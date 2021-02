Les exigences de l’édition légendaire de Mass Effect sont exagérées

Si vous vouliez revivre la trilogie Shepard dans votre machine à laver, ce ne sera pas possible. Les exigences de l’édition légendaire de Mass Effect sont surprenantes.

Après une période quelque peu difficile, BioWare a surpris les fans de son RPG spatial emblématique. Nous avons tous été époustouflés par notre premier regard sur Mass Effect: Legendary Edition. C’est un projet titanesque quelque part entre le remastering et le remake, qui améliorera considérablement les graphismes des trois œuvres originales en termes de textures, résolution, animations et petits ajustements dans l’éditeur de personnage, courbe de progression et plus encore. Maintenant, nous connaissons aussi le Configuration requise pour Mass Effect Legendary Edition pour ceux qui souhaitent jouer sur PC.

Bien entendu, compte tenu de toutes ces améliorations (et du fait qu’il a été développé dans une version mise à jour d’Unreal Engine 3), il n’est pas surprenant que les exigences aient été mises à jour et que les graphiques intégrés ne suffisent plus pour jouer. En fait, dans « recommandé » il n’y a ni plus ni moins qu’une GTX 1070 pour la configuration qui, nous le supposons, sera 1080p et 60 FPS.

Ils ne seront pas des ajustements accessibles à tous, mais à la lecture de la liste des exigences «minimales», il semble que quiconque est prêt à en baisser certains …étalonnages vous pouvez jouer sur ordinateur.

Exigences minimales:

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits)

Processeur: Intel Core i5 3570 ou AMD FX-8350

Mémoire RAM: 8 Go

GPU: Nvidia GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X (2 Go de VRAM)

DirectX: 11

Stockage: 120 Go Exigences recommandées: