Les experts mettent en garde contre l’impact inconnu des variantes du COVID-19 alors que les États lèvent les restrictions

Les États annulent les restrictions relatives au COVID-19 alors que les nouveaux cas ont tendance à baisser par rapport aux niveaux records à travers le pays. Mais les experts préviennent qu’il est peut-être trop tôt car les variantes présentent un risque accru et que la pandémie – presque au bout d’un an aux États-Unis – est loin d’être terminée.

Dans l’Iowa, le gouverneur Kim Reynolds, un républicain, a levé vendredi le mandat de masque partiel de l’État. Elle a également déclaré que les entreprises n’avaient plus à limiter le nombre de clients ou à appliquer la distanciation sociale, et qu’aucune limite ne subsistait quant à la taille des rassemblements publics. Le comité de rédaction du Des Moines Register a qualifié cette décision d ‘«inexplicable et irresponsable».

Reynolds n’agit pas seul. Les gouverneurs démocrates et républicains ont assoupli les restrictions. À New York, le gouverneur Andrew Cuomo, un démocrate, a annoncé lundi que la ville de New York autoriserait les repas à l’intérieur à partir de vendredi, quelques jours plus tôt que prévu initialement, et que les collèges rouvriraient pour l’enseignement en personne le 25 février. Le gouverneur Charlie Baker, un républicain, a déclaré que les restaurants étaient autorisés à fonctionner à 40% de leur capacité à compter de lundi, invoquant une baisse des hospitalisations dans le cadre de son raisonnement.

Les mesures visant à éliminer les restrictions liées aux virus interviennent alors que la moyenne sur sept jours la plus récente pour les nouveaux cas aux États-Unis est de 119 509 pour la semaine dernière, selon une analyse de NBC News. La dernière fois que ce chiffre était aussi bas, c’était le 9 novembre, près du début de la dernière vague. Le nombre actuel de nouveaux cas dépasse encore de loin les sommets du printemps et de l’été.

«Je crains qu’il soit prématuré» d’assouplir les restrictions, a déclaré le Dr Justin Lessler, épidémiologiste des maladies infectieuses à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Lessler a déclaré que les restrictions mêmes en place permettaient aux taux d’infection au COVID-19 de baisser.

«Lorsque nous supprimons les interventions, nous voyons fréquemment des résurgences», a-t-il dit, prévenant la prudence si les États veulent voir un déclin continu. «Lorsque de nouvelles variantes apparaissent, le recul qui était peut-être acceptable avant n’est plus OK à cause des variantes plus transmissibles.»

Le CDC a signalé moins de 700 cas des différentes souches de COVID-19 qui sont entrées dans le pays après avoir été identifiées pour la première fois au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil. Lessler a déclaré que ce nombre était «vraiment la pointe de l’iceberg» et ne représentait guère l’étendue de leur propagation.

«Les variantes sont ici et en circulation», a déclaré le Dr Jennifer Lighter, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à NYU Langone Health à New York.

Téléchargez l’application AUJOURD’HUI pour obtenir la dernière couverture sur l’épidémie de coronavirus.

Bien que beaucoup reste inconnu sur la façon dont les variantes se propageront et affecteront les États-Unis, leur présence est indéniable.

Lighter a déclaré que les États-Unis ne faisaient pas assez de «surveillance de protection» ou de séquençage pour tester le nombre de cas positifs récents provenant des nouvelles souches. Pourtant, a-t-elle dit, la montée en flèche que certains anticipaient de variantes plus transmissibles ne s’est pas encore matérialisée.

Inverser un mandat de masque, a-t-elle déclaré, n’a aucun sens, mais des mesures comme celles du comté de Los Angeles pour rouvrir les repas en plein air à la fin du mois de janvier sont judicieuses lorsque le fait d’être à l’extérieur diminue le risque associé à la contraction du virus.

Pour garder une longueur d’avance sur les variantes, le Dr Anthony Fauci a déclaré lundi qu’il était crucial que les gens reçoivent les deux doses du vaccin.

Le coup de pouce de la deuxième dose donne « une plus grande ampleur de réponse », a déclaré Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, ce qui signifie qu’il peut protéger contre le « type sauvage » de coronavirus en circulation, y compris les variantes.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.