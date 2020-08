Les expériences personnelles que les acteurs de Lev et Yara ont apportées à The Last of Us Part 2

Ian Alexander et Victoria Grace n’avaient jamais travaillé sur un jeu vidéo auparavant et n’avaient aucune expérience préalable de la capture de performances. Cependant, dans une récente interview avec Polygon, les deux ont convenu que jouer les frères et sœurs Seraphite dans Le dernier d’entre nous deuxieme PARTIE a été l’une des expériences les plus transformatrices qu’ils aient jamais vécues.

Alexander incarne Lev, un ancien membre de la secte religieuse extrémiste en jeu appelée les Séraphites; il accompagne Abby tout au long de son voyage. Alexander avait auparavant des rôles d’acteur en direct dans la série originale de Netflix L’OA comme Buck Vu et Vic dans le film 2018, Tous les jours.

Naughty Dog l’a contacté directement – enfin, presque directement. À l’époque, Alexander n’avait aucune représentation, alors Naughty Dog a contacté L’OAle directeur de Zal Batmanlij, afin de lui demander de transmettre des informations sur le rôle de Lev à Alexandre et à sa mère. Bien qu’il n’habitait pas à Los Angeles à l’époque, Alexander a soumis quelques auditions auto-enregistrées, puis il a réservé le rôle.

Alexander a déclaré à Polygon qu’il avait passé les trois années suivantes à travailler sur Le dernier d’entre nous deuxieme PARTIE, période pendant laquelle il s’est senti incroyablement soutenu et apprécié par l’équipe de Naughty Dog. «Je me souviens que je me suis senti si spécial d’avoir été sélectionné pour le rôle de Lev et d’avoir eu l’occasion d’apporter ma propre expérience vécue en tant que personne trans à la table», a-t-il déclaré.

Grace, d’autre part, a dit qu’elle connaissait déjà Le dernier d’entre nous et était bien au courant des réalisations et des distinctions du premier jeu dans l’industrie du jeu vidéo. Elle a joué le rôle de Yara, la sœur aînée de Lev. Sa mère avait en fait trouvé l’opportunité grâce à une liste d’emplois qui contenait une ventilation du personnage de Yara.

À ce moment-là, The Last of Us Part II était décrit sous un nom de code et le projet était hautement confidentiel. Après avoir envoyé une cassette d’audition, Grace a été invitée à la scène de capture de mouvement pour son rappel. Elle a rencontré Neil Druckmann et a joué dans quelques scènes avec Laura Bailey et Halley Gross.

Finalement, Grace a découvert qu’elle avait décroché le rôle. Elle était particulièrement heureuse, a-t-elle dit, parce que la description de Yara dans la première offre d’emploi avait tellement résonné en elle: «J’ai été immédiatement attachée à Yara en raison de sa force, de son courage et de son altruisme. Grace a poursuivi: «La répartition de son personnage a décrit comment elle était prête à sacrifier tout ce qu’elle a jamais connu pour son jeune frère. Après l’avoir lu, je l’ai admirée et tout ce qu’elle représentait.

Grace est la plus jeune de ses cinq frères et sœurs. Elle a noté que ses opinions sur la famille se sont inconsciemment reportées à son portrait de Yara. Bien sûr, Grace ne peut pas se rapporter au fait d’être un frère plus âgé, et encore moins de vivre dans une apocalypse zombie. Cependant, elle a décrit comment ses liens étroits avec sa propre famille lui ont permis de mieux comprendre les motivations derrière les actions de Yara pour protéger Lev en The Last of Us Part IImonde brutal. «Je prendrais un marteau au bras pour n’importe lequel de mes frères et sœurs, et je sais qu’ils feraient de même pour moi», dit-elle, faisant référence à la violence graphique que Yara endure pendant la scène dans laquelle les deux frères et sœurs sont présentés.

Cette toute première scène présentant Lev et Yara était particulièrement mémorable pour Grace; c’est une entrée assez explosive pour les deux personnages. Être immédiatement jeté dans une séquence d’action était exaltant, se souvient Grace: «Je me suis fait renverser sur des nattes, je dois tuer des gens avec des marteaux en polystyrène, et j’ai pu hurler mon cœur! C’était génial! Quand Grace ne tournait pas, elle a dit que c’était fascinant de regarder les coulisses pendant que tout le monde jouait ses rôles. Elle arrivait parfois tôt juste pour s’asseoir et regarder les autres acteurs.

L’événement PlayStation Experience 2017, ou PSX, a été un tournant majeur dans les voyages de Grace et d’Alexandre. C’est à ce moment-là que Yara et Lev ont été présentés publiquement pour la première fois aux fans. Pour Alexandre en particulier, il s’est senti habilité par tout le soutien que la communauté lui a montré lors de l’événement. Un fan s’est en fait rendu à Alexander en tant que trans lors d’une partie de signature de l’événement et a dit à Alexander qu’ils étaient si heureux de voir un personnage comme Lev inclus dans leur franchise de jeux préférée de tous les temps.

«Je me souviens avoir vu comment leur visage s’est éclairé au moment où ils ont vu le collier de symboles transgenres que je portais», a expliqué Alexander. «Cela me fait sourire de pouvoir fournir une représentation transmasculine authentique à d’autres personnes comme moi.»

Alexander m’a dit que ses expériences d’acteur antérieures en jouant des personnages trans l’ont préparé à gérer la critique, ainsi qu’à être lui-même authentique pendant ses performances. Ses parents ont eu du mal à accepter son identité de genre, alors même qu’il assumait des rôles dans L’OA et Tous les jours qui mettent en lumière l’expérience trans. Alexander a décrit comment il a pu s’inspirer de ses expériences personnelles en décrivant respectivement Buck Vu et Vic. Représenter Lev était une aventure beaucoup plus rigoureuse que ses précédentes, il a déclaré: «Chaque rôle que j’ai joué m’a semblé être une extension de moi-même, et j’ai donc vraiment eu l’impression que Lev était la version post-apocalyptique la plus courageuse de moi-même.

L’histoire et la représentation de Lev en tant que personnage trans dans The Last of Us Part II a inspiré de nombreuses analyses approfondies, en particulier sur la manière dont le statut de Lev en tant que personne trans est révélé (les autres séraphites appellent Lev par son nom de naissance). Waverly at Paste Magazine a décrit le scénario de Lev comme un récit trans raconté à travers une lentille de «voyeur cisgenre». D’autres critiques, comme Carolyn Petit, contributrice fréquente de Polygon, ont loué le jeu pour avoir dépeint Lev comme quelqu’un qui «ne se déteste pas» et qui croit qu’il mérite mieux.

Alexander m’a dit qu’il comprenait parfaitement d’où venaient les gens dans leurs critiques. La représentation trans est encore un nouveau concept pour un grand nombre de cadres de l’industrie du divertissement. Alexander a déclaré qu’il pensait que le fait de fournir une agence complète aux personnages trans pour divulguer leur identité de genre peut créer des scénarios puissants, lorsqu’ils sont racontés à travers le point de vue d’une personne trans.

Alexander a également expliqué qu’il se sentait comme The Last of Us Part II dépeint fidèlement sa propre expérience personnelle de la transphobie dans la vie réelle, ainsi que ses propres troubles personnels à propos de la religion avec laquelle il a grandi, le mormonisme, et son acceptation de sa propre identité de genre.

«De mon point de vue en tant que personne transmasculine qui a été confrontée à la discrimination transphobe en raison de la religion et de l’ignorance générale, il n’est pas rare que je sois mal sexiste par un étranger ou par quelqu’un de mon passé», a-t-il expliqué. Il a dit qu’il ne s’était personnellement pas senti déclenché ou retraumatisé par l’utilisation du nom de naissance de Lev pendant le match. Cependant, il a également précisé que son expérience est uniquement la sienne et qu’il ne peut pas parler au nom de chaque personne trans.

Il y a quelques similitudes, et aussi quelques différences, entre les histoires de vie d’Alexandre et de Lev. Plutôt que d’abandonner ce qu’on lui a enseigné en tant que séraphite, Lev a décidé d’utiliser sa foi pour le réconforter à travers les épreuves. Dans le jeu, il dit à Abby que les Séraphites ont mal interprété les paroles du prophète qui étaient censées parler de paix et d’unité, et qu’ils ont plutôt choisi la violence et la haine.



Alexander m’a dit qu’il avait fait le contraire de ce que Lev avait fait. Afin de faire face et de guérir de la discrimination qu’il a subie de la part de sa propre famille, il a choisi de se déconnecter de sa propre foi. Même ainsi, il a expliqué qu’il croyait que les propres principes de Lev sont ce qui motive réellement ses actions, sa religion étant la motivation de son empathie.

Bien qu’ils aient emprunté des chemins différents, c’est là qu’Alexandre a dit qu’il pouvait vraiment se voir à Lev. «Même lorsque sa foi est utilisée contre lui par d’autres séraphites ou par Abby, il tient toujours sa boussole morale pour le guider… Nous voulons tous les deux être fidèles à nous-mêmes, faire ce qui est moralement juste et protéger ceux que nous aimons. “

Il m’a également dit que la diversité raciale représentée dans The Last of Us Part II signifiait beaucoup pour lui. Lev et Yara sont des Américains d’origine asiatique, mais leurs identités raciales n’ont vraiment rien à voir avec leurs propres arcs de personnages. Pour Alexander, il a déclaré qu’il était rafraîchissant de voir des personnages asiatiques, Latinx et noirs exister simplement dans le monde du jeu et ne pas avoir à être définis par leurs propres identités raciales.

Grace a accepté, notant qu’en ce qui concerne les personnages de couleur, il est courant que l’histoire mette l’accent sur leurs antécédents. Elle a dit qu’elle se sentait comme The Last of Us Part II fourni une image plus vraie de la représentation, qui reflète le monde réel.

«Si quelqu’un me demandait quelles caractéristiques j’utiliserais pour décrire Yara et Lev,« être asiatique »ne serait pas ma première pensée, car Neil et Halley sont si doués pour développer des personnages en trois dimensions», a déclaré Grace.

Image: Victoria Grace

Les deux acteurs pensent qu’être impliqué dans ce jeu ouvrira la porte à plus d’opportunités pour eux-mêmes dans d’autres domaines de l’industrie du divertissement. Alexander a reconnu qu’il avait absolument vu une différence dans l’industrie au cours des dernières années, surtout maintenant que les personnes trans sont plus visibles que jamais.

Alexander a également souligné l’importance de l’implication des personnes trans à chaque étape du processus de production, à la fois devant la caméra et derrière elle. «J’ai aussi vraiment hâte de voir comment l’industrie élèvera les voix trans noires et autochtones, qui ont été ignorées et réduites au silence pendant bien trop longtemps.

Grace est reconnaissante que Druckmann ait saisi sa chance de faire partie de la dernière histoire de Naughty Dog. «En ce qui concerne la représentation, j’espère que deuxieme PARTIE inspirera d’autres créateurs et écrivains à faire pression pour des histoires plus inclusives. Non seulement dans les jeux vidéo, mais dans les médias dans leur ensemble. »

Espérons que, après avoir joué des personnages aussi importants dans deuxieme PARTIE mènera également à plus de rôles dans les futurs jeux vidéo pour Alexander et Grace. Depuis que Grace a passé un moment si amusant sur le plateau, l’un de ses nouveaux objectifs est de participer à davantage de rôles de capture de mouvement.

Au rappel de Grace, Druckmann lui a demandé si elle jouait à des jeux vidéo. Bien qu’elle connaissait Le dernier d’entre nous», répondit-elle honnêtement en disant« Non, je ne suis pas vraiment autorisée… »et il rit, hochant la tête pour comprendre. «Ce n’était pas une chose très intelligente à dire, d’un point de vue commercial, mais ce qui a été fait a été fait», se souvient-elle avec un sourire.

Grâce à son travail avec Naughty Dog, elle a commencé à jouer à plus de jeux vidéo et les adore absolument. «Je me qualifierais désormais de joueur, mais pas très bon, mais j’y arrive. C’est grâce à Naughty Dog et deuxieme PARTIE. »