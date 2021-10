Les expériences de jeu en ligne les plus populaires parmi les adultes

Les jeunes d’il y a quelques décennies ont eu leur propre expérience de l’avènement des jeux en ligne. Avec cela, ils pourraient profiter de la révolution que cela a apporté dans l’industrie du jeu vidéo. Ces jeunes sont déjà des adultes et on peut dire aujourd’hui que la croyance que les jeux en ligne sont l’affaire des adolescents est restée dans le passé.

Les jeunes adultes d’aujourd’hui ont vu l’avènement du jeu en ligne et en ont été témoins de sa création à sa popularité, même à ce jour. Compte tenu de cela, il n’est pas surprenant que les jeux en ligne continuent d’être une alternative populaire parmi les millennials.

C’est au cours des 20 dernières années que le monde du jeu en ligne n’a fait que croître et il n’y a aucun signe que cela va changer de si tôt. Cela inclut, bien sûr, les diplômes et les expériences destinés aux jeunes adultes. Nous parlons des jeux de casino en ligne aux communautés numériques entières qui tournent autour d’un jeu particulier. Comprenant la pertinence de l’industrie, il est plus que clair que les jeux en ligne ne sont pas réservés qu’aux enfants.

En fait, on estime que 83 % des millennials et 79 % des membres de la génération X jouent occasionnellement à une forme de jeux en ligne, en tenant compte des jeux sur smartphones, consoles et ordinateurs. Ces chiffres ne diffèrent pas trop si l’on se concentre sur l’Espagne, où près de 80 % des adultes jouent occasionnellement, contre un peu moins de 15 % qui le font régulièrement. De même, près de 50 % des joueurs espagnols jouent depuis leur mobile.

Mais à quoi jouent-ils ?

Avec l’avènement d’Internet, la démographie des jeux de casino a radicalement changé. Passer de personnes d’âge moyen en tant qu’utilisateur moyen à de jeunes adultes qui souhaitent profiter et parier sur leurs jeux préférés. Selon l’expert des casinos en ligne Mike Lorente de Casinotopsonline : « Nous ne voyons qu’un aperçu de l’ampleur de l’expansion de l’industrie du jeu en ligne.

Cela est principalement dû à deux choses : la commodité et la variété. Non seulement il est possible d’accéder à des jeux de toutes sortes : machines à sous, roulette, poker, blackjack et bien plus encore ; au contraire, il est possible de le faire de presque n’importe où et à tout moment.

Aussi, la popularité des casinos en ligne a ouvert les portes à des utilisateurs de toutes sortes. Cela se produit même sans qu’il soit nécessaire de miser de grosses sommes d’argent ; qui a rendu le jeu en ligne accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs que ses homologues physiques.

La nostalgie fait vendre et c’est plus vrai que jamais aujourd’hui. Ce n’est pas en vain que nous avons vu comment Super Mario 64, une relique de Nintendo des années 90, a été revitalisé d’innombrables fois pour rester au courant parmi les joueurs qui les ont initialement appréciés et la génération qui suit.

Il en va de même avec Pacman, un autre trésor des années 90, qui a été revitalisé pour transcender au-delà du passage du temps ; tout comme les autres jeux vidéo classiques qui ont été remasterisés.

Mais au-delà de la qualité graphique ou de toute autre avancée que l’on peut signaler, le véritable attrait de ces nouvelles versions réside dans l’expérience de jeu qu’elle offre aux joueurs, leur permettant de jeter un regard sur le passé, de revivre leurs trésors préférés et de prendre profit de l’aspect social qu’offre aujourd’hui l’industrie du jeu en ligne.

Mais ce n’est pas que de la nostalgie du passé ! Le nouveau millénaire a apporté des classiques instantanés qui ont réussi à gagner la préférence des joueurs, devenant même certains des titres les plus réussis de tous les temps.

Que l’on parle de jeux d’action, d’arcade, de simulation ou de stratégie ; la possibilité de jouer en ligne a été une nouvelle revitalisation pour l’industrie et le nombre de joueurs a considérablement augmenté. Parmi les titres les plus réussis de cette catégorie, nous trouvons des jeux comme League of Legends, DotA 2, World of Warcraft et Hearthstone.

La popularité de ces jeux vidéo en ligne a donné naissance à l’eSport, une nouvelle industrie axée sur les événements électroniques et les compétitions avec des fans du monde entier, représentée en Espagne par la Fédération des joueurs de jeux vidéo et d’esports FEJUVES.

Les jeux en ligne ne sont pas seulement l’avenir, ils sont le présent d’une forme de divertissement qui a perduré. Cela s’est produit non seulement à travers le temps, mais à travers différentes générations avec de plus en plus d’utilisateurs qui sont encouragés à profiter des jeux en ligne. Que nous parlions de jeux de casino en ligne, de jeux de stratégie sur ordinateurs ou téléphones portables ou de toute autre modalité, il est clair que les jeux en ligne sont là pour rester.