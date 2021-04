Les explorateurs plongent dans le naufrage le plus profond connu

Les explorateurs ont récemment plongé dans le naufrage le plus profond du monde.

L’équipe a atteint l’USS Johnston, un destroyer de la marine américaine qui a coulé le 25 octobre 1944 après une bataille intense avec les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Le navire, d’environ 376 pieds (115 mètres) de long et 39 pieds (12 m) de large à son plus large, a été coulé pendant la bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille navale de l’histoire, selon une déclaration .

L’épave a été découverte pour la première fois en 2019 au large de l’île de Samar, dans la mer des Philippines. À l’époque, un véhicule télécommandé (ROV) a enregistré des parties de l’épave, mais n’a pas pu atteindre les parties les plus profondes.

L’épave se trouve à environ 21 180 pieds (6 456 m), soit l’équivalent d’environ 15 Empire State Buildings de profondeur. Victor Vescovo, un ancien commandant de la marine américaine qui a financé la nouvelle expédition, a piloté son submersible, le DSV Limiting Factor, jusqu’à l’épave pendant deux plongées de huit heures, le plus profond qu’un humain ou un submersible soit allé explorer une épave, selon la déclaration.

En rapport: Catastrophes en mer: 6 épaves les plus meurtrières

Les explorateurs ont étudié et capturé des photos haute définition du navire (les deux autres plongeurs qui sont descendus dans le submersible étaient le lieutenant de l’US Navy à la retraite, le Cmdr. Parks Stephenson, un historien naval, et Shane Eigler, le technicien principal des sous-marins).

Ils ont pu capturer des images de la proue, du pont et de la section médiane du navire, qui se trouvaient dans des parties plus profondes que le ROV ne pouvait descendre en 2019. Le numéro de coque «557» était toujours visible des deux côtés de la proue; les tourelles, les deux râteliers à torpilles et de nombreux supports d’armes à feu étaient également visibles et toujours en place, selon le communiqué. Ils n’ont pas trouvé de restes humains ou de vêtements connexes.

« Nous avons pu voir l’étendue de l’épave et les graves dommages infligés au cours de l’intense bataille à la surface », a déclaré Stephenson dans le communiqué. « Il a pris feu sur le plus grand navire de guerre jamais construit – le cuirassé de la marine impériale japonaise Yamato – et a riposté avec férocité. »

« Tous les témoignages rendent hommage à la bravoure de l’équipage et à son absence totale d’hésitation à mener le combat contre l’ennemi, et l’épave sert à le prouver », a ajouté Stephenson. Le navire et son commandant Ernest Evans qui sont morts dans la bataille, ont ensuite été récompensés pour leur bravoure et leur héroïsme.

À la fin de l’expédition, l’équipe de plongée a déposé une couronne « sur le champ de bataille océanique », selon le communiqué.

Trois autres navires qui ont coulé lors de la bataille du golfe de Leyte n’ont pas encore été retrouvés.

Les données du sondeur, les images et les notes de terrain ne seront pas rendues publiques, mais données à l’US Navy pour qu’elle les distribue comme bon lui semble, selon le communiqué. L’équipage a pris soin de ne pas déranger l’épave, mais l’espoir est que les images et les informations qu’ils ont rapportées de leur expédition deviendront utiles aux historiens et aux archivistes navals, a déclaré Vescovo dans le communiqué.

En 2019, Vescovo a piloté le DSV Limiting Factor à des profondeurs extrêmes dans le monde entier, devenant ainsi la première personne à atteindre le point le plus profond des cinq océans de la planète dans le cadre de l ‘«expédition Five Deeps». 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.