Les extensions Google Chrome auront un accès limité aux données, seront plus privées et sécurisées à partir de 2021

Tendance FP10 déc.2020 16:27:52 IST

Les extensions Google Chrome auront un accès limité aux données à partir de 2021. En outre, il y aura un changement dans le fonctionnement de l’autorisation lorsqu’une extension est installée pour rendre le navigateur plus sécurisé. Alexandre Blondin, chef de produit Google Chrome dans un Blog a déclaré que dans l’année à venir, les utilisateurs pourront déterminer à quels sites Web l’extension peut accéder lorsqu’ils naviguent sur le Web, au lieu de laisser l’extension décider. Google a déclaré qu’une fois que l’utilisateur accorde à une extension l’autorisation d’accéder aux données d’un site Web, cette préférence peut être enregistrée pour ce domaine particulier.

Un utilisateur peut toujours décider d’accorder à une extension l’accès à tous les sites Web qu’il / elle visite, mais ce ne sera plus la valeur par défaut.

À l’heure actuelle, un utilisateur peut cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’extension Chrome dans la barre d’outils pour afficher un menu contenant l’option « Cela peut lire et modifier les données du site. » Lorsqu’elle est sélectionnée, trois options s’affichent, y compris lorsque vous cliquez sur l’extension, sur ce site Web particulier et sur tous les sites.

Google a également déclaré qu’il avait amélioré ses politiques de développement pour rendre les extensions plus transparentes. À partir du 18 janvier 2021, chaque extension affichera publiquement ses «pratiques de confidentialité» et utilisera des visuels clairs et un langage simple pour expliquer les données qu’ils collectent et utilisent.

Le géant des moteurs de recherche a également déclaré qu’il limitait également ce que les développeurs peuvent faire avec les données qu’ils collectent.

Le blog a également déclaré que la priorité de Google était de continuer à développer des fonctionnalités qui protègent les données des utilisateurs et les protègent, tout en choisissant des extensions qui les aident à tirer le meilleur parti de Chrome.

