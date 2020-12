Les excès en été altèrent la circulation

L’été arrive et avec lui une chaleur dans le cœur, mais aussi dans les jambes, les bras et dans tout le système circulatoire. Des mains et des pieds enflés, des jambes fatiguées et lourdes, une aggravation des varices et l’apparition de problèmes lymphatiques sont des symptômes physiques qui méritent plus d’attention dans le climat chaud qui débutera le 21 décembre et se prolongera jusqu’au 20 mars 2021. À partir de Selon la Société brésilienne d’angiologie et de chirurgie vasculaire (SBACV), pendant l’été, il y a une augmentation de 30% des maladies vasculaires.

Le corps humain travaille dur pour lutter contre les températures élevées. La circulation cutanée (dans la peau) est l’un des principaux facteurs responsables de la régulation de la température corporelle. Au cours de ce processus, les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent et, par conséquent, aggravent les symptômes chez les personnes atteintes de varices et de maladies lymphatiques.

Les femmes sont celles qui souffrent le plus de problèmes vasculaires en été, explique le chirurgien vasculaire et président du SBACV – Regional Rio Grande do Norte, Gutenberg do Amaral Gurgel. «Chez les femmes, les hormones féminines peuvent provoquer une plus grande exacerbation des symptômes des maladies vasculaires. L’une des plus grandes plaintes cette saison est le gonflement des jambes. La chaleur provoque la dilatation des vaisseaux sanguins et fait que le liquide s’échappe et s’accumule dans le tissu extravasculaire, c’est ce qu’on appelle un œdème. L’œdème n’est qu’un autre mot pour désigner un gonflement », explique-t-il.

La déshydratation et la préexistence de maladies associées à l’obésité et au surpoids, comme le diabète et l’hypertension, figurent parmi les facteurs les plus à l’origine de complications vasculaires en été. Le spécialiste conseille que, dans la mesure du possible, un auto-examen soit effectué pour identifier les problèmes éventuels:

SBACV avertit que, lors de l’identification de tout signe de mauvaise circulation, la recherche d’un angiologue ou d’un chirurgien vasculaire est très importante.

La prévention

Certaines habitudes estivales peuvent être dangereuses pour le système circulatoire, souligne le médecin et président de la Société brésilienne d’angiologie et de chirurgie vasculaire, Bruno Naves. «Voyage, soleil, bière, collations grasses et salées, en plus de la chaleur et de l’immobilisation prolongée sur une table de bar, ou sur la plage. La bonne recette pour gonfler », souligne le spécialiste.

Mais, pour éviter l’œdème, le médecin donne quelques conseils efficaces:

»Levez vos jambes au-dessus de votre cœur, pendant au moins 15 à 20 minutes, trois fois par jour. Il utilise la loi de la gravité en faveur du retour veineux et lymphatique. Le liquide va naturellement de la position la plus haute à la position la plus basse, donc lorsque les pieds et les jambes sont élevés au-dessus du cœur, un drainage et un renouvellement efficaces de la circulation sont favorisés avec l’arrivée de nutriments et d’oxygène.

»Évitez les aliments trop gras ou trop salés en été.

»Si la chaleur dilate les veines, le froid se contracte. Le médecin conseille de mettre une compresse d’eau froide pour un résultat encore meilleur. «En voyage, nous passons de longues périodes assis dans la même position. C’est une bonne pratique lorsque vous arrivez à destination, mettez vos jambes hautes et une compresse froide ou même une serviette mouillée avec de l’eau froide pendant environ 30 minutes. Le soulagement est immédiat. »

»Évitez de rester debout dans la même position pendant de longues périodes. «Exercez votre cœur veineux périphérique, les muscles de vos mollets ou la fameuse« patate de patate ». Toutes les 50 minutes arrêtés, soulevez et déplacez 10 (50 x 10). »

»Profitez de l’été pour remettre votre corps au goût du jour. Faites au moins 30 minutes d’activité physique par jour. Essayez de combiner l’activité aérobie avec des exercices de résistance, comme la musculation ou le Pilates. Trente minutes, trente jours par mois (30 x 30).

«Ce soin particulier, quand je parle de cet œdème fonctionnel, c’est-à-dire dû à de longs trajets, de longues périodes d’arrêt dans la même position ou une chaleur intense, n’est pas lié à des maladies. Il existe des maladies qui provoquent également des œdèmes des membres inférieurs, comme l’hypertension artérielle, les reins, le foie, le cœur, la thyroïde et les varices mal contrôlées », explique Naves.

Le médecin explique également que chaque fois que vous restez dans la même position pendant une longue période, vous pouvez avoir une thrombose veineuse profonde, qui est un problème grave et doit être traité différemment. «Habituellement, l’œdème thrombotique est un gonflement, un durcissement des muscles du mollet qui se produit généralement d’un côté. Et dans ces cas, il ne régresse généralement pas avec l’élévation des membres », conclut-il.