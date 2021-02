Les experts occidentaux pensaient que l’Ukraine post-Maïdan servirait d’exemple à la Russie – en réalité, c’est devenu un récit édifiant

Par Paul Robinson, professeur à l’Université d’Ottawa. Il écrit sur l’histoire russe et soviétique, l’histoire militaire et l’éthique militaire, et est l’auteur du Irrussianalité Blog

De nombreux libéraux russes et experts étrangers considéraient le «Maidan» ukrainien de 2014 comme un événement qui inspirerait le changement à Moscou. Aujourd’hui, alors qu’un Kiev de plus en plus dysfonctionnel réprime la liberté d’expression, cela ressemble plus à un récit édifiant.

En mai 2014, le président ukrainien nouvellement élu Petro Porochenko a promis qu’il ramènerait rapidement la paix dans son pays. « L’opération antiterroriste ne peut pas et ne doit pas durer deux ou trois mois. Elle doit et durera des heures », il a dit.

Près de 60000 heures plus tard, la guerre dans laquelle les mal nommés « opération antiterroriste » morphed est toujours en cours. Le successeur de Porochenko, Volodymyr Zelensky, a également promis de mettre fin aux combats. « Mon objectif principal … est que je veuille mettre fin à la guerre. C’est ma mission au cours de ces cinq années », il a dit aux journalistes. Mais il a également échoué.

Zelensky a battu Porochenko de manière retentissante lors de l’élection présidentielle de 2020, au cours de laquelle le président sortant n’a remporté une pluralité de voix que dans l’extrême ouest du pays. En se présentant comme un candidat non seulement de la paix, mais aussi de l’unité nationale, Zelensky a pu attirer les votes d’un grand nombre d’Ukrainiens russophones du sud et de l’est du pays qui avaient été aliénés par le ton de plus en plus nationaliste de Porochenko. .

Malheureusement, depuis lors, Zelensky a trahi ces électeurs à maintes reprises.

Non seulement il n’a pris aucune des mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre – notamment les concessions exigées dans les accords de Minsk II de 2015 – mais son gouvernement a également réprimé davantage les droits linguistiques des Ukrainiens et réprime maintenant. sur les médias d’opposition.

En janvier 2020, des experts libéraux russes se sont alignés pour louer le discours du nouvel an de Zelensky. Zelensky aurait promu une image d’unité nationale, cherchant à surmonter les différences linguistiques et autres qui avaient été accentuées par les politiques nationalistes de son prédécesseur. « Le nom de votre rue n’a pas d’importance tant qu’elle est propre et asphaltée, » a déclaré Zelensky, dans une ligne qui semblait suggérer que son gouvernement mettrait fin à l’habitude de changer les noms de rue de ceux de héros communistes à ceux d’icônes nationalistes comme Stepan Bandera.

En fait, ce n’est pas le cas. Non seulement Zelensky n’a pas réussi à fournir des rues propres et asphaltées, mais il est devenu clair depuis que ce qu’il voulait vraiment dire n’était pas qu’il mettrait fin à l’ukrainisation forcée, mais que les russophones devraient simplement se taire et cesser de s’en plaindre, puisque, après tout, rien de tout ça en fait «compte».

Ainsi, Zelensky n’a rien fait pour renverser la loi de 2019 sur les langues officielles, qui restreint fortement l’utilisation du russe. Plus particulièrement, le 16 janvier, une nouvelle règle est entrée en vigueur qui oblige tous les prestataires de services (magasins, restaurants, etc.) à proposer leurs services en ukrainien par défaut. Pendant ce temps, la censure en Ukraine a atteint de nouveaux niveaux de sottise, interdisant par exemple un livre sur les Vikings d’un auteur américain parce qu’il faisait référence à l’ancienne Rus kievan comme « Russie. »

Aujourd’hui, Zelensky est allé encore plus loin, interdisant trois chaînes de télévision appartenant au politicien de l’opposition Taras Kozak, au motif qu’elles diffusent de la désinformation russe. Zelensky affirme qu’il soutient la liberté d’expression mais pas «propagande financée par les agresseurs». « Ces médias sont devenus l’un des outils de la guerre contre l’Ukraine, ils sont donc bloqués afin de protéger la sécurité nationale », a déclaré la porte-parole de Zelensky, Yuliia Mendel.

Le fait que l’interdiction intervienne à un moment où la popularité de Zelensky s’effondre et où la plate-forme d’opposition du parti Kozak – Pour la vie est en tête dans les sondages d’opinion nationaux peut être entièrement une coïncidence. Mais là encore, ce n’est peut-être pas le cas. Le mouvement sent le désespoir politique.

Il a aussi, bien entendu, un caractère profondément antidémocratique. Si l’ancien président Viktor Ianoukovitch, renversé lors de la révolution de Maïdan en février 2014, avait tenté une telle chose, les libéraux ukrainiens et leurs alliés occidentaux auraient crié d’immenses cris d’indignation. Maintenant, cependant, ils sont silencieux, voire solidaires. L’ambassade des États-Unis à Kiev, par exemple, a publié une déclaration affirmant qu’elle soutenait la mesure telle qu’elle était conçue «pour contrer l’influence maligne de la Russie».

La réponse américaine révèle la superficialité des affirmations occidentales selon lesquelles en soutenant la révolution de Maïdan et les gouvernements ultérieurs, ils soutiennent la démocratie, les droits de l’homme et un ordre libéral. En réalité, la géopolitique semble être la principale préoccupation. Tant que l’Ukraine restera résolument anti-russe, les yeux fermés seront fermés sur presque tous les abus des principes démocratiques.

Et c’est là que la situation devient plutôt triste. Au lendemain de la révolution de Maïdan, il a été dit que la réponse de Vladimir Poutine était motivée par la crainte que la démocratie à l’occidentale en Ukraine ne fournisse un modèle positif qui inciterait à une révolution similaire en Russie.

Une analyse typique a été celle de Paul D’Anieri, professeur de politique publique à l’Université de Californie à Riverside, qui a écrit en 2015 que « La perspective était que l’Ukraine, avec l’aide de l’UE, commence à se redresser. Si tel était le cas, elle pourrait devenir un modèle attractif pour les Russes, et un modèle très différent de celui que Poutine a insisté est le seul disponible. » «

Cette ligne continue de trouver des supporters. Par exemple, dans un article jaillissant pour Al Jazeera, le journaliste Leonid Ragozin a fait remarquer que le discours du nouvel an 2020 de Zelensky montrait que « L’Ukraine pourrait enfin s’acheminer vers la réalisation du plus grand cauchemar du Kremlin – devenir un modèle pour la politique progressiste et la démocratie que les Russes devraient admirer. »

Ragozin l’a dos à l’avant, car tout le contraire semble être le cas. Commentant les récentes manifestations à Moscou, Ollie Carroll, correspondant à Moscou du journal britannique, The Independent, a demandé pourquoi les Russes ne réagissaient pas avec le même sentiment d’indignation que les Ukrainiens lorsque la police de Ianoukovitch a attaqué des manifestants à Kiev six ans et demi. il y a des années. Carroll a laissé entendre que cela signifiait qu’il y avait quelque chose de défectueux dans les valeurs morales des Russes.

En réalité, la réponse pourrait simplement être qu’ils ont examiné l’Ukraine et ont décidé que ce n’était pas un bon exemple à suivre.

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.

