La valeur des expéditions de produits finis et de marchandises en provenance de Russie a dépassé 160 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une croissance de 3,5% par rapport à l’année précédente, selon la PDG du Centre d’exportation russe (REC) Veronika Nikishina.

«Selon les estimations du CER, les exportations hors ressources et hors énergie ont dépassé 160 milliards de dollars en 2020, la part de ces expéditions représentant près de la moitié de toutes les ventes de la Russie à l’étranger». dit le fonctionnaire.

Elle a ajouté que ce nombre avait augmenté de près de trois fois et demie depuis 2000, lorsque les exportations de produits finis et de produits s’élevaient à 46 milliards de dollars.

L’institution s’attend à une nouvelle croissance des ventes non liées aux ressources et non énergétiques de la Russie à l’étranger, même si les analystes laissent de côté les exportations d’or du pays.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement russe a rapporté que les expéditions non liées aux ressources et non énergétiques ont bondi de 35,2% entre janvier et novembre 2020 par rapport à la même période il y a un an. Les exportations industrielles ont augmenté de près de 36 pour cent et s’élevaient à 32 milliards de dollars, tandis que les ventes de produits agricoles ont connu une croissance de près de 29 pour cent, totalisant 3,4 milliards de dollars.

