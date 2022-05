Les experts de la maladie offrent des premières idées sur les raisons pour lesquelles l’épidémie de monkeypox en Europe a gonflé

En quelques semaines, environ 80 nouveaux cas de monkeypox ont été signalés dans huit pays européens, une épidémie sans précédent d’une maladie qui se propage rarement en dehors de l’Afrique centrale et occidentale. Une poignée de cas supplémentaires ont été signalés aux États-Unis, au Canada et en Australie depuis mercredi.

Le nombre croissant de cas a soulevé des questions parmi les experts de la maladie sur la nature de la transmission du monkeypox, car de nombreux patients n’ont aucun antécédent de voyage en Afrique ou d’exposition connue à une personne infectée.

« Comment ils ont été initialement infectés et pourquoi c’est partout est toujours un mystère », a déclaré le Dr Stuart Isaacs, professeur agrégé de médecine à l’Université de Pennsylvanie.

Monkeypox ne saute pas facilement d’une personne à l’autre. Jusqu’à présent, la plupart des infections se produisaient chez des personnes qui avaient été exposées à un animal infecté par des morsures, des égratignures ou la préparation de viande de gibier sauvage, ont déclaré des experts. L’épidémie la plus notable dans l’hémisphère occidental s’est produite en 2003, lorsque des chiens de prairie ont infecté 47 personnes aux États-Unis.

D’après des cas passés de transmission interhumaine, les scientifiques ont appris que le virus se propage par l’échange de grosses gouttelettes respiratoires ou par contact direct avec des fluides corporels, des lésions qui se forment pendant l’infection ou des articles contaminés comme des vêtements ou de la literie. Monkeypox n’est pas considéré comme une infection sexuellement transmissible, mais il pourrait être transmis lors de rencontres sexuelles, ont déclaré des experts.

De nombreux cas récents en Europe concernent des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et une alerte vendredi des Centers for Disease Control and Prevention a suggéré que certains cas récents ont commencé par des lésions autour de l’anus et des organes génitaux.

« Je suppose que la transmission sexuelle figurera en bonne place sur la liste des coupables potentiels », a déclaré le Dr Grant McFadden, directeur du Biodesign Center for Immunotherapy, Vaccines and Virotherapy à l’Arizona State University.

McFadden, Isaacs et plusieurs autres experts ont proposé leurs premières idées sur comment et pourquoi la nouvelle épidémie a gonflé.

McFadden a déclaré que la séquence génétique du virus de la variole du singe qui a infecté des personnes en Europe semble relativement banale. C’est un indice que le comportement humain, plutôt que les changements inhérents au virus lui-même, pourrait être à l’origine des nouveaux cas.

« Cela pourrait être juste une chaîne simple et accidentelle, par exemple, dans la communauté gay », a déclaré McFadden.

Les virus se transmettent souvent plus facilement au sein de groupes de personnes soudés. Selon Global.health, un groupe qui recueille des données sur les maladies infectieuses, tous les cas récents de monkeypox pour lesquels le sexe a été signalé étaient des hommes.

« Vous pouvez imaginer qu’une personne l’a eu et, si elle fait partie d’un petit groupe intime de personnes, aurait pu le propager parmi ces connexions », a déclaré le Dr David Evans, virologue à l’Université de l’Alberta.

Mais cela n’explique pas pourquoi les cas sont si dispersés géographiquement. Et les experts ont également convenu qu’il est prématuré de suggérer que le monkeypox se propage uniquement au sein d’une seule communauté. Il sera important d’identifier le premier cas de transmission interhumaine et de l’étudier, ont-ils déclaré, pour déterminer comment l’épidémie a commencé.

Certains experts ont émis l’hypothèse que l’assouplissement des restrictions sur les voyages internationaux pourrait avoir contribué à la propagation.

« Il semble que le virus ait toujours eu cette capacité potentielle » de transmission interhumaine, a déclaré McFadden. «Cela n’a tout simplement jamais eu l’occasion dans le passé – ou si c’était le cas, cela s’est rapidement essoufflé et nous ne l’avons jamais vraiment considéré comme un événement. Alors que maintenant que les gens peuvent voyager partout dans le monde, il est tout à fait possible que nous le voyions pour la première fois dans un contexte plus large.

La plupart des personnes atteintes de monkeypox se rétablissent complètement. Dans le passé, seulement 1 % des personnes qui ont contracté la souche ouest-africaine responsable de la nouvelle épidémie sont décédées. Mais une lignée différente du virus, le clade du bassin du Congo, a tué près de 10 %, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Monkeypox appartient à la famille des poxvirus, qui comprend la variole. Les vaccins contre la variole sont efficaces à environ 85% pour prévenir la variole du singe, estime l’OMS. Mais les États-Unis ont cessé de vacciner le public contre la variole en 1972, et la vaccination mondiale a cessé vers 1980, lorsque la variole a été éradiquée dans le monde.

Ainsi, les gens sont globalement moins immunisés contre les poxvirus qu’au cours des décennies passées.

« Nous n’avons plus d’immunité et nous allons donc continuer à voir des cas émerger – et davantage au fil du temps », a déclaré Anne Rimoin, professeur d’épidémiologie à l’Université de Californie, Los Angeles Fielding School of Public Health.

Isaac a déclaré que la diminution de l’immunité de la population pourrait également expliquer pourquoi l’Afrique a enregistré plus de cas de monkeypox ces dernières années. La République démocratique du Congo a signalé jusqu’à 18 000 cas confirmés ou suspects de monkeypox de 2010 à 2019, mais moins de 10 000 entre 2000 et 2009. Rien qu’en 2020, le pays a signalé plus de 6 000 cas suspects, selon l’OMS.

Monkeypox a peut-être commencé à se propager en Europe un certain temps avant d’atterrir sur les radars des scientifiques, ont suggéré plusieurs experts.

« En raison de la nature géographiquement dispersée des cas à travers l’Europe et au-delà, cela suggère que la transmission peut être en cours depuis un certain temps », a déclaré vendredi le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, dans un communiqué.

Isaacs a déclaré que les médecins peuvent parfois manquer un cas de monkeypox parce que l’éruption ressemble à la varicelle, à la syphilis ou à l’herpès.

« La plupart des médecins et des cliniques ne pensent pas au monkeypox », a-t-il déclaré. « Cela a peut-être brassé au fil du temps et personne n’a pensé à l’identifier ou à y penser. »

C’est particulièrement probable si un patient a une maladie bénigne, a déclaré McFadden. Jusqu’à présent, cela a été le cas pour la plupart des nouvelles infections, selon des rapports des États-Unis, de la Belgique, du Canada, de l’Allemagne et du Portugal. Aucun décès récent n’a été signalé.

« Si c’était particulièrement doux, quelqu’un n’a peut-être pas vraiment remarqué grand-chose et n’a pas beaucoup pensé à ce qui se passait, puis l’a répandu parmi son groupe social », a déclaré Evans.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.