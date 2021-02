Les experts mettent en garde contre l’achat de batteries lithium-ion en vrac qui présentent un risque d’incendie

Une puissante batterie au lithium-ion qui, selon les experts, ne devrait pas être vendue individuellement en raison des risques d’explosion et de blessures est vendue directement à des clients sans méfiance, a révélé une enquête de NBC News.

Vicky Nguyen, enquêteur et correspondant de NBC News, a partagé aujourd’hui lundi qu’elle avait trouvé des milliers de résultats pour 18650 batteries sur Amazon et Walmart.com malgré un nouvel avertissement de la Consumer Product Safety Commission de « ne pas utiliser de cellules lithium-ion 18650 en vrac » car elles peuvent causent « des blessures graves ou la mort … et ne sont pas destinés à la vente individuelle aux consommateurs. »

La batterie 18650 tire son nom de sa taille (18 x 65 millimètres) et est l’une des batteries lithium-ion les plus courantes au monde, que l’on trouve dans tout, des ordinateurs portables aux outils et jouets. Les imitations bon marché de la batterie sont également courantes et peuvent être très combustibles, ayant déclenché des incendies dans les sacs à main des acheteurs et même leurs pantalons, selon des vidéos de sécurité visionnées par NBC News.

Les experts disent qu’elles ne devraient jamais être vendues de manière lâche comme des piles AAA ou AA car elles n’ont pas de circuits qui les protègent, donc si elles entrent en contact avec des objets métalliques comme des pièces de monnaie ou des clés, elles peuvent brûler et allumer un feu.

Le professeur Dan Steingart de l’Université Columbia, qui a 20 ans d’expérience dans l’étude et le développement de batteries, a décrit les dangers aujourd’hui.

«Vous allez au moins vous brûler la main si cela court-circuite», a-t-il dit à Nguyen. « Et au pire, vous allumerez un feu. »

Nguyen a trouvé des critiques sur les batteries sur Amazon dans lesquelles les clients ont écrit qu’elles étaient «dangereuses» et «avaient extrêmement chaud et ont commencé à fumer», une personne ayant écrit qu’elles constituaient un «risque d’incendie» et «ont failli brûler ma maison».

Amazon répertorie les batteries 18650 comme un article interdit, mais l’enquête a révélé celles vendues par des tiers ainsi que directement par Amazon. Ceux vendus directement faisaient partie des «offres d’entrepôt» d’Amazon, qui sont des produits qui ont été retournés et sont revendus à rabais après avoir subi un contrôle de qualité. (Ce chèque comprend un autocollant sur la case indiquant «inspecté».)

Les experts avertissent que les consommateurs ne devraient pas acheter de batteries 18650 en vrac, car elles peuvent présenter un risque d’incendie. AUJOURD’HUI

NBC News a acheté 11 articles dans le cadre des accords d’entrepôt d’Amazon, emballés avec des piles 18650 en vrac et étiquetés comme «inspectés». Ils ont tous été testés l’année dernière au laboratoire d’ingénierie de l’Université Columbia, qui a constaté que neuf d’entre eux étaient des imitations.

Les imitations contenaient beaucoup moins de composants de charge à l’intérieur sous les rayons X, par rapport aux batteries normales.

« Si la batterie n’est pas fabriquée comme vous l’attendez, elle est intrinsèquement dangereuse », a déclaré Steingart.

L’équipe de Steingart a également coupé l’une des batteries dans une chambre de sécurité pour inspecter les matériaux.

« Vous ne devriez pas utiliser cette batterie », a déclaré Steingart en examinant la batterie ouverte. « Il n’est pas bien conçu, il ne devrait pas être vendu, les gens ne devraient pas l’utiliser. »

Amazon a déclaré à NBC News qu’il était acceptable de vendre les piles à condition qu’elles soient emballées avec d’autres articles comme une lampe de poche. La société a déclaré que les listes de batteries 18650 en vrac sont interdites, mais NBC News a trouvé de nombreuses listes exactement de cela dans une recherche.

Amazon a ensuite supprimé les listes de batteries 18650 en vrac après en avoir été informé par NBC News et a déclaré qu’il balayerait le marché pour les listes qui enfreindraient ses conditions.

« La sécurité est une priorité absolue », a déclaré Amazon dans un communiqué à NBC News. « Nous avons mis en place des mesures proactives pour empêcher que des produits suspects ou non conformes ne soient répertoriés, et nous surveillons les produits vendus dans nos magasins pour des problèmes de sécurité. »

Walmart n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

L’avocat de la propriété intellectuelle Chris Johnson poursuit Amazon pour retirer les batteries de son marché.

«Je suis absolument certain que c’est un réel danger», a-t-il déclaré à Nguyen. « Il m’est inconcevable qu’Amazon ne sache pas que ces batteries 18650 ne sont pas dangereuses. Ils savent qu’elles sont dangereuses. »

Pour les clients essayant de discerner si la batterie 18650 qu’ils achètent est sûre, Steingart a déclaré à Nguyen que si elle a un emballage sophistiqué et semble prête à être branchée sur votre appareil, c’est un gros drapeau rouge. Ils ont normalement un emballage bleu uni qui devrait déjà être intégré à votre appareil là où vous ne le voyez jamais