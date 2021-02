Les excuses de Justin Timberlake à Britney Spears et Janet Jackson sont géniales, mais il est environ 15 ans trop tard

Le grand Justin Bieber a demandé un jour: « Est-il trop tard maintenant pour s’excuser? » et laissez-moi vous dire, quand il s’agit de la autre A-list Justin, peut-être très bien.

La Encadrement Britney Spears Le documentaire a fait la une des journaux partout depuis ses débuts plus tôt en février 2021, et après la diffusion de la bombe, les utilisateurs des médias sociaux du monde entier ont appelé Justin Timberlake à s’excuser auprès de Britney Spears pour la façon dont il parlait d’elle et la dépeignait dans les médias après leur scission de 2002 très médiatisée.

En plus des fans de Britney sollicitant des excuses tant attendues de son ancien copain, les utilisateurs des médias sociaux ont également appelé la chanteuse de «Cry Me A River» à s’excuser. à Janet Jackson pour son rôle dans leur émission controversée de la mi-temps du Super Bowl 2004, dans laquelle il a exposé sa poitrine à la fin de leur performance.

Spears et Jackson ont été ridiculisés par les médias au début des années 2000, et comme le Encadrement Britney Spears doc a montré, Timberlake a utilisé sa relation avec Spears comme une punchline, a eu quelques mots de choix sur leur relation intime et a parlé publiquement de leur relation et de leur rupture avec les médias.

Le chanteur de «Toxic» est resté principalement silencieux au lendemain de leur rupture.

Diane Sawyer a même fait sangloter Britney Spears lors d’une interview télévisée à cause de la façon dont Justin décrivait leur relation, disant à Spears: «Vous lui avez brisé le cœur, vous avez fait quelque chose qui lui a causé tant de douleur, tant de souffrance. Qu’est-ce que tu as fait? »

Le 12 février, Timberlake a rompu son silence à ce sujet via un long post Instagram sur sa page, qui se lit comme suit:

«J’ai vu les messages, les balises, les commentaires et les préoccupations et je veux y répondre. Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à l’envers ou où je n’ai pas défendu ce qui était juste. Je comprends que je me sens court dans ces moments et bien d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme. Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué. Je me sens également obligé de répondre, en partie, parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et surtout, parce que c’est une conversation plus large à laquelle je veux de tout cœur participer et grandir. L’industrie est imparfaite. Il prépare les hommes, en particulier les hommes blancs, à réussir. Il est conçu de cette façon. En tant qu’homme dans une position privilégiée, je dois en parler. À cause de mon ignorance, je ne l’ai pas reconnu pour autant que c’était pendant que cela se passait dans ma propre vie, mais je ne veux plus jamais profiter que les autres soient à nouveau rabattus. Je n’ai pas été parfait pour naviguer dans tout cela tout au long de ma carrière. Je sais que ces excuses sont un premier pas et n’absolvent pas le passé. Je veux assumer la responsabilité de mes propres faux pas dans tout cela et faire partie d’un monde qui élève et soutient. Je me soucie profondément du bien-être [sic] des gens que j’aime et que j’ai aimés. Je peux faire mieux et je ferai mieux. «

C’est bien beau, mais les excuses de JT sont franchement, presque deux décennies trop tard.

Les excuses ne viennent qu’après les réactions négatives qu’il a reçues grâce au documentaire, et à leur tour, les gens examinent de plus près son traitement des femmes dans les médias au début des années 2000 – en particulier, son manque de défense des «personnes que j’ai aimées et j’ai aimé.

Disons l’évidence ici: Britney Spears méritait des excuses bien avant que le documentaire n’arrive sur nos écrans de télévision.

Janet Jackson, une femme noire qui a été critiquée à plusieurs reprises et constamment pour que Justin Timberlake ait exposé sa poitrine en direct à la télévision nationale, méritait des excuses sincères à la seconde où les médias ont commencé à l’attaquer – d’autant plus qu’elle et la cascade de Timberlake n’étaient censées révéler que du rouge. de la dentelle sous la tenue de Jackson, pas toute sa poitrine.

Dans une interview télévisée après leur performance, Timberlake a semblé se délecter du fait qu’il a donné au monde «quelque chose à dire» – tout cela aux dépens de Jackson.

« C’était amusant. C’était rapide, lisse, au point », a-t-il déclaré à l’époque, ce à quoi Pat O’Brien, l’hôte d’Access Hollywood, a répondu:« Vous deveniez assez chaud et embué là-haut. »

« Hé mec, nous adorons vous donner à tous quelque chose à dire », fut la réponse de Timberlake.

Pendant ce temps, Jackson a publié une réponse beaucoup plus sérieuse que son homologue masculin, disant à MTV à l’époque:

«La décision de faire révéler un costume à la fin de mon spectacle à la mi-temps a été prise après les dernières répétitions. MTV n’en était absolument pas conscient. Je n’avais pas l’intention d’aller aussi loin que cela. Je m’excuse auprès de toute personne offensée – y compris le public, MTV, CBS et la NFL. «

Peu de temps après, Jackson a été interdit de présenter et d’assister aux Grammys de 2004, tandis qu’après des excuses «en larmes», Timberlake a pu assister et se produire à l’un des plus grands spectacles de l’année, et a même remporté plusieurs prix pour la meilleure pop masculine. Performance vocale et meilleur album vocal pop.

En 2006, Timberlake a parlé de l’incident à MTV et a même reconnu que les femmes – en particulier les femmes noires et autres POC – sont traitées plus durement dans les médias que leurs homologues masculins blancs.

«S’il y avait quelque chose que j’aurais pu faire pour sa défense, c’était plus que ce que je pensais alors, je l’aurais fait», avait-il déclaré à MTV à l’époque. « J’ai probablement reçu 10 pour cent du blâme, et cela en dit long sur la société. Je pense que l’Amérique est plus dure envers les femmes… Et je pense que l’Amérique est, vous savez, injustement dure envers les ethnies. »

Peut-être des excuses à ce moment-là et il y aurait eu une meilleure décision que, disons, 17 ans après «Nipplegate».

Bien que certains fans de Timberlake l’ont applaudi pour ses excuses Instagram, les fans de Jackson n’ont pas été si prompts à accepter l’aveu de Timberlake, tardif, de ses actes répréhensibles.

Un utilisateur de Twitter a écrit, « janet a perdu de l’argent, des affaires, le respect du grand public, les radios ont arrêté de jouer ses chansons, mtv ne montrait plus ses clips, l’un des artistes les plus réussis de tous les temps a disparu d’une génération ENTIÈRE, son héritage était totalement endommagé. «

Un autre a dit, « Janet Jackson a été mise sur liste noire après l’incident du Super Bowl. Elle n’a pas été invitée aux Grammys, ses albums ont reçu peu de promotion et la radio a cessé de jouer sa musique. Malgré les tentatives de ruiner une légende, elle est toujours connue et aimée sous le nom de JANET F ****** JACKSON. «

Pensez-vous que les excuses de Justin Timberlake à Britney Spears et Janet Jackson sont un peu trop tard? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l'actualité des célébrités et du divertissement.