Les experts de la défense planétaire utilisent le tristement célèbre astéroïde Apophis pour s’entraîner à repérer des roches spatiales dangereuses

Le plus récent effleurement de la Terre avec le danger d’astéroïdes remonte à huit ans, lorsqu’un rocher spatial de la taille d’un bâtiment de six étages est apparemment sorti de nulle part, blessant 1200 personnes lors de son explosion. Tcheliabinsk , Russie.

Maintenant, les scientifiques utilisent le survol de ce mois-ci de l’infâme astéroïde Apophis pour tester leurs réponses aux roches spatiales potentiellement dangereuses, perfectionnant l’art de la défense planétaire. La défense planétaire se concentre sur l’identification des astéroïdes et des comètes qui traînent autour de la Terre, en cartographiant leurs trajectoires précises et en voyant comment leurs orbites se comparent à celles de la Terre.

Si un modèle orbital montre qu’un astéroïde et la Terre doivent atteindre le même endroit au même moment, les choses deviennent sérieuses, en particulier lorsque la roche spatiale est grande. C’est le genre de scénario qui a mis fin au règne des dinosaures, après tout. Mais la défense planétaire n’est pas désespérée: si les humains identifient un astéroïde dangereux assez longtemps avant l’impact, nous pourrions théoriquement faire quelque chose pour le détourner.

Pour réussir à prévenir les dommages causés par l’impact d’un astéroïde, il faudra repérer la menace à temps, ce qui demande de la pratique. Mais bien que les scientifiques aient identifié plus de 25 000 astéroïdes géocroiseurs à ce jour, la majorité est trop petite pour causer beaucoup d’inquiétude. Ainsi, bien qu’il y ait beaucoup d’astéroïdes cliquetis autour de l’orbite terrestre, la plupart ne sont pas assez grands ou assez proches pour déclencher une angoisse existentielle réaliste.

Apophis est devenu célèbre parce qu’il ne ressemble pas à la plupart de ces roches spatiales proches de la Terre. Lorsque les scientifiques l’ont découvert en 2004, il s’est tout de suite démarqué. Premièrement, il est relativement grand – plus de 300 mètres de large, autour de la hauteur de la tour Eiffel, selon la NASA . Et les modèles basés sur les premières observations suggéraient que près de 3% de chances qu’Apophis entre en collision avec la Terre le 13 avril 2029.

Des observations plus précises ont rapidement mis fin à la peur de l’impact cette année-là, mais l’inquiétude précoce entourant l’astéroïde a incité son nom, qui fait référence à un «serpent démon égyptien qui personnifiait le mal et le chaos», comme l’a dit la NASA. À l’heure actuelle, les scientifiques sont convaincus qu’Apophis n’est pas une menace pour la Terre pendant au moins quelques décennies. Mais la roche spatiale viendra toujours en visite le mois prochain, offrant aux scientifiques opportunités précieuses pour voir de près à un astéroïde relativement gros.

Et, avec un peu d’imagination, ces flybys peuvent également servir de répétitions de défense planétaire.

« Le but est de brouiller tous les scientifiques du monde entier, une sorte de coalition des volontaires », Vishnu Reddy, un expert en défense planétaire à l’Université de l’Arizona qui est coordonner le projet , a déclaré 45secondes.fr. « Ensuite, nous poursuivons cette campagne de plusieurs mois, essayant d’observer cet objet. »

Apophis survolera la Terre le 5 mars. L’astéroïde restera environ un dixième de la moyenne Distance Terre-Soleil loin – un survol carrément banal par rapport à l’événement 2029, quand Apophis passera à peu près à l’altitude à laquelle en particulier orbite haute des satellites .

Pour marquer le survol de cette année, l’International Asteroid Warning Network a lancé sa troisième campagne de ce type. Auparavant, les scientifiques pratiquaient sur un astéroïde appelé 2012 TC4 et sur 1999 KW4, qui est une paire de roches encerclant. Pour Apophis, environ 40 scientifiques de 13 pays différents se sont inscrits. Ces observateurs prétendent qu’Apophis n’a jamais été vu auparavant, ce qui signifie qu’ils partent de zéro en termes d’évaluation du danger que l’astéroïde représente pour la Terre.

« Son pas un but scientifique « , A déclaré Reddy. » Le but est d’obtenir de nouvelles observations comme si nous ne savions rien de cet objet et d’essayer de voir où dans le processus nous devons améliorer l’efficacité et également identifier le facteur humain. Quiconque a affaire à des scientifiques sait que c’est comme élever des chats, et quand on fait ça à l’échelle internationale, il y a en partie diplomatie, science et défense planétaire. «

Reddy a déclaré que la coïncidence du survol d’Apophis se produisant pendant la poursuite Pandémie de covid-19 a offert l’occasion de comprendre la résilience du système de détection d’astéroïdes. À ce stade, la plupart des télescopes réussissent à continuer de fonctionner, bien qu’il ait déclaré que la pandémie aurait probablement interféré beaucoup plus si le survol avait eu lieu un an plus tôt, alors que les institutions se démenaient encore pour répondre.

« Il y a une redondance raisonnable dans la défense planétaire », a-t-il déclaré. « Même si un télescope tombe en panne ou si nous perdons une certaine chose, ce n’est pas comme si toute la communauté s’effondrait, dans une certaine mesure. »

Un moment «découverte»

Les membres de la campagne ont identifié Apophis pour la première fois vers le 19 décembre, grâce à une instrument appelé NEOWISE . Après que le vaisseau spatial, à l’origine une mission d’astrophysique, ait perdu la capacité de se refroidir, les scientifiques l’ont réinventé pour identifier de nouveaux astéroïdes.

Que le premier crédit de découverte soit allé à NEOWISE était cependant inhabituel. De nos jours, la plupart des nouveaux astéroïdes sont découverts par des levés au sol, en particulier les télescopes Pan-STARRS à Hawaï et le Catalina Sky Survey en Arizona.

Mais Apophis a été difficile à découvrir pour les télescopes terrestres cette fois-ci, a déclaré Reddy. « Le défi était que son mouvement et la façon dont il se déplaçait, il était difficile de le faire avec de courts arcs d’observation », a-t-il déclaré. NEOWISE n’est jamais éloigné d’une cible par la rotation de la Terre, et comme il étudie la lumière infrarouge, il peut observer de jour comme de nuit.

« NEOWISE l’a eu le premier, et c’est à cause de l’endroit où nous regardons dans le ciel et des longueurs d’onde que nous utilisons pour le rechercher », a déclaré Amy Mainzer, astronome à l’Université de l’Arizona et chercheuse principale pour NEOWISE, à 45secondes.fr. « Pour arriver à, quote-unquote, découvrir Apophis était vraiment amusant. »

Il y a un avantage à repérer un nouvel astéroïde avec NEOWISE: l’instrument peut rapidement déterminer la taille d’une roche spatiale. Les télescopes qui identifient les astéroïdes à l’aide de la lumière optique ont du mal à faire la distinction entre les plus grosses roches sombres et les petites roches claires; Le viseur infrarouge de NEOWISE élimine cette confusion.

Et pour cette « découverte » d’Apophis, l’aspect optique initial s’est avéré plus menaçant que le diamètre calculé par NEOWISE. « Vous pouvez rapidement dire si ce sera une catastrophe mondiale ou simplement régionale, car vous pouvez obtenir la taille rapidement », a déclaré Mainzer. « Cela fait une différence d’ordre de grandeur dans la prédiction du danger. »

Alors qu’un astéroïde nouvellement découvert peut initialement présenter une légère chance d’impact, des observations supplémentaires réduisent généralement cette chance à rien. « Pour Apophis, si vous recommencez, en supposant que nous ne savons rien à ce sujet et que nous venons de le découvrir avec NEOWISE et que nous le suivons, il y a un risque d’impact raisonnable d’Apophis », a déclaré Reddy.

Il convient de souligner que le « risque d’impact raisonnable » n’apparaît que dans le scénario qu’ils pratiquent , pas dans la réalité de la pleine connaissance des scientifiques de l’astéroïde. « Bien sûr, si vous incluez les observations historiques, il disparaît, parce que nous connaissons très bien son orbite, il ne va pas nous frapper », a déclaré Reddy.

Bonne nouvelle pour les humains, mais la disparition du risque d’impact n’est pas utile pour la séance d’entraînement. « Ce n’est pas ce que nous recherchons, nous voulons voir quels sont les effets sur le terrain », a déclaré Reddy. Ainsi, à un moment donné, la campagne se séparera de la réalité et, dans les limites sûres des modèles informatiques, les scientifiques pousseront Apophis vers la Terre.

La modification de la trajectoire de l’astéroïde permet aux spécialistes de la défense planétaire de pratiquer chaque étape du processus de réponse de l’astéroïde, le point, après tout, de la campagne.

Observations continues

Apophis est devenu beaucoup plus facile à observer depuis sa «découverte»; à présent, a déclaré Reddy, les astronomes amateurs peuvent le repérer avec un télescope d’arrière-cour , et il a hâte de les inclure dans le projet.

Pendant ce temps, pour les scientifiques, l’agitation initiale de la «découverte» s’est quelque peu calmée. « Il y a une énorme vague d’activité, et puis il n’y a pas grand-chose au milieu pendant cinq ou six semaines », a déclaré Reddy. L’équipe, ignorant les anciennes données sur Apophis, dispose déjà d’une grande partie des informations qu’un expert en défense planétaire voudrait, des données qui aident les scientifiques à déterminer la forme ou la composition d’un objet.

« L’événement clé après ce point, je pense, ce sont les observations radar », a-t-il dit; ces observations devraient débuter le 3 mars. Observations radar planétaires , qui font rebondir un faisceau d’ondes radio sur un objet puis captent l’écho, sont l’outil le plus puissant dont disposent les scientifiques pour étudier la forme et l’emplacement précis d’un astéroïde.

Ces observations sont souvent les dernières données dont les scientifiques ont besoin pour confirmer qu’un astéroïde passera en toute sécurité par la Terre. La responsabilité de ces observations incombera à la NASA Complexe de communications Goldstone Deep Space en Californie, après le mois de décembre effondrement du radiotélescope de l’Observatoire d’Arecibo à Porto Rico.

Mais NEOWISE n’a pas non plus fini avec Apophis, a déclaré Mainzer. Bien que l’instrument soit passé à d’autres travaux après la «découverte», l’astéroïde sera de retour dans le champ de vision NEOWISE après son approche rapprochée. «Nous sommes presque certains de le détecter à nouveau en avril», a-t-elle déclaré.

Ce sera une autre opportunité scientifique précieuse. « Si nous le voyons en décembre, nous le regardons dans une seule direction; quand nous l’obtenons en avril, nous allons probablement le voir dans une direction différente, n’est-ce pas? » Dit Mainzer. En voyant Apophis plusieurs fois sous différents angles, les scientifiques pourront peut-être avoir un aperçu de la surface de la roche spatiale.

« Nous pouvons combiner ces informations pour en tirer quelques détails, j’espère que nous pourrons obtenir des détails sur la rugosité de la surface, l’épaisseur de toutes les roches et la poussière à la surface de l’objet », a déclaré Mainzer. « Cela peut nous aider à en apprendre un peu plus à ce sujet, si nous sommes très chanceux. »

