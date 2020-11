Les extras qui ont accidentellement fait partie de la distribution

Gommages est l’une des émissions de télévision les plus emblématiques du début des années 2000. La sitcom médicale a été diffusée pendant neuf saisons et a été très appréciée. Il a bien résonné auprès de son public en lui offrant cet équilibre parfait entre le drame médical et la comédie.

Tout au long de la série, de nombreux personnages allaient et venaient. Bien que les personnages principaux de l’émission soient emblématiques, d’autres ont volé le cœur des téléspectateurs. Ces personnages étaient si légendaires qu’ils ont accidentellement fait partie du casting de la série. Continuez à lire pour en savoir plus.

‘Scrubs’ a un paramètre presque similaire à ‘Grey’s Anatomy’

Gommages s’est concentré sur les internes en médecine de l’hôpital Sacred Heart. L’émission était centrée sur les personnages principaux John Michael Dorian, généralement appelé JD, son meilleur ami Cristopher Turk, un stagiaire attrayant nommé Elliot Reid, pour qui JD avait le béguin, et Carla Espinosa, qui finit par devenir amoureuse de Turk.

L’émission a été écrite du point de vue de JD, et les épisodes ont généralement commencé par une voix off de JD alors qu’il raconte ses épreuves. Les showrunners ont décidé de prendre cet angle pour permettre les improvisations des acteurs sur le plateau.

Pour les huit premières saisons de l’émission, chaque épisode commence par le mot «My». Dans ces épisodes, JD exprime ses sentiments dans son journal, c’est pourquoi de nombreux épisodes commencent par «My». Tout au long de la série, d’autres personnages ont également la possibilité de s’exprimer.

Le titre commencerait toujours par «Son histoire» ou «Son histoire» dans de tels épisodes. Dans la saison 9, la perspective est passée de JD à un nouveau groupe de stagiaires, et les titres des épisodes ont commencé par «Our».

L’angle de narration et le thème du spectacle peuvent être assimilés à L’anatomie de Grey, où Meredith Gray ouvre chaque saison avec un aperçu de la façon dont la saison serait.

Le spectacle avait un grand ensemble de distribution indéniable

Le casting principal de «Scrubs» | Mitch Haaseth / Walt Disney Television via Getty Images

Gommages présente les internes en médecine de l’hôpital Sacred Heart. Parmi les stagiaires figurent JD, joué par Zach Braff, et son meilleur ami Turk, joué par Donald Faison. Les intrigues de l’émission prennent également en compte les relations des deux protagonistes.

La petite amie de Turk, Carla Espinosa, est jouée par Judy Reyes. John C. McGinley joue Perry Cox, le médecin traitant de l’hôpital qui a ensuite été promu chef de la chirurgie. L’actrice Sarah Chalke joue Elliot Reid, le riche stagiaire et l’intérêt amoureux de JD.

Elliot a toujours voulu prouver que sa famille avait tort et cherchait toujours à leur montrer qu’elle réussissait indépendamment.

Gommages a également eu un ensemble impressionnant d’acteurs célèbres qui ont honoré le spectacle. Dead Pool L’acteur Ryan Reynolds est apparu dans l’émission en jouant l’ami de JD de l’université, Spence. Scandale l’acteur Scott Foley a joué Sean Kelly pour quelques épisodes de la série.

Parcs et loisirs l’acteur Aziz Ansari a également eu sa juste part de temps à l’écran Gommages. Il est apparu dans quatre épisodes et aurait été le favori de tout le monde. Michael J.Fox a fait une apparition en tant que médecin atteint de TOC sévère en 2001.

Elizabeth Banks est également apparue dans l’émission et a corrigé une erreur qui était là depuis cinq saisons entières.

Certains personnages récurrents étaient si bons qu’ils ont été écrits dans le scénario

Bien que Gommages avaient un ensemble de distribution assez impressionnant, ils avaient également des personnages récurrents mémorables. Trois des personnages récurrents de la série étaient si bons qu’ils ont accidentellement fait partie du scénario.

Ces personnages ont reçu leurs noms respectifs car la distribution et l’équipe ne pouvaient jamais se souvenir de leurs vrais noms, et ils ont donc été ajoutés à l’intrigue principale, selon BuzzFeed.

Le stagiaire de Snoop Dogg, dont le vrai nom était Donald, a toujours été entendu demander «où étaient ses houes». Il a fini par trouver l’amour avec Joséphine. Le colonel Doctor était censé être un extra de la série. Cependant, il ressemblait étrangement au fondateur de KFC, le colonel Sanders, il a donc été surnommé le colonel Doctor.

Le nom du Dr Beardfacé est français, mais puisque les protagonistes de Gommages ne pouvait pas le prononcer correctement, ils l’appelaient Beardface. Cela n’aidait pas qu’il ait aussi une barbe épaisse et touffue.