «

Si vous vous demandez si Haim Eshed a peut-être perdu la raison, il est bien conscient de sa réputation actuelle. «Si j’avais trouvé ce que je dis aujourd’hui il y a cinq ans, j’aurais été hospitalisé», dit-il. «Partout où je suis allé avec ça dans le milieu universitaire, ils ont dit: l’homme a perdu la tête. Aujourd’hui, ils parlent déjà différemment. Je n’ai rien à perdre. J’ai reçu mes diplômes et récompenses, je suis respecté en universités à l’étranger, où la tendance est également en train de changer. » Eshed n’a pas peur de révéler ces secrets extraterrestres, bien que les extraterrestres puissent avoir quelque chose à dire à ce sujet.

Si les extraterrestres ne voulaient pas que le président Donald Trump fasse sauter leur couverture, qu’est-ce qui rend Haim Eshed plus qualifié pour le faire? Quoi qu’il en soit, il faut se demander si l’ancien guitariste de Blink-182 Tom DeLonge et sa To the Stars Academy ont déjà contacté Eshed. DeLonge a été celui qui a révélé des secrets sur les OVNIS au fil des ans et certaines personnes ne le croient toujours pas. La presse juive a été l’un des premiers médias à rendre compte des allégations d’extraterrestres de Haim Eshed.

Sujets: OVNI