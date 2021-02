Les exigences de Diablo II Resurrected sur PC nous laissent heureux

Si vous espérez passer à la dernière refonte de Blizzard, ne vous précipitez pas. Les besoins de Diablo II Resurrected sont faibles.

Ce week-end était la BlizzCon 2021, connue cette année sous le nom de BlizzConline. L’événement nous a apporté beaucoup de bonnes nouvelles et les fans sont très satisfaits de tout ce que Blizzard prépare pour l’avenir. Boîtier Diablo II ressuscité. Eh bien maintenant nous connaissons le Exigences de Diablo II Resurrected et ils nous laissent seuls.

Dans Battle.net, nous voyons que le jeu coûtera 39,99 € et sortira dans une version avec Diablo 3 pour 59,99 €. Comme nous l’avons mentionné, cette nouvelle a été accueillie avec une grande joie par la communauté, puisque Diablo 2 est un jeu très important dans le genre et que même aujourd’hui, il se joue beaucoup.

Le jeu aura la modélisation des personnages et des monstres refait en 3D, et au niveau graphique il pourra atteindre 4K. Sans aucun doute, une amélioration substantielle, avec tout le bien du jeu intact.

Exigences de Diablo II ressuscitées

Minima conseillé SW Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) CPU Intel Core i3-3250 ou AMD FX-4350 Intel Core i5-9600k ou AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 Go 16 GB Disque dur 30 Go 30 Go GPU Nvidia GTX 660 ou AMD Radeon HD 7850 Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT A lire : Aujourd'hui, xCloud fait ses débuts, pour jouer à 150 jeux Xbox même sur votre smartphone

Le titre sera publié pour les consoles et PC, et maintenant Blizzard a signalé quelles sont les exigences minimales et recommandées pour jouer sur des ordinateurs et profiter du remaster.

Nous pouvons voir ces données sur la page du jeu sur Battle.net, où nous voyons également qu’il coûtera 39,99 euros et qu’il y aura la possibilité de l’acquérir avec Diablo 3 pour 59,99 euros dans la collection Diablo Prime Evil.

Lors de l’événement, nous avons également eu des nouvelles du nouveau jeu vidéo de la franchise Diablo, le très attendu Diablo IV.

Le Rogue est la nouvelle classe, combinant ses capacités avec celles de l’Assassin de Diablo II et du Demon Hunter de Diablo III. Début février, nous avons appris que Diablo 4 et Overwatch 2 ne sortiraient pas en 2021, mais leurs développements progressent bien.