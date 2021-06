Les exclusivités PS4 s’avèrent populaires pour les joueurs PC sur PS Now

Sony a partagé quelques informations intéressantes concernant le PlayStation maintenant service des derniers mois, détaillant certains des jeux les plus joués. Marvel’s Avengers, Horizon Zero Dawn et Call of Duty: Black Ops III sont en tête de liste pour le plus grand nombre d’heures de jeu mondiales sur PS5 et PS4, mais les statistiques les plus intéressantes peuvent être trouvées sur PC.

Vous ne pouvez diffuser des titres que sur PS Now via PC, et ceux qui le font sur l’ordinateur personnel jouent en masse aux exclusivités PS4. Cela est tout à fait logique, bien sûr – si la seule façon de jouer à ces jeux sur un PC est via le service de streaming PS Now, vous allez en profiter lorsque l’occasion se présentera. Les jeux les plus joués sur PC sont :

Trois d’entre eux sont désormais disponibles en natif sur PC, mais il n’est pas étonnant que l’exclusivité PS4 de FromSoftware et le premier chef-d’œuvre de Naughty Dog constituent deux des trois premiers. Vont-ils se lancer sur PC à l’avenir ? C’est certainement possible, avec plus de ports taquinés récemment. En parlant de ça, Uncharted 4: La fin d’un voleur pourrait être l’un d’entre eux.