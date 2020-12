Les exterminateurs incitent les mites à avoir des relations sexuelles gays comme une forme de lutte antiparasitaire

Leinster House, le siège des Oireachtas, est en train de devenir gay. (Olaf Leillinger / Wikipédia)

Leinster House, le siège du parlement irlandais, l’Oireachtas, a utilisé une méthode inhabituelle pour lutter contre une infestation de mites – incitant les mites à avoir des relations sexuelles homosexuelles.

Le bâtiment gouvernemental installe plus de 70 gousses qui émettent des odeurs de phéromones, incitant les mites mâles à s’accoupler avec des mites du même sexe, selon Les temps.

Les appareils, qui ont été installés par Rentokil, attirent les mites mâles en émettant des phéromones femelles, et les mites sont ensuite enrobées d’une poudre qui provoque «un état de confusion sexuelle».

Selon Rentokil: «Lorsque les papillons mâles ramassent la poudre d’Entostat, leurs récepteurs aux phéromones sont surchargés de phéromones et ils sont incapables de localiser les femelles.

«Un homme transportant de la poudre d’Entostat formera un distributeur mobile de phéromones, produisant de« fausses »traînées de phéromones, qui attirent des hommes supplémentaires.»

Leinster House a dû faire face à des infestations courantes de mites des vêtements pendant de nombreuses années, mais c’est la première année qu’elle teste cette forme de «contrôle de la population».

Selon The Times, un devis hors TVA fourni par Rentokil à Leinster House indiquait que les pods faisaient partie d’un contrat roulant d’une valeur de 4400 € (3962 €) et qu’ils seraient rechargés huit fois par an.

En plus de cela, un «traitement de brumisation par brouillard» ultérieur d’insecticide était au prix de 13 095 € (11 791 €), et passer l’aspirateur pour les œufs coûterait 6 480 € (5 835 €), bien qu’il ne soit pas clair si le bâtiment du parlement a accepté l’ensemble. plan de lutte antiparasitaire.

Cependant, un message de Rentokil a déclaré que l’ensemble du plan de 23 975 € (21 587 €) était «vital… sinon ce traitement échouera».

Comme beaucoup d’animaux, les insectes et les araignées, y compris les mites, sont connus pour se livrer au sexe gay.

Il existe peu de recherches sur le sexe gay chez les insectes, mais les chercheurs soupçonnent que cela se produit souvent par accident entre mâles.

Inon Scharf, un écologiste évolutionniste à l’Université de Tel Aviv qui a co-écrit une étude de 2013 sur le sexe gay des insectes, a déclaré: «Ils ont évolué pour s’accoupler rapidement et sales.

«Ils saisissent toutes les occasions de s’accoupler, car s’ils deviennent lents, ils peuvent renoncer à une occasion de s’accoupler.»