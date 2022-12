Les expéditions de smartphones en Chine chutent de 27%, ce qui fait craindre une récession massive au milieu de l’épidémie de COVID

28 décembre 2022 10:18:50 IST

Selon les données officielles les plus récentes publiées par le gouvernement chinois, les ventes de smartphones dans le pays ont chuté de 22 % au cours des 10 premiers mois de l’année en raison de la baisse de la demande intérieure et des troubles dans la chaîne d’approvisionnement manufacturière du pays. La Chine se trouve également être le plus grand marché de smartphones au monde. Rien qu’en octobre 2022, les expéditions de smartphones destinés à la vente sur le marché intérieur ont chuté de 27,2 % par rapport à octobre 2021.

Selon un rapport publié lundi par l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications (CAICT), un centre de recherche scientifique relevant du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, 214,5 millions de smartphones ont été expédiés dans le pays de janvier à octobre de cette année. , contre 275,3 millions d’unités au cours de la même période l’an dernier.

La faible demande de smartphones en Chine est évidente dans les chiffres CAICT les plus récents, car de plus en plus de clients retardent leurs nouveaux achats en raison de l’affaiblissement de l’économie domestique et des limitations strictes de mobilité imposées par la politique zéro-COVID-19 de Pékin. Bien qu’on s’attende à ce que l’industrie rebondisse et que la demande augmente, l’ampleur de l’augmentation de la demande est difficile à déterminer.

Même si le gouvernement chinois a assoupli sa politique zéro-COVID-19, la Chine est sur le point d’être prise en embuscade par l’une des pires épidémies de COVID-19 alors que des rapports faisant état d’hôpitaux et du système médical chinois à genoux font surface jour après jour.

Alors que la confiance des consommateurs et l’économie en Chine prendraient du temps à se redresser, la baisse du marché des smartphones dans le pays devrait se stabiliser et revenir à la normale à partir de l’année prochaine. Un retour complet devrait se produire en 2024, selon un rapport publié plus tôt ce mois-ci par la société de recherche technologique IDC.

Le ralentissement de la demande des consommateurs a déjà incité les principaux fabricants de smartphones à réduire leurs dépenses. Xiaomi, par exemple, a procédé à une nouvelle série de licenciements, qui les a vus licencier près de 10 % de ses effectifs. Outre le récent licenciement, Xiaomi avait supprimé plus de 900 emplois plus tôt cette année.

Selon les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques, les ventes au détail chinoises ont chuté en novembre, en baisse de 5,9 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre est en deçà des prévisions, passant de -0,5% en octobre au plus bas niveau depuis sa chute à -6,7% en mai et à -11,1% en avril.

Même Apple s’est efforcé de résoudre les problèmes de sa chaîne d’approvisionnement de fabrication sur le continent. Production de ses modèles populaires d’iPhone 14 Pro à l’usine de Foxconn Technology Group à Zhengzhoula capitale de la province centrale du Henan, a été frappée par de graves perturbations, notamment des manifestations de travailleurs qui sont devenues violentes et l’exode de dizaines de milliers d’employés en raison d’une épidémie de COVID-19 dans l’établissement.

Les problèmes de production d’Apple en Chine a amené l’entreprise à fournir 20 % de combinés en moins pendant la période des Fêtes que ce qui était initialement prévu.

