Les exercices aident à garder les os solides

Presque tout le monde sait que l’exercice physique est bon pour le cœur, les poumons et le cerveau. Mais il y a une partie de notre corps qui est souvent négligée: les os. Médecins du BBC Crois-moi, je suis docteur, a décidé d’explorer ce thème et a mené une expérience révélatrice.

En vieillissant, nos os deviennent moins denses, ce qui peut finalement les rendre plus faibles et plus sujets aux fractures. A partir de 35 ans, nous perdons environ 0,5% de masse osseuse par an. Cela s’accélère lorsque les femmes atteignent la ménopause et, dans le cas des hommes, après 50 ans.

Bien que l’on sache que le calcium et la vitamine D sont essentiels à la santé des os, des études montrent que l’exercice peut ralentir, voire inverser, la diminution de la force osseuse avec l’âge. On pense que l’activité physique aide à garder nos os solides en les mettant sous tension et en les soumettant à des chocs et des coups.

On pense que chaque secousse envoie des signaux aux cellules osseuses qui les activent pour qu’elles deviennent plus fortes. L’os répond également directement au muscle local, qui, s’il est bien développé, offre des avantages supplémentaires pour la formation osseuse.

Mais quel est le meilleur type d’exercice pour renforcer les os?

L’expérience

Pour le savoir, nous nous sommes associés au docteur Karen Hind, spécialiste de la santé osseuse à l’Université de Leeds Beckett au Royaume-Uni, pour mener une expérience au cours de laquelle des athlètes d’élite des deux sexes, y compris des médaillés olympiques, de trois sports différents ont été recrutés: gymnastique, cyclisme et cricket (appelé par certains ancêtres ou cousins ​​du baseball).

L’étude de ces athlètes d’élite nous a permis de caractériser clairement la densité osseuse qui peut découler de mouvements spécifiques impliqués dans différents types d’exercices.

Cela nous a donné une indication des types d’activité physique qui peuvent améliorer la solidité osseuse de la population générale et peuvent donc aider à prévenir les fractures à l’avenir.

Chaque groupe a été analysé à l’aide d’examens de densitométrie osseuse par DEXA, une méthode qui permet d’obtenir des images de l’intérieur du corps avec une très faible dose de rayonnement.

Cette technologie a été utilisée pour mesurer la densité osseuse des hanches et de la colonne vertébrale des athlètes, deux zones délicates et souvent problématiques, qui subissent des fractures chez les personnes âgées.

Les résultats ont été comparés à la densité osseuse moyenne des personnes du même âge et du même sexe que les participants à l’expérience.

Les conclusions

Même si les gymnastes devaient avoir des os plus solides que la moyenne, les résultats des cyclistes et des joueurs de cricket étaient surprenants.

Les cyclistes avaient des os moins denses dans la colonne vertébrale et les hanches que la moyenne, et les joueurs de cricket avaient les os les plus denses dans les trois groupes analysés.

Ces résultats suggèrent que le type d’activité pratiquée peut être responsable des différences que nous avons observées. Les gymnastes subissent des chocs répétés lors des sauts et des atterrissages, ce qui peut entraîner un renforcement des os.

Le poids des cyclistes est supporté par leurs vélos, de sorte qu’ils n’exercent peut-être pas assez de pression sur les os pour les renforcer, en particulier au niveau de la colonne lombaire.

Bien que le cyclisme soit un bon moyen d’améliorer votre condition physique et votre santé cardiovasculaire, nos tests indiquent qu’il n’est pas si bon pour vos os.

Les joueurs de cricket ont eu le résultat le plus surprenant: ils ont montré qu’ils avaient les os les plus denses de l’expérience.

Bien qu’il existe une perception populaire selon laquelle les joueurs de cricket restent stationnaires la plupart du temps, nos résultats suggèrent que leurs brefs moments d’activité explosive (courir, sauter et tourner) sont bénéfiques pour la densité osseuse.

La masse musculaire s’est également avérée très bien développée chez les joueurs de cricket, en particulier chez les hommes, ce qui a également contribué positivement à la densité osseuse.

Cette étude donne une bonne indication du type d’exercice que nous pouvons faire pour améliorer la santé de nos os. Les activités qui impliquent des sauts et des virages, comme la danse, sont susceptibles d’être bénéfiques.