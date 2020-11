Les expulsions augmenteraient le risque de COVID-19 pour tout le monde

L’arrêt des expulsions pourrait jouer un rôle essentiel dans le contrôle de la pandémie de COVID-19, selon une nouvelle étude. Sans moratoire sur les expulsions, le nombre de cas augmenterait à mesure que les personnes expulsées de leurs maisons chercheraient refuge ailleurs, selon l’étude.

Et les effets de ce déplacement se répercutent sur les personnes qui n’ont pas été expulsées.

Des niveaux records de chômage ont laissé de nombreux résidents américains incapables de payer leur loyer pendant la pandémie. Pour éviter une vague d’expulsions, les États et les juridictions locales ont émis des moratoires plus tôt dans l’année, selon The Eviction Lab de l’Université de Princeton; mais certaines de ces politiques ont maintenant commencé à expirer. Début septembre, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont émis un moratoire sur les expulsions de quatre mois au niveau fédéral « pour empêcher la propagation du COVID-19 ».

Le CDC a émis ce moratoire en vertu de la loi sur le service de santé publique, qui accorde à l’agence le pouvoir de «faire et appliquer les règlements nécessaires pour prévenir l’introduction, la transmission ou la propagation de maladies transmissibles», comme le COVID-19. Cependant, les propriétaires et les lobbyistes contestent actuellement l’ordonnance devant les tribunaux, a rapporté le Washington Post.

Mais l’annulation des moratoires sur les expulsions, à quelque niveau que ce soit, rendrait la pandémie qui fait toujours rage plus difficile à contrôler, selon le nouveau modèle, publié le 1er novembre dans la base de données de pré-impression medRxiv. L’étude n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, mais les experts ont déclaré à 45Secondes.fr que le modèle est « très bien pensé » et met en évidence la menace que représentent les expulsions pour la santé publique pendant une pandémie.

«Dans un large éventail de scénarios, les chercheurs ont constaté que les expulsions pouvaient entraîner une augmentation significative des infections au COVID-19 dans les villes américaines», a déclaré Kathryn Leifheit, épidémiologiste sociale et chercheuse postdoctorale à la UCLA Fielding School of Public Health, qui n’était pas impliqué dans l’étude.

Ces taux d’infection élevés ont non seulement affecté les ménages expulsés et ceux qui ont accueilli ces personnes, mais ils ont également envahi la ville dans son ensemble, a déclaré l’auteur Alison Hill, professeure adjointe à l’Institute for Computational Medicine de l’Université Johns Hopkins, dans un e-mail à Science en direct. «La prévention des expulsions aide tout le monde – pas seulement ceux qui pourraient eux-mêmes subir des expulsions», a déclaré Hill.

Un double désastre

Dans une étude précédente, publiée sur medRxiv en juin, les auteurs de l’étude ont modélisé le rôle de la structure et de la taille des ménages dans les flambées de COVID-19. À l’époque, les mesures de distanciation sociale avaient commencé à se relâcher dans certains endroits, et l’idée de fusionner plusieurs ménages en une seule «bulle de quarantaine» est apparue. Mais l’équipe a constaté que la création de ces bulles étendues ne serait sans danger que dans les endroits où le nombre de cas diminuait régulièrement et où tous les membres d’un ménage pourraient minimiser leurs contacts extérieurs.

« Dans les situations où les niveaux d’infection s’étaient stabilisés mais étaient à peine en baisse, la formation de bulles a toujours conduit à au moins une certaine résurgence des cas, qui sont revenus ou ont dépassé les niveaux de pointe », ont écrit les auteurs dans l’étude.

« Nous avons réalisé que les expulsions allaient créer de nombreuses bulles fusionnées qui ne pourraient pas se désagréger – encore plus dangereuses », auteur de l’étude Michael Levy, professeur agrégé d’épidémiologie en biostatistique et épidémiologie à la Perelman School de l’Université de Pennsylvanie. of Medicine, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Les preuves disponibles provenant d’études et de rapports gouvernementaux suggèrent que la majorité des ménages expulsés doublent avec d’autres immédiatement après avoir perdu leur logement, formant essentiellement une grande bulle. Le COVID-19 se propageant comme une traînée de poudre aux États-Unis, les expulsions massives pourraient créer une double catastrophe, a déclaré Levy. Le nouveau modèle illustre comment ce scénario pourrait se dérouler.

L’équipe a utilisé un modèle appelé SEIRD, qui catégorise les personnes en fonction du stade d’infection dans lequel elles se trouvent, de «sensible» à «exposée» à «infectée et infectieuse», et enfin, à «guérie» ou «décédée». » Les auteurs ont supposé qu’une épidémie dans la ville modélisée imiterait les épidémies précoces observées dans des zones métropolitaines telles que Boston, Chicago, La Nouvelle-Orléans et Seattle: un grand pic précoce serait suivi de mesures de verrouillage et de baisse des taux d’infection, puis les cas augmenteraient à mesure que le verrouillage détendu.

À l’aide de ce cadre, l’équipe a modélisé la façon dont les infections se répercuteraient sur les réseaux sociaux dans une ville d’un million d’habitants; ces chaînes d’infection ont changé en réponse aux différents taux d’expulsion à l’échelle de la ville, allant de 0,1% à 2% des ménages par mois.

«Nous avons constaté que dans tous les scénarios, les expulsions entraînent une augmentation significative des cas de COVID-19, avec [approximately] De 1 000 à 100 000 cas supplémentaires attribuables aux expulsions en fonction du taux d’expulsion et du taux d’infection lors des expulsions « , ont écrit les auteurs. Le risque relatif d’infection était le plus élevé pour les personnes expulsées et celles avec lesquelles elles doublaient. Cependant, dans tous les scénarios, Le risque d’infection a également augmenté pour ceux qui n’étaient ni expulsés ni faisant partie de ménages fusionnés, ont noté les auteurs.

Les « secondes vagues » sont le pire scénario

Dans un premier temps, l’équipe a supposé que tous les ménages de la ville théorique auraient une chance égale d’être expulsés, et ensuite, une chance égale de doubler avec n’importe quel autre ménage de la région. Ils ont constaté qu’avec un taux d’expulsion de 0,25%, 0,7% de plus de la population attraperait le COVID-19 d’ici la fin de 2020 que s’il n’y avait pas d’expulsions. Cette augmentation de 0,7% équivaut à environ 7 000 cas excédentaires de COVID-19 par million d’habitants. À un taux d’expulsion de 2%, ces cas excédentaires ont augmenté de plus de 6% au-dessus du niveau de référence.

Les infections excessives ont légèrement diminué lorsque les auteurs ont institué un «deuxième verrouillage» dans leur modèle, mais le taux dépassait toujours les taux de base. Les taux d’infection étaient les pires dans les villes qui ont connu une deuxième vague importante d’infection sans deuxième verrouillage, ont constaté les auteurs; dans ces scénarios, un taux d’expulsion de 1% signifiait que 5% de plus de la population attraperait le COVID-19, au-dessus du niveau de référence, tandis qu’un taux d’expulsion de 2% propulsait les infections à plus de 11% au-dessus du niveau de référence.

Ce scénario d’augmentation des taux d’infection et d’absence de verrouillage n’est pas seulement imaginaire. « Nous sommes dans ces circonstances dans de nombreux endroits aux États-Unis », a déclaré Hilary Godwin, doyenne de la faculté de santé publique de l’Université de Washington et professeur au Département des sciences de l’environnement et de la santé au travail, qui n’a pas participé à l’étude. Le modèle suggère que « le moment est venu pour nous de maintenir ces moratoires sur les expulsions et de ne pas les annuler », a-t-elle déclaré.

Bien que les expulsions aient clairement conduit à la transmission du COVID-19 dans leur ville générique, les auteurs « craignaient que ces simplifications ne représentent pas un scénario plus réaliste », a déclaré Hill. Par exemple, en réalité, différents quartiers connaissent des taux d’expulsion différents, ainsi que des taux différents d’infection au COVID-19. Les quartiers les plus pauvres sont confrontés à plus d’expulsions et d’infections, car les résidents occupent souvent des emplois essentiels et ne peuvent donc pas pratiquer une distanciation sociale efficace, a noté Hill.

Pour mieux saisir cette réalité, les auteurs ont conçu une ville différente – une ville avec un mélange de quartiers plus pauvres et plus riches, en fonction du statut socio-économique (SSE) des habitants.

Dans ce scénario, les cas d’expulsion, de doublage et d’infection se sont regroupés dans les quartiers les plus pauvres. Mais en raison des «effets d’entraînement», le risque relatif d’infection a également augmenté dans les quartiers riches, et les taux d’infection dans toute la ville ont dépassé le modèle où tout le monde avait une chance égale d’expulsion.

Par exemple, dans le scénario où les verrouillages augmentent et le nombre de cas augmente mais ne se transforme pas en une énorme deuxième vague, un taux d’expulsion de 0,25% entraîne une augmentation de 1% des infections dans le modèle ajusté. Dans le modèle de «l’égalité des chances», les infections n’ont augmenté que de 0,7%. À un taux d’expulsion de 2%, les infections ont augmenté de 9% dans le modèle ajusté, mais seulement de 6% dans le modèle de l’égalité des chances.

La réalité pourrait être encore pire

Les auteurs ont ensuite appliqué leur modèle à une vraie ville: Philadelphie, en Pennsylvanie, où les taux d’infection au COVID-19 ont tendance à être plus élevés dans les quartiers plus pauvres avec des antécédents de ségrégation raciale, selon une analyse récente, qui n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs.

Pour saisir cette disparité, les auteurs ont divisé la ville par code postal et catégorisé les quartiers en SSE élevé, moyen ou faible. Ils ont constaté que si les taux d’expulsion doublaient par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, 1% supplémentaire de la population de la ville attraperait le COVID-19 d’ici la fin de l’année.

Et certaines études suggèrent que sans moratoires, les expulsions pourraient monter en flèche encore plus que cela.

« Avec une multiplication par 5 des expulsions, comme le prévoient certaines analyses économiques, cela passerait à 2,6% ou [approximately] 41 000 infections supplémentaires « , écrivent les auteurs. Comme dans leur modèle précédent, le risque relatif d’infection a augmenté dans tous les quartiers, et pas seulement dans les codes postaux à faible SSE.

« L’exemple de Philadelphie est excellent car il fonde une étude qui peut sembler très théorique dans la réalité », a déclaré Leifheit à 45Secondes.fr. De plus, « les estimations spécifiques à la ville plaident en faveur d’une extension [and] rétablissant les moratoires sur les expulsions à Philadelphie, en particulier. «

Bien que le modèle présente déjà des arguments convaincants, Hill a déclaré qu’en réalité, l’effet des expulsions généralisées pourrait être encore pire qu’ils ne l’estiment. C’est parce que tous les ménages expulsés ne pourraient pas trouver un abri avec d’autres dans la région.

Par exemple, les personnes expulsées qui ne peuvent pas trouver de logement entreraient probablement en contact avec plus de personnes que la personne logée moyenne, que ce soit dans des refuges pour sans-abri ou dans la rue. Par conséquent, le risque de transmission du COVID-19 serait plus élevé, a-t-elle déclaré. Alternativement, plutôt que de trouver un logement à proximité, certains ménages expulsés peuvent voyager ailleurs pour trouver un abri, augmentant le risque d’attraper et de transmettre le COVID-19 en cours de route, a déclaré Godwin.

« Les autres alternatives à celle de déménager dans cette maison avec une autre famille, localement, sont en fait bien pires du point de vue de la transmission de la maladie », a-t-elle déclaré.

En plus de la nouvelle étude de modélisation, les données du début de la pandémie suggèrent également que l’interruption des expulsions aide à contrôler la propagation virale. Par exemple, Leifheit et ses collègues ont étudié les effets observables des moratoires institués dans les premiers mois de la pandémie. Les premiers résultats suggèrent que les États qui ont levé leurs moratoires ont connu des taux d’infection et de mortalité par COVID-19 plus élevés, par rapport aux États qui ont maintenu les expulsions en suspens, a-t-elle déclaré.

Dans les études d’observation, cependant, l’effet des moratoires peut être difficile à séparer de celui d’autres politiques, telles que les ordonnances de maintien à la maison, les directives de distanciation sociale et les mandats de masque, et la mesure dans laquelle les gens adhèrent à toutes ces règles, a noté Godwin. Les modèles sont utiles car ils peuvent zoomer sur une variable – comme les expulsions – et illustrer comment la propagation virale change à mesure que les taux augmentent ou diminuent, a déclaré Godwin. Et comme le suggère le nouveau modèle, lorsque les expulsions augmentent, les infections augmentent.

Bien sûr, pour maintenir les moratoires sur les expulsions en place, les locataires et les propriétaires peuvent avoir besoin de plus d’aide financière du gouvernement, a rapporté le Washington Post. Sans de nouveaux plans de secours, la dette continuera probablement de s’accumuler des deux côtés à mesure que les moratoires persistent, a rapporté The Post.

Mais cela ne change pas le message à retenir: les moratoires sur les expulsions sont essentiels pour ralentir la transmission du COVID-19, que vous risquiez personnellement ou non de perdre votre maison.

«Nous devons tous avoir des interactions avec les autres membres de notre communauté, et pour réduire nos propres risques, nous devons nous assurer que chacun est capable de se protéger», a déclaré Hill. « Quand il s’agit de contrôler une maladie contagieuse, nous sommes tous dans le même bateau. »

